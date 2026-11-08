ENTRAR
SAIR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

A Gazeta portal de notícias do Espirito Santo

AGazeta
AGazeta

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Concursos
  • Anchieta, IBGE e Idaf: 73 mil vagas em concursos e seleções
201 editais

Anchieta, IBGE e Idaf: 73 mil vagas em concursos e seleções

Há oportunidade para policial militar, recenseador, fiscal agropecuário, guarda-vidas, professor, médico, entre outros postos

Publicado em 08 de Novembro de 2026 às 19:04

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

08 nov 2026 às 19:04
Sede do IDAF - Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo - no Ed.Trade Center, Centro de Vitória
Sede do IDAF - Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo - no Ed.Trade Center, Centro de Vitória Carlos Alberto Silva

Mais de 73 mil vagas estão abertas em 201 concursos públicos e processos seletivos pelo país. As oportunidades são para cargos efetivos e temporários, destinados a profissionais de diversos níveis de escolaridade, com salários que chegam a R$ 35 mil.


Os certames visam ao preenchimento de postos em governos estaduais e municipais, instituições de ensino, câmaras municipais, órgãos do Judiciário e polícias militares, entre outras instituições.


A maior oferta de vagas está no processo seletivo simplificado do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), com 27.279 postos para recenseadores. Para o Espírito Santo, são oferecidas 448 oportunidades. O candidato deve possuir ensino médio completo. Os contratados atuarão no 12º Censo Agropecuário, Florestal e Aquícola. As inscrições seguem até o dia 25 de novembro de 2026.

O Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf) abre concurso público com 14 vagas imediatas, além de cadastro de reserva, para os cargos de técnico de fiscalização e desenvolvimento agropecuário e fiscal agropecuário. As remunerações são de R$ 4.698,45 para o nível técnico e de R$ 8.477,66 para o nível superior. As inscrições serão realizadas de 6 de novembro a 6 de dezembro de 2026.


Na Região Sul do Estado, a Prefeitura de Anchieta vai abrir concurso público com 58 vagas para cargos de níveis médio, técnico e superior, com salários de até R$ 14 mil mensais. As vagas estão divididas em dois editais: um para a área da Saúde (25 vagas) e outro para áreas diversas da administração municipal (33 vagas). As inscrições ocorrem de 18 de novembro a 14 de dezembro de 2026.

A Câmara de Cachoeiro de Itapemirim lançou edital de concurso com 15 vagas para cargos de nível superior e remunerações que chegam a R$ 7.046,00. O prazo de inscrição vai de 10 de novembro a 17 de dezembro de 2026.


O Poder Legislativo de Piúma também está com oportunidades abertas. São sete vagas para cargos de níveis médio e superior, com salários de até R$ 9.018,78. Os interessados podem se inscrever até o dia 19 de novembro de 2026.

Leia Mais Sobre Concurso 

Prefeitura de Anchieta abre concurso com salário de até R$ 14 mil

Câmara de Piúma lança edital de concurso com salário de até R$ 9 mil

Idaf do ES lança edital de concurso público com salários de R$ 8 mil

Banestes abre novo concurso com mais de 930 vagas

Secretaria de Saúde do ES prepara concurso público com mais de 600 vagas

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Concursos Concursos (ES) Concursos Públicos IDAF Banestes Aracruz
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Priscilla Fereira chegou de canoa havaiana ao seu casamento com Leonardo Ferreira, em Vila Velha
Noiva chega de canoa havaiana para casamento em praia de Vila Velha; vídeo
Imagem BBC Brasil
Por que o corpo humano pode estar esfriando
Do sonho de ser jogador de futebol, nasceu o sonho de ser fisioterapeuta em um grande clube. Aos 16 anos, o morador de Cariacica Jamil Abdala fez o Enem pela segunda vez e saiu da prova com planos consolidados para o terceirão.
Os sonhos que levaram candidatos do ES ao Enem 2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados

Fale com a gente

Escolha o canal de sua preferência para assinar A Gazeta ou tirar dúvidas.