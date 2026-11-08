Anchieta, IBGE e Idaf: 73 mil vagas em concursos e seleções

Mais de 73 mil vagas estão abertas em 201 concursos públicos e processos seletivos pelo país. As oportunidades são para cargos efetivos e temporários, destinados a profissionais de diversos níveis de escolaridade, com salários que chegam a R$ 35 mil.
Os certames visam ao preenchimento de postos em governos estaduais e municipais, instituições de ensino, câmaras municipais, órgãos do Judiciário e polícias militares, entre outras instituições.
A maior oferta de vagas está no processo seletivo simplificado do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), com 27.279 postos para recenseadores. Para o Espírito Santo, são oferecidas 448 oportunidades. O candidato deve possuir ensino médio completo. Os contratados atuarão no 12º Censo Agropecuário, Florestal e Aquícola. As inscrições seguem até o dia 25 de novembro de 2026.
O Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf) abre concurso público com 14 vagas imediatas, além de cadastro de reserva, para os cargos de técnico de fiscalização e desenvolvimento agropecuário e fiscal agropecuário. As remunerações são de R$ 4.698,45 para o nível técnico e de R$ 8.477,66 para o nível superior. As inscrições serão realizadas de 6 de novembro a 6 de dezembro de 2026.
Na Região Sul do Estado, a Prefeitura de Anchieta vai abrir concurso público com 58 vagas para cargos de níveis médio, técnico e superior, com salários de até R$ 14 mil mensais. As vagas estão divididas em dois editais: um para a área da Saúde (25 vagas) e outro para áreas diversas da administração municipal (33 vagas). As inscrições ocorrem de 18 de novembro a 14 de dezembro de 2026.
A Câmara de Cachoeiro de Itapemirim lançou edital de concurso com 15 vagas para cargos de nível superior e remunerações que chegam a R$ 7.046,00. O prazo de inscrição vai de 10 de novembro a 17 de dezembro de 2026.
O Poder Legislativo de Piúma também está com oportunidades abertas. São sete vagas para cargos de níveis médio e superior, com salários de até R$ 9.018,78. Os interessados podem se inscrever até o dia 19 de novembro de 2026.
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