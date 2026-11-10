Acordo do Rio Doce: recursos vão impulsionar agricultura familiar no ES

Segundo a secretária-adjunta de Articulação e Monitoramento da Casa Civil, Petula Ponciano, outro destaque é o repasse de recursos que somam quase R$ 28 milhões às comunidades quilombolas de Degredo e Povoação, em Linhares, e Sapê do Norte, em Conceição da Barra e São Mateus.





Outro projeto citado por Petula é o Mão na Massa Rio Doce, do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, que vai destinar R$ 10 milhões para cada um dos Estados. O objetivo é promover a cultura científica e a educação digital nas escolas dos municípios atingidos por meio da criação e implementação de Clubes de Ciências e Laboratórios Makers.





Há ainda a previsão da implementação de protocolos de recuperação de solos na Bacia do Rio Doce e da promoção da autonomia econômica e produtiva das mulheres agricultoras familiares e camponesas atingidas, por meio da produção agroecológica, do consumo de alimentos saudáveis e do abastecimento alimentar.





Conforme Petula, nenhum projeto foi finalizado até o momento. “Os projetos estão nessa fase de estruturação e implantação, ação de pactuação com a sociedade civil.” Segundo a secretária-adjunta, a pactuação faz com que o tempo de “maturação” dos projetos seja mais longo, mas garante maior acertabilidade das ações.





“Às vezes, eles (projetos) parecem que vão demorar a chegar, mas eu acho que, quando chegam, chegam de forma muito pactuada e atendendo de fato às demandas que estão sendo priorizadas pela população atingida.”





Todas as ações são desenvolvidas seguindo anexos estratégicos do acordo, que focam em:

Indígenas, Quilombolas e Povos Tradicionais

Transferência de renda

Retomada econômica

Participação social

Assistência social

Saúde

Plano de Reestruturação da Gestão da Pesca e Aquicultura (Propesca)

Mobilidade

Fiscalização da mineração

Meio ambiente





Considerando apenas o programa de transferência de renda (PTR) — espécie de benefício temporário pra que pescadores e agricultores familiares possam se reerguer —, foram pagos, de julho de 2025 a outubro de 2026, R$ 197,6 milhões para produtores rurais capixabas e R$ 766,8 milhões aos pescadores.





No caso da mobilidade, explicou Petula, o projeto diz respeito às obras de duplicação e melhoria da BR 262, no trecho entre Viana e a divisa com Minas Gerais. A intervenção está sob responsabilidade do Ministério dos Transportes e devem ser destinados R$ 2,3 bilhões para o empreendimento.





Segundo o balanço, o Fundo Rio Doce, administrado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), tem aproximadamente R$ 7,3 bilhões disponíveis. O montante é resultado do aporte de três parcelas do acordo, recebidas em dezembro de 2024, junho de 2025 e abril deste ano.