Anchieta, IBGE e Idaf: 73 mil vagas em concursos e seleções

Mais de 73 mil vagas estão abertas em 201 concursos públicos e processos seletivos pelo país. As oportunidades são para cargos efetivos e temporários, destinados a profissionais de diversos níveis de escolaridade, com salários que chegam a R$ 35 mil.





Os certames visam ao preenchimento de postos em governos estaduais e municipais, instituições de ensino, câmaras municipais, órgãos do Judiciário e polícias militares, entre outras instituições.





A maior oferta de vagas está no processo seletivo simplificado do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), com 27.279 postos para recenseadores. Para o Espírito Santo, são oferecidas 448 oportunidades. O candidato deve possuir ensino médio completo. Os contratados atuarão no 12º Censo Agropecuário, Florestal e Aquícola. As inscrições seguem até o dia 25 de novembro de 2026.