Ônibus com cerca de 40 passageiros pega fogo em São Mateus

Um ônibus que transportava cerca de 40 passageiros pegou fogo na tarde desta segunda-feira (9), no bairro Santo Antônio, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo. Segundo o Corpo de Bombeiros, todos os passageiros e o motorista conseguiram sair do veículo sem ferimentos.





O motorista contou aos bombeiros que sentiu cheiro de fumaça vindo do motor durante o trajeto. Ele tentou conter o incêndio com um extintor, mas não conseguiu impedir que as chamas se espalhassem rapidamente. Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada e atuou no combate ao fogo.





Em nota, a empresa São Gabriel, responsável pelo ônibus, informou que acompanha o caso e que solicitará uma perícia para apurar as causas do incêndio.