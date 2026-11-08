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Do mar ao altar

Noiva chega de canoa havaiana para casamento em praia de Vila Velha; vídeo

Cerimônia na Praia da Sereia chamou a atenção de banhistas viralizou nas redes sociais

Publicado em 08 de Novembro de 2026 às 18:41

Tiago Alencar

Tiago Alencar

Publicado em 

08 nov 2026 às 18:41

Um cenário paradisíaco, flores, drones sobrevoando a praia, convidados com os pés na areia e, entre banhistas e corredores que aproveitavam a manhã do sábado (7), uma noiva de véu esvoaçante chegando pelo mar, a bordo de uma canoa havaiana. Foi assim, em uma cena pouco convencional, que um casamento na Praia da Sereia, em Vila Velha, surpreendeu quem passava pelo local e viralizou nas redes sociais.


A noiva era Priscilla Bandeira, de 32 anos, que agora passa a se chamar Priscilla Ferreira. À espera dela, na areia, estava Leonardo Ferreira, de 37 anos. A escolha da embarcação e do local da cerimônia não foi por acaso. Foi justamente ali, entre remadas e aulas de canoa havaiana, que começou a história de amor do casal.


Leonardo é fundador e proprietário da escola de canoa havaiana Hip Va'a, enquanto Priscilla atua como diretora executiva do empreendimento. Antes de funcionar na atual localização, na Praia da Costa, a escola ficava na Curva da Sereia. Na época, ele era professor e ela, aluna. 


“Pra gente é muito importante aquele local, porque foi justamente onde a gente começou a conversar, se conhecer, até evoluir em namoro”, conta Priscilla.


A escolha de chegar ao casamento de canoa, portanto, surgiu naturalmente. “Todo mundo pensa assim: ‘Ah, vai chegar com um carro, um carro antigo e tal’. E a gente pensou exatamente isso: a gente tem uma base de canoa havaiana, então faz todo sentido a noiva chegar de canoa havaiana”, explica Leonardo.

Priscilla Fereira chegou de canoa havaiana ao seu casamento com Leonardo Ferreira, em Vila Velha
Priscilla Fereira chegou de canoa havaiana ao seu casamento com Leonardo Ferreira, em Vila Velha Hip Va'a/ Divulgação
Até as alianças chegaram de canoa

A paixão pelo esporte também apareceu em outros detalhes da cerimônia. Uma canoa foi usada para armazenar gelo e bebidas, enquanto as alianças foram levadas em uma versão em miniatura da embarcação.


“A canoa faz parte do nosso dia a dia. É bem a nossa cara. É a nossa vida, é o que a gente faz, é o que a gente respira todo dia”, contou o noivo.


Mas a entrada pelo mar exigiu alguns cuidados. Priscilla explicou que foi necessário planejar os locais de saída e chegada da embarcação, preparar o espaço onde ficaria sentada para proteger o vestido branco e combinar com os remadores como seria o desembarque.


O vento também interferiu nos planos. Por causa das condições do mar, o percurso acabou sendo menor do que o inicialmente previsto. Nada que comprometesse a chegada da noiva, acostumada à embarcação que faz parte de sua rotina.


A cerimônia ainda ganhou uma plateia inesperada. Banhistas e corredores que aproveitavam a manhã de sábado acabaram testemunhando a celebração, misturando-se, ao menos como espectadores, aos familiares e amigos convidados para o casamento.

Cerimônia de casamento de Priscilla e Leonardo na Praia da Sereia atraiu curiosos
Cerimônia de casamento de Priscilla e Leonardo na Praia da Sereia atraiu curiosos Hip Va'a/ Divulgação
Lua de mel com competição em Portugal

A relação do casal com a canoa havaiana vai além do trabalho. Priscilla pratica o esporte há três anos, enquanto Leonardo rema há cinco. Os dois também competem juntos e, segundo eles, conquistaram recentemente títulos nas disputas estadual e brasileira de surfe de canoa.


E nem mesmo a lua de mel ficará distante das remadas. Na próxima quarta-feira (11), os recém-casados embarcam para Portugal, onde vão combinar a viagem romântica com a participação em um campeonato mundial da modalidade.


“Ali é o nosso hobby, é a nossa terapia, é a nossa atividade física, é tudo”, resumiu Priscilla.


Para Priscilla, a canoa havaiana também ensina lições que pretende levar para o casamento. “A canoa exige parceria, equilíbrio, mas exige uma coisa muito importante, que é a sincronia. A gente tem que estar na mesma direção, ter o mesmo propósito”, afirma.


A comparação entre o esporte e o casamento apareceu até nos votos da noiva. Ao falar sobre os desafios que virão, Priscilla recorreu às incertezas do mar para traduzir o compromisso assumido diante do marido.


“A gente não escolhe o mar, as ondas, não escolhe o vento, se vai estar chovendo ou não. Mas a gente escolhe quem vai estar do lado.”

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