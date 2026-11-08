Noiva chega de canoa havaiana para casamento em praia de Vila Velha; vídeo

Um cenário paradisíaco, flores, drones sobrevoando a praia, convidados com os pés na areia e, entre banhistas e corredores que aproveitavam a manhã do sábado (7), uma noiva de véu esvoaçante chegando pelo mar, a bordo de uma canoa havaiana. Foi assim, em uma cena pouco convencional, que um casamento na Praia da Sereia, em Vila Velha, surpreendeu quem passava pelo local e viralizou nas redes sociais.
A noiva era Priscilla Bandeira, de 32 anos, que agora passa a se chamar Priscilla Ferreira. À espera dela, na areia, estava Leonardo Ferreira, de 37 anos. A escolha da embarcação e do local da cerimônia não foi por acaso. Foi justamente ali, entre remadas e aulas de canoa havaiana, que começou a história de amor do casal.
Leonardo é fundador e proprietário da escola de canoa havaiana Hip Va'a, enquanto Priscilla atua como diretora executiva do empreendimento. Antes de funcionar na atual localização, na Praia da Costa, a escola ficava na Curva da Sereia. Na época, ele era professor e ela, aluna.
“Pra gente é muito importante aquele local, porque foi justamente onde a gente começou a conversar, se conhecer, até evoluir em namoro”, conta Priscilla.
A escolha de chegar ao casamento de canoa, portanto, surgiu naturalmente. “Todo mundo pensa assim: ‘Ah, vai chegar com um carro, um carro antigo e tal’. E a gente pensou exatamente isso: a gente tem uma base de canoa havaiana, então faz todo sentido a noiva chegar de canoa havaiana”, explica Leonardo.
A paixão pelo esporte também apareceu em outros detalhes da cerimônia. Uma canoa foi usada para armazenar gelo e bebidas, enquanto as alianças foram levadas em uma versão em miniatura da embarcação.
“A canoa faz parte do nosso dia a dia. É bem a nossa cara. É a nossa vida, é o que a gente faz, é o que a gente respira todo dia”, contou o noivo.
Mas a entrada pelo mar exigiu alguns cuidados. Priscilla explicou que foi necessário planejar os locais de saída e chegada da embarcação, preparar o espaço onde ficaria sentada para proteger o vestido branco e combinar com os remadores como seria o desembarque.
O vento também interferiu nos planos. Por causa das condições do mar, o percurso acabou sendo menor do que o inicialmente previsto. Nada que comprometesse a chegada da noiva, acostumada à embarcação que faz parte de sua rotina.
A cerimônia ainda ganhou uma plateia inesperada. Banhistas e corredores que aproveitavam a manhã de sábado acabaram testemunhando a celebração, misturando-se, ao menos como espectadores, aos familiares e amigos convidados para o casamento.
A relação do casal com a canoa havaiana vai além do trabalho. Priscilla pratica o esporte há três anos, enquanto Leonardo rema há cinco. Os dois também competem juntos e, segundo eles, conquistaram recentemente títulos nas disputas estadual e brasileira de surfe de canoa.
E nem mesmo a lua de mel ficará distante das remadas. Na próxima quarta-feira (11), os recém-casados embarcam para Portugal, onde vão combinar a viagem romântica com a participação em um campeonato mundial da modalidade.
“Ali é o nosso hobby, é a nossa terapia, é a nossa atividade física, é tudo”, resumiu Priscilla.
Para Priscilla, a canoa havaiana também ensina lições que pretende levar para o casamento. “A canoa exige parceria, equilíbrio, mas exige uma coisa muito importante, que é a sincronia. A gente tem que estar na mesma direção, ter o mesmo propósito”, afirma.
A comparação entre o esporte e o casamento apareceu até nos votos da noiva. Ao falar sobre os desafios que virão, Priscilla recorreu às incertezas do mar para traduzir o compromisso assumido diante do marido.
“A gente não escolhe o mar, as ondas, não escolhe o vento, se vai estar chovendo ou não. Mas a gente escolhe quem vai estar do lado.”