Por que o corpo humano pode estar esfriando

A partir de seu conjunto de dados — que abrangia, em sua maioria, pacientes da classe trabalhadora no hospital de Leipzig, onde ele atuava como diretor médico —, Wunderlich descobriu que a temperatura normal varia. Ele observou que as mulheres apresentam temperaturas mais elevadas do que os homens, que a temperatura diminui com o avanço da idade e que também aumenta ao longo do dia.