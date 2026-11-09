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Ônibus com cerca de 40 passageiros pega fogo em São Mateus

Publicado em

09 nov 2026 às 20:14
Empresa solicitará perícia para investigar as causas do incêndio.
Passageiros e motorista conseguiram deixar o coletivo e ninguém ficou ferido CBMES

Um ônibus que transportava cerca de 40 passageiros pegou fogo na tarde desta segunda-feira (9), no bairro Santo Antônio, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo. Segundo o Corpo de Bombeiros, todos os passageiros e o motorista conseguiram sair do veículo sem ferimentos.


O motorista contou aos bombeiros que sentiu cheiro de fumaça vindo do motor durante o trajeto. Ele tentou conter o incêndio com um extintor, mas não conseguiu impedir que as chamas se espalhassem rapidamente. Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada e atuou no combate ao fogo.


Em nota, a empresa São Gabriel, responsável pelo ônibus, informou que acompanha o caso e que solicitará uma perícia para apurar as causas do incêndio.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Em Santo Antônio

Homem é morto a tiros em beco na Serra; polícia suspeita de disputa pelo tráfico

Publicado em 09/11/2026 às 18:46
Talisson Correia, de 22 anos, foi morto a tiros na Serra
Talisson Correia, de 22 anos, foi morto a tiros na Serra Arquivo pessoal

Um homem de 23 anos, identificado como Talisson Correia, foi morto a tiros em um beco no bairro Santo Antônio, na Serra, na tarde desta segunda-feira (9). Segundo testemunhas informaram à Polícia Militar, três homens passaram pelo local atirando em direção à vítima.


De acordo com a Polícia Militar, a perícia da Polícia Científica identificou pelo menos seis perfurações no corpo de Talisson. Ninguém foi detido até a publicação desta reportagem.


Esse é o segundo ataque a tiros registrado na região em menos de uma semana. Na sexta-feira (17), um adolescente de 17 anos foi baleado durante uma troca de tiros entre traficantes. 


Conforme apuração da repórter Isabelle Oliveira, da TV Gazeta, a polícia suspeita que os ataques estejam relacionados à disputa pelo tráfico de drogas na região.

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Imagem de destaque

Adolescente é baleado durante troca de tiros na Serra

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Mikaella Mozer

Repórter / [email protected]
Mikaella Mozer
Acidente

Caminhão bate em poste e deixa região sem energia em Guarapari

Publicado em 09/11/2026 às 16:45
Caminhão bate em poste no Trevo de Guarapari
Caminhão bate em poste no Trevo de Guarapari Leitor AG

Um caminhão bateu em um poste na região do Trevo de Guarapari e provocou a interrupção no fornecimento de energia elétrica, nesta segunda-feira (9).


A EDP foi acionada e fará a substituição da estrutura. Por segurança, o abastecimento foi suspenso temporariamente para 13 clientes do entorno durante a realização dos trabalhos.


Procurada pela reportagem para dar informações sobre o acidente, a Polícia Militar informou que não foi acionada.

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Lucas Gaviorno

Estagiário / [email protected]
Lucas Gaviorno
Acidente

Motorista fica ferido após trator capotar em Jerônimo Monteiro

Publicado em 09/11/2026 às 14:05

O motorista de um trator ficou ferido após o veículo capotar durante um trabalho na localidade de Cava Roxa, na zona rural de Jerônimo Monteiro, no Sul do Espírito Santo. Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu na manhã de sábado (7).


No local, os bombeiros constataram que o trator havia tombado em uma encosta e estava instável, com risco de continuar rolando. O operador ficou preso às ferragens. Após ser retirado do veículo, ele ficou aos cuidados de uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192).

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Prevenção

Marataízes decreta alerta climático diante dos riscos do El Niño

Publicado em 09/11/2026 às 13:47
Neste domingo (8), uma chuva acompanhada de ventos fortes provocou estragos no município
Chuva acompanhada de ventos fortes provocou estragos em Marataízes no domingo (8) Crédito: Leitor | AG

A Prefeitura de Marataízes, no Litoral Sul do Espírito Santo, decretou Estado de Alerta Climático em todo o município na última sexta-feira (6). A medida, assinada pelo prefeito Toninho Bitencourt, estabelece ações preventivas para preparar a cidade para possíveis impactos associados ao fenômeno El Niño, que poderá ter forte intensidade até 2027.


