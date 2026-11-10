FIFPro divulga seleção do ano sem Harry Kane, vencedor da Bola de Ouro

Harry Kane, vencedor da Bola de Ouro de 2026, ficou fora da seleção do ano divulgada pela FIFPro, sindicato global de jogadores. O inglês não apareceu entre os quatro atacantes escolhidos para o World XI da temporada. A lista foi definida por votação de 19.806 jogadores de futebol masculino de 73 países.

A FIFPro selecionou Erling Haaland (Manchester City), Kylian Mbappé (Real Madrid), Lionel Messi (Inter Miami), e Lamine Yamal (Barcelona), como atacantes. O inglês do Bayern de Munique, apesar do prêmio individual dado pela revista France Footballe, acabou preterido no time.

A ausência chama atenção porque a Bola de Ouro segue um modelo de votação diferente. O prêmio é decidido por um júri de cem jornalistas, com um representante de cada um dos cem países mais bem colocados no ranking masculino da Fifa.

Na temporada passada, Kane marcou 73 gols em 65 jogos por clube e seleção, e já soma 16 gols na campanha atual. Em 2026, ele ajudou o Bayern a conquistar a Bundesliga, a Copa da Alemanha e a Supercopa da Alemanha, e foi capitão da Inglaterra na campanha do terceiro lugar da Copa do Mundo, com seis gols no torneio.

Como ficou o World XI masculino de 2026

A seleção da FIFPro reuniu quatro espanhóis, incluindo três jogadores ligados ao Barcelona. Lamine Yamal entrou no ataque, ao lado de Pau Cubarsí e Rodri, além do goleiro David Raya, do Arsenal.

Paris Saint-Germain emplacou três nomes após conquistar títulos consecutivos da Liga dos Campeões. Achraf Hakimi e Nuno Mendes foram escolhidos como alas, e Vitinha apareceu no meio-campo.