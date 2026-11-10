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Futebol

Cruzeiro e mais 8: os clubes beneficiados pelo Palmeiras após vaga na final da Copa do Brasil

Agora os seis melhores times do Brasileiro terão uma vaga na Libertadores de 2027 e não mais cinco

Publicado em 10 de Novembro de 2026 às 09:14

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

10 nov 2026 às 09:14
Flaco López, da SE Palmeiras, comemora seu gol contra a equipe do Fluminense FC, durante partida válida pela semi final, ida, da Conmebol Libertadores, no Estádio Maracanã
Flaco López, da SE Palmeiras, comemora seu gol contra a equipe do Fluminense FC, durante partida válida pela semi final, ida, da Conmebol Libertadores, no Estádio Maracanã Cesar Greco/Palmeiras
Quatro times foram muito beneficiados com a classificação do Palmeiras para a decisão da Copa do Brasil na noite de domingo (8), quando a equipe paulista eliminou o Vasco por 5 a 4 nos pênaltis, em São Januário: Cruzeiro, Fluminense, Athletico-PR e Bahia.
Já outros quatros (Atlético-MG, Red Bull Bragantino, Santos e São Paulo) viram o que era sonho liteiramente distante se transformar em realidade agora que os seis melhores times do Brasileiro terão uma vaga na Libertadores de 2027 e não mais cinco.
O Grêmio é outro que também será beneficiado. Caso não seja rebaixado, entrará direto na fase de grupos do torneio continental mesmo se for vice-campeão da Copa do Brasil. Se, por exemplo, perdesse a final para o Vasco, iria para a fase mata-mata preliminar da Libertadores.
Como o Palmeiras já havia garantido um lugar na Libertadores do ano que vem via Brasileiro (assim como o Flamengo), a vaga que obteve por chegar à decisão da Copa do Brasil vai ser herdada para quem terminar na sexta colocação no Brasileiro.
As vagas para o principal torneio sul-americano via Brasileiro ainda podem crescer para 9.
Explicando a situação de cada um dos times citados faltando quatro rodadas para o final do Brasileiro:
Cruzeiro
Caso o número de vagas permaneça em 6 no Brasileirão, o clube mineiro precisa apenas de mais três pontos em quatro jogos. Assim chegaria a 63 e não pode ser mais ultrapassado pelo Atlético, o 7º, com 50
Fluminense
Neste momento tem que ganhar dois dos últimos jogos para chegar à Libertadores-2027
Athletico-PR
Está atualmente em quinto lugar com 54 pontos, um ponto à frente do Bahia e quatro a mais que o Atlético-MG. Ganhou uma gordurinha inesperada com a vaga extra
Bahia
Vai voltar da data Fifa dentro da zona de classificação. Time baiano reduz a pressão para o duelo justamente contra o Grêmio, que briga para não cair e poder ir à Libertadores
Atlético-MG
Independentemente do Brasileiro, o alvinegro mineiro está a um jogo da fase de grupos da Libertadores. Precisa vencer a decisão da Sul-Americana contra o Boca Juniors, no próximo dia 21, em Barranquilla, na Colômbia
Red Bull Bragantino
Está em 8º lugar com 47 pontos. Antes estava a 7 pontos da zona de classificação. Agora, caiu para 6
Santos
Tem os mesmos 47 pontos (perde no critério de desempate) do Bragantino. Ou seja, está na mesma situação
São Paulo
Com 44 pontos, o time tricolor estava em uma zona do nem-nem. Nem para cair e nem para a Libertadores. Agora, porém, a equipe de Dorival Júnior pode 'mudar a chavinha' ainda mais se Palmeiras e Atlético forem campeões continentais.
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