De acordo com o Decreto nº 3.755/2026, estão previstos o reforço do monitoramento meteorológico, a identificação de áreas vulneráveis e a preparação de recursos materiais e operacionais para atender a eventuais ocorrências. As secretarias municipais também deverão atuar em conjunto com a Defesa Civil e ampliar a divulgação de orientações à população, quando necessário.


No domingo (8), uma chuva acompanhada de ventos fortes provocou estragos no município. Segundo a Defesa Civil, as rajadas chegaram a 57 km/h e destelharam duas residências no Centro e uma cervejaria. Além disso, uma tenda instalada em uma escola foi arrancada pela força do vento.

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Trânsito

Motociclista morre após bater em poste e placa em Presidente Kennedy

Publicado em 09/11/2026 às 12:26
Acidente aconteceu na Avenida Orestes Baiense, Centro de Presidente Kennedy
Acidente aconteceu na Avenida Orestes Baiense, Centro de Presidente Kennedy Redes sociais

Um motociclista de 49 anos morreu na manhã desta segunda-feira (9) após bater contra um poste de iluminação e uma placa de sinalização na Avenida Orestes Baiense, no Centro de Presidente Kennedy, no Sul do Espírito Santo. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) socorreu a vítima e a encaminhou ao Hospital Municipal, mas ela não resistiu.


De acordo com a Polícia Militar, as causas do acidente não foram informadas. A Polícia Científica informou que, segundo dados da unidade hospitalar, a morte foi provocada por politraumatismo decorrente do acidente.


O corpo foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Cachoeiro de Itapemirim. A Polícia Civil informou que as circunstâncias do acidente serão investigadas pela Delegacia de Polícia de Presidente Kennedy.

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Investigação

Polícia procura suspeito de matar jovem a tiros em bar de Linhares

Publicado em 09/11/2026 às 12:22
Polícia procura suspeito de matar jovem a tiros em bar de Linhares
Patrick está desaparecido desde a noite do crime. Divulgação | Polícia Civil

Polícia Civil informou nesta segunda-feira (9) que está realizando buscas por Patrick Alves, de 22 anos, suspeito de matar um homem de 26 anos a tiros em um bar de Linhares, no Norte do Espírito Santo. Segundo a corporação, ele tem envolvimento com o tráfico de drogas no município.


O assassinato de Lucas de Oliveira Cardoso ocorreu em 15 de fevereiro deste ano, na região de Humaitá. De acordo com a Polícia Militar, a vítima estava com a companheira em um bar na noite do crime. A mulher contou aos militares que Patrick, que também é primo dela, chegou ao local e começou a fazer ameaças. Ele teria alegado que Lucas tentava assumir o comando do tráfico de drogas na região. Em seguida, conforme o relato, o suspeito atirou várias vezes contra a vítima.


Ainda segundo a companheira, Lucas não tinha envolvimento com drogas. O corpo foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Linhares.


A Polícia Civil informou que Patrick está desaparecido e tem um mandado de prisão em aberto expedido pela Justiça.


A corporação pede que informações sobre o paradeiro do suspeito sejam repassadas de forma anônima pelo Disque-Denúncia 181. As denúncias podem ser feitas por telefone, pelo site do serviço ou pelo WhatsApp, no número (27) 99253-8181.

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O crime ocorreu na Avenida Coqueiral Guaraná em Aracruz, norte do Espírito Santo.

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Adolescente de 16 anos é morto a tiros em conjunto habitacional em Linhares

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Ana Muniz

Repórter / [email protected]
Ana Muniz
Operação policial

Jovem é preso e mais de 12 quilos de drogas são apreendidos em Cariacica

Publicado em 09/11/2026 às 10:56
Denarc prende suspeito e apreende mais de 12 quilos de drogas em Cariacica
Denarc prende suspeito e apreende mais de 12 quilos de drogas em Cariacica Polícia Civil

Um jovem de 25 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas durante uma operação da Polícia Civil no bairro Novo Brasil, em Cariacica, na manhã de sábado (7). Na ação, foram apreendidos aproximadamente 12,5 quilos de entorpecentes, além de R$ 1.620 em dinheiro e uma balança de precisão.


Segundo a Polícia Civil, a operação foi realizada pelo Departamento Especializado em Narcóticos (Denarc), após semanas de investigação sobre um esquema de armazenamento e distribuição de drogas. Durante as diligências, os policiais identificaram que um dos investigados seria responsável por guardar os entorpecentes e realizar os repasses, enquanto outro estaria envolvido no recebimento de valores provenientes da comercialização.


