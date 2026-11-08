Noiva chega de canoa havaiana para casamento em praia de Vila Velha; vídeo

Um cenário paradisíaco, flores, drones sobrevoando a praia, convidados com os pés na areia e, entre banhistas e corredores que aproveitavam a manhã do sábado (7), uma noiva de véu esvoaçante chegando pelo mar, a bordo de uma canoa havaiana. Foi assim, em uma cena pouco convencional, que um casamento na Praia da Sereia, em Vila Velha, surpreendeu quem passava pelo local e viralizou nas redes sociais.





A noiva era Priscilla Bandeira, de 32 anos, que agora passa a se chamar Priscilla Ferreira. À espera dela, na areia, estava Leonardo Ferreira, de 37 anos. A escolha da embarcação e do local da cerimônia não foi por acaso. Foi justamente ali, entre remadas e aulas de canoa havaiana, que começou a história de amor do casal.





Leonardo é fundador e proprietário da escola de canoa havaiana Hip Va'a, enquanto Priscilla atua como diretora executiva do empreendimento. Antes de funcionar na atual localização, na Praia da Costa, a escola ficava na Curva da Sereia. Na época, ele era professor e ela, aluna.





“Pra gente é muito importante aquele local, porque foi justamente onde a gente começou a conversar, se conhecer, até evoluir em namoro”, conta Priscilla.





A escolha de chegar ao casamento de canoa, portanto, surgiu naturalmente. “Todo mundo pensa assim: ‘Ah, vai chegar com um carro, um carro antigo e tal’. E a gente pensou exatamente isso: a gente tem uma base de canoa havaiana, então faz todo sentido a noiva chegar de canoa havaiana”, explica Leonardo.