Euclério define seu candidato a presidente da Câmara. Mas pode haver disputa

Um almoço promovido por Euclério Sampaio (MDB) nesta segunda-feira (9) com os integrantes de sua base selou o apoio do prefeito ao vereador Renato Machado (PSD) como seu candidato à presidência da Câmara de Cariacica. Conforme informações de bastidores, a eleição poderá ser realizada já na próxima sexta-feira (13) – embora a Lei Orgânica do Município, em primeira análise, não acolha essa possibilidade: pelo texto vigente, a eleição deve ser realizada no dia 15 de dezembro.





Machado desponta, assim, como grande favorito para a sucessão do atual presidente da Mesa Diretora, Lelo Couto (MDB), também aliado de Euclério. Hoje, o candidato do prefeito tem o apoio da maioria dos colegas. Mas a eleição interna não está definida de antemão, até porque poderá haver disputa entre duas chapas. Ex-líder do prefeito e hoje desafeto de Euclério, Cesinha Lucas (Rep) corre por fora e confirmou à coluna: vai se articular visando formar uma chapa e concorrer contra Machado.





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A Câmara de Cariacica é formada por 19 vereadores. A eleição em questão é para definir a Mesa Diretora que comandará a Casa na segunda metade da atual legislatura (o biênio que vai de janeiro de 2027 a dezembro de 2028). Encerrando o terceiro biênio seguido no cargo de presidente, Lelo Couto não pode mais disputar.





Segundo a Lei Orgânica Municipal e o Regimento Interno da Câmara de Cariacica, para ser inscrita, uma chapa precisa ser composta por seis vereadores (“chapa completa”), número relativamente baixo, o que favorece a disputa. Na de Vitória, por exemplo, são sete.





Nesta segunda-feira, em um restaurante no bairro Campo Grande, Euclério reuniu-se com 16 dos 19 vereadores. Só não participaram Açucena (PT), Fernando Santório (PP) e o próprio Cesinha. Os dois primeiros não foram chamados. O terceiro, mais ou menos. No almoço, tratou-se da sucessão da Mesa. Como o próprio prefeito confirmou à coluna, decidiu-se que o candidato do movimento governista será Machado.





“É o candidato dos vereadores e, portanto, o meu candidato. Havia outros nomes, como Cabo Fonseca, Paulo Foto, Jades Amorim e Léo do Iapi, mas a maioria decidiu que o candidato do grupo deve ser Renato Machado. Então, como a maioria decidiu, ele também tem o meu apoio.”





Açucena e Santório não foram convidados por Euclério. Os dois foram eleitos para a Assembleia Legislativa. Açucena é opositora do prefeito desde o primeiro dia de mandato, em janeiro de 2025.





Santório pertence à base, mas a relação política entre ele e o prefeito ficou muito estremecida durante o período eleitoral. Para deputado estadual, Euclério apoiou Lelo Couto – além de Sandro Locutor (MDB) e Denninho Silva (União), sobrinho dele. Contrariando o prefeito, Santório foi candidato mesmo sem ter o seu apoio, concorrendo com Lelo no mesmo reduto e, possivelmente, tirando-lhe alguns votos. Santório se elegeu; Lelo, não. O caldo entornou de vez.





Quanto ao próprio Cesinha, é um caso dos mais curiosos. Até princípios deste ano, o veterano vereador – que já presidiu a Câmara, de 2015 a 2020 – era o líder de Euclério no plenário. Porém, nos bastidores, passou a apoiar a pré-candidatura de Lorenzo Pazolini (Rep), adversário de Ricardo Ferraço (MDB) na disputa para governador. Euclério, além de correligionário, era um dos principais aliados eleitorais de Ricardo. O prefeito, então, removeu Cesinha da função de líder, substituindo-o por Cabo Fonseca (Rep).





No auge da campanha no primeiro turno, Cesinha passou a explicitar seu apoio a Pazolini, participando de atos de campanha com ele nas ruas de Cariacica, o que provocou a ira de Euclério. Tomando por traição a atitude do vereador, o prefeito chegou a dizer que, nos próximos dois anos, mostraria à cidade “quem é Cesinha”. Completou-se, pois, o rompimento entre eles.





O convite para o almoço desta segunda foi feito por Euclério aos vereadores de sua base na última sexta-feira (6). Cesinha não foi incluído. Segundo o prefeito, ele convidou seu ex-líder, em mensagem direta, na manhã desta segunda-feira.





Cesinha confirma: “Ele me mandou mensagem de manhã, pouco antes do almoço, mas só fez isso porque soube que descobri. Ele não queria de verdade que eu fosse. Se eu quero que você vá no aniversário da minha filha, só te chamo uma hora antes?”





Agora, Cesinha diz que só espera o presidente Lelo Couto convocar a eleição da Mesa para se articular com os pares e registrar sua chapa. Mesmo largando como azarão, ele aposta em dois fatores para surpreender o prefeito no processo.





O primeiro é a insatisfação de alguns colegas com a gestão de Euclério – segundo ele, latente no plenário. “Tem muita gente insatisfeita.” O segundo é que, de acordo com o vereador, a votação é secreta.





Mas há fortes controvérsias aqui, até porque, neste ponto, o texto do Regimento Interno e o da Lei Orgânica, ambos disponíveis no portal da Câmara, se contradizem: o Regimento Interno diz que é secreta, enquanto a Lei Orgânica fixa “votação aberta e nominal”, por força de uma emenda promulgada em julho de 2024 por Lelo Couto.





Em todo caso, para conseguir disputar o páreo, Cesinha precisará da adesão explícita de pelo menos cinco colegas, a fim de registrar uma chapa. Ou seja, outros mais terão de se desgarrar da base de Euclério (na prática, romper com ele) nos próximos dias. Para ter sucesso no plano, Cesinha terá de convencer alguns pares a contrariar publicamente o prefeito.





Não será nada fácil... Vamos ver se ele o conseguirá.





Se houver mesmo duas chapas inscritas, vencerá a que obtiver pelo menos dez votos. Do contrário, independentemente da data, Renato Machado, o ungido por Euclério, terá pela frente uma eleição protocolar.