Na abordagem, os policiais encontraram cigarros artesanais com cheiro de skunk com o suspeito. Ele admitiu que guardava drogas  em casa e indicou onde o material estava escondido.


No imóvel, foram encontradas quatro barras de skunk. As buscas continuaram em outro endereço, no bairro Bela Aurora, também em Cariacica, onde os policiais localizaram mais drogas, dinheiro e uma balança de precisão. Ao todo, foram apreendidos cerca de 10 quilos de skunk, dois quilos de crack e meio quilo de cocaína.


O jovem foi levado à delegacia, autuado em flagrante por tráfico de drogas e encaminhado ao sistema prisional. 

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Redação de A Gazeta

/ [email protected]
Redação de A Gazeta
Atenção!

ES recebe alerta de tempestade e granizo para 30 cidades; veja quais

Publicado em 09/11/2026 às 10:56

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo, indicando perigo potencial de tempestade para 30 cidades do Espírito Santo. O aviso, que já está em vigor e é válido até as 23h59 desta segunda-feira (9), prevê chuva de até 50 milímetros por dia, ventos entre 40 e 60 km/h e queda de granizo. 


Veja os municípios sob risco:


  1. Água Doce do Norte
  2. Águia Branca
  3. Alto Rio Novo
  4. Aracruz
  5. Baixo Guandu
  6. Barra de São Francisco
  7. Boa Esperança
  8. Colatina
  9. Conceição da Barra
  10. Ecoporanga
  11. Governador Lindenberg
  12. Jaguaré
  13. João Neiva
  14. Linhares
  15. Mantenópolis
  16. Marilândia
  17. Montanha
  18. Mucurici
  19. Nova Venécia
  20. Pancas
  21. Pedro Canário
  22. Pinheiros
  23. Ponto Belo
  24. Rio Bananal
  25. São Domingos do Norte
  26. São Gabriel da Palha
  27. São Mateus
  28. Sooretama
  29. Vila Pavão
  30. Vila Valério

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Júlia Afonso

Repórter / [email protected]
Júlia Afonso
Em Feu Rosa

Homem é preso por tentativa de feminicídio após agredir mulher na Serra

Publicado em 09/11/2026 às 10:08

Um homem de 40 anos foi preso por tentativa de feminicídio após agredir uma mulher na rua, no bairro Feu Rosa, na Serra, na manhã de domingo (8). A vítima foi socorrida e encaminhada a um hospital.


De acordo com informações da Polícia Militar, a corporação recebeu uma denúncia de que um homem estaria arrastando uma mulher pelos cabelos e a agredindo nas proximidades de um campo de futebol. Os policiais foram até o local e encontraram o suspeito nas imediações, com uma lesão na mão e cabelos longos presos à panturrilha.


O homem resistiu à abordagem, mas foi contido pelos militares. A vítima foi encontrada desorientada e recebeu os primeiros atendimentos de uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Em seguida, foi encaminhada ao Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves.


O suspeito foi levado à Delegacia Regional da Serra, onde acabou autuado em flagrante por tentativa de feminicídio. Depois, foi encaminhado ao sistema prisional.

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Jaciele Simoura

Reporter / [email protected]
Jaciele Simoura
Ventania

Ventos fortes derrubam telhados e causam estragos em Marataízes

Publicado em 08/11/2026 às 20:57

A chuva acompanhada de ventos fortes provocou estragos em Marataízes, no Litoral Sul do Espírito Santo, neste domingo (8). Segundo a Defesa Civil do município, a chuva começou por volta das 13h40 e seguiu até as 18h. Os maiores prejuízos foram causados pelas rajadas de vento, que chegaram a 57 km/h (veja imagens abaixo).


Segundo levantamento preliminar do órgão, foram registrados destelhamentos em duas residências, localizadas no Centro da cidade, e em uma cervejaria. Além disso, uma tenda instalada em uma escola foi arrancada pela força do vento.


A previsão é de que as rajadas de vento continuem, com velocidade de até 37 km/h, até as 22h. A Defesa Civil da cidade informou ainda que levantamento dos danos ainda está em andamento e que o número de ocorrências pode ser maior.

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Pedro Nunes

Repórter / [email protected]
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