Cruzeiro e mais 8: os clubes beneficiados pelo Palmeiras após vaga na final da Copa do Brasil

Quatro times foram muito beneficiados com a classificação do Palmeiras para a decisão da Copa do Brasil na noite de domingo (8), quando a equipe paulista eliminou o Vasco por 5 a 4 nos pênaltis, em São Januário: Cruzeiro, Fluminense, Athletico-PR e Bahia.

Já outros quatros (Atlético-MG, Red Bull Bragantino, Santos e São Paulo) viram o que era sonho liteiramente distante se transformar em realidade agora que os seis melhores times do Brasileiro terão uma vaga na Libertadores de 2027 e não mais cinco.

O Grêmio é outro que também será beneficiado. Caso não seja rebaixado, entrará direto na fase de grupos do torneio continental mesmo se for vice-campeão da Copa do Brasil. Se, por exemplo, perdesse a final para o Vasco, iria para a fase mata-mata preliminar da Libertadores.

Como o Palmeiras já havia garantido um lugar na Libertadores do ano que vem via Brasileiro (assim como o Flamengo), a vaga que obteve por chegar à decisão da Copa do Brasil vai ser herdada para quem terminar na sexta colocação no Brasileiro.

As vagas para o principal torneio sul-americano via Brasileiro ainda podem crescer para 9.

Explicando a situação de cada um dos times citados faltando quatro rodadas para o final do Brasileiro:

Cruzeiro

Caso o número de vagas permaneça em 6 no Brasileirão, o clube mineiro precisa apenas de mais três pontos em quatro jogos. Assim chegaria a 63 e não pode ser mais ultrapassado pelo Atlético, o 7º, com 50

Fluminense

Neste momento tem que ganhar dois dos últimos jogos para chegar à Libertadores-2027

Athletico-PR

Está atualmente em quinto lugar com 54 pontos, um ponto à frente do Bahia e quatro a mais que o Atlético-MG. Ganhou uma gordurinha inesperada com a vaga extra

Bahia

Vai voltar da data Fifa dentro da zona de classificação. Time baiano reduz a pressão para o duelo justamente contra o Grêmio, que briga para não cair e poder ir à Libertadores

Atlético-MG

Independentemente do Brasileiro, o alvinegro mineiro está a um jogo da fase de grupos da Libertadores. Precisa vencer a decisão da Sul-Americana contra o Boca Juniors, no próximo dia 21, em Barranquilla, na Colômbia

Red Bull Bragantino

Está em 8º lugar com 47 pontos. Antes estava a 7 pontos da zona de classificação. Agora, caiu para 6

Santos

Tem os mesmos 47 pontos (perde no critério de desempate) do Bragantino. Ou seja, está na mesma situação

São Paulo