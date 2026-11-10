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Tribunal de Contas do ES abre seleção com salário de R$ 17 mil

Oferta é de 16 vagas, além da formação de cadastro de reserva; candidatos podem se inscrever a partir do dia 16 de novembro

Publicado em 10 de Novembro de 2026 às 09:33

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

10 nov 2026 às 09:33
Sede do Tribunal de Contas, em Vitória Vitor Jubini

O Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCE-ES) vai abrir processo seletivo simplificado para a contratação de profissionais de nível superior. A remuneração é de R$ 17.645,21, acrescida de benefícios como auxílio-alimentação no valor de R$ 2.217,82. A jornada de trabalho é de 40 horas semanais.


A seleção oferece 16 vagas imediatas — sendo 15 para desenvolvedor C# Full Stack e uma para infraestrutura de TI —, além de formação de cadastro de reserva. A área de Inteligência Artificial contará apenas com cadastro de reserva.


Do total de oportunidades, há reserva de 10% para pessoas com deficiência (PCD), 20% para pessoas negras e 5% para pessoas indígenas.


Além do diploma de nível superior devidamente reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC), o candidato deve ter pelo menos um ano de experiência profissional na área escolhida. São aceitas graduações em Ciência da Computação, Engenharia de Software, Sistemas de Informação, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Engenharia da Computação, Ciência de Dados, Inteligência Artificial, Segurança da Informação, Redes de Computadores, Banco de Dados, entre outros cursos afins.


As inscrições poderão ser realizadas a partir das 10h do dia 16 de novembro até as 17h do dia 18 de dezembro de 2026, exclusivamente pelo portal do TCE-ES. Será permitida apenas uma inscrição por CPF. 


A seleção dos candidatos será feita por meio de análise documental para comprovação de experiência profissional e títulos (como pós-graduação e certificações), de acordo com os critérios de pontuação definidos no edital. A lista de classificados está prevista para ser divulgada em janeiro de 2027.


Os candidatos convocados deverão comprovar documentalmente todas as informações prestadas no momento da inscrição.


Os contratados exercerão a função de técnico de nível superior e atuarão em projetos da Secretaria-Geral de Tecnologia da Informação, na sede do tribunal, em Vitória.


O contrato de trabalho terá duração inicial de até 36 meses, podendo ser prorrogado uma vez por igual período, conforme as necessidades do TCE-ES.

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