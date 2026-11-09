Euclério define seu candidato a presidente da Câmara. Mas pode haver disputa

Um almoço promovido por Euclério Sampaio (MDB) nesta
segunda-feira (9) com os integrantes de sua base selou o apoio do prefeito ao vereador
Renato Machado (PSD) como seu candidato à presidência da Câmara de Cariacica.
Conforme informações de bastidores, a eleição poderá ser realizada já na próxima
sexta-feira (13) – embora a Lei Orgânica do Município, em primeira análise, não
acolha essa possibilidade: pelo texto vigente, a eleição deve ser realizada no
dia 15 de dezembro.
Machado desponta, assim, como grande favorito para a
sucessão do atual presidente da Mesa Diretora, Lelo Couto (MDB), também aliado
de Euclério. Hoje, o candidato do prefeito tem o apoio da maioria dos colegas.
Mas a eleição interna não está definida de antemão, até porque poderá haver
disputa entre duas chapas. Ex-líder do prefeito e hoje desafeto de Euclério,
Cesinha Lucas (Rep) corre por fora e confirmou à coluna: vai se articular visando
formar uma chapa e concorrer contra Machado.
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A Câmara de Cariacica é formada por 19 vereadores. A eleição
em questão é para definir a Mesa Diretora que comandará a Casa na segunda
metade da atual legislatura (o biênio que vai de janeiro de 2027 a dezembro de
2028). Encerrando o terceiro biênio seguido no cargo de presidente, Lelo Couto
não pode mais disputar.
Segundo a Lei Orgânica Municipal e o Regimento Interno da
Câmara de Cariacica, para ser inscrita, uma chapa precisa ser composta por seis
vereadores (“chapa completa”), número relativamente baixo, o que favorece a
disputa. Na de Vitória, por exemplo, são sete.
Nesta segunda-feira, em um restaurante no bairro Campo
Grande, Euclério reuniu-se com 16 dos 19 vereadores. Só não participaram
Açucena (PT), Fernando Santório (PP) e o próprio Cesinha. Os dois primeiros não
foram chamados. O terceiro, mais ou menos. No almoço, tratou-se da sucessão da
Mesa. Como o próprio prefeito confirmou à coluna, decidiu-se que o candidato do
movimento governista será Machado.
“É o candidato dos vereadores e, portanto, o meu candidato.
Havia outros nomes, como Cabo Fonseca, Paulo Foto, Jades Amorim e Léo do Iapi, mas
a maioria decidiu que o candidato do grupo deve ser Renato Machado. Então, como
a maioria decidiu, ele também tem o meu apoio.”
Açucena e Santório não foram convidados por Euclério. Os
dois foram eleitos para a Assembleia Legislativa. Açucena é opositora do
prefeito desde o primeiro dia de mandato, em janeiro de 2025.
Santório pertence à base, mas a relação política entre ele e o prefeito ficou muito estremecida durante o período eleitoral. Para deputado estadual, Euclério apoiou Lelo Couto – além de Sandro Locutor (MDB) e Denninho Silva (União), sobrinho dele. Contrariando o prefeito, Santório foi candidato mesmo sem ter o seu apoio, concorrendo com Lelo no mesmo reduto e, possivelmente, tirando-lhe alguns votos. Santório se elegeu; Lelo, não. O caldo entornou de vez.
Quanto ao próprio Cesinha, é um caso dos mais curiosos. Até
princípios deste ano, o veterano vereador – que já presidiu a Câmara, de 2015 a 2020 – era o
líder de Euclério no plenário. Porém, nos bastidores, passou a apoiar a
pré-candidatura de Lorenzo Pazolini (Rep), adversário de Ricardo Ferraço (MDB) na
disputa para governador. Euclério, além de correligionário, era um dos
principais aliados eleitorais de Ricardo. O prefeito, então, removeu Cesinha da
função de líder, substituindo-o por Cabo Fonseca (Rep).
No auge da campanha no primeiro turno, Cesinha passou a
explicitar seu apoio a Pazolini, participando de atos de campanha com ele nas
ruas de Cariacica, o que provocou a ira de Euclério. Tomando por traição a
atitude do vereador, o prefeito chegou a dizer que, nos próximos dois anos,
mostraria à cidade “quem é Cesinha”. Completou-se, pois, o rompimento entre
eles.
O convite para o almoço desta segunda foi feito por Euclério
aos vereadores de sua base na última sexta-feira (6). Cesinha não foi incluído.
Segundo o prefeito, ele convidou seu ex-líder, em mensagem direta, na manhã
desta segunda-feira.
Cesinha confirma: “Ele me mandou mensagem de manhã, pouco
antes do almoço, mas só fez isso porque soube que descobri. Ele não queria de verdade
que eu fosse. Se eu quero que você vá no aniversário da minha filha, só te
chamo uma hora antes?”
Agora, Cesinha diz que só espera o presidente Lelo Couto
convocar a eleição da Mesa para se articular com os pares e registrar sua chapa.
Mesmo largando como azarão, ele aposta em dois fatores para surpreender o prefeito
no processo.
O primeiro é a insatisfação de alguns colegas com a gestão
de Euclério – segundo ele, latente no plenário. “Tem muita gente insatisfeita.”
O segundo é que, de acordo com o vereador, a votação é secreta.
Mas há fortes controvérsias aqui, até porque, neste ponto, o
texto do Regimento Interno e o da Lei Orgânica, ambos disponíveis no portal da
Câmara, se contradizem: o Regimento Interno diz que é secreta, enquanto a Lei
Orgânica fixa “votação aberta e nominal”, por força de uma emenda promulgada em
julho de 2024 por Lelo Couto.
Em todo caso, para conseguir disputar o páreo, Cesinha
precisará da adesão explícita de pelo menos cinco colegas, a fim de registrar
uma chapa. Ou seja, outros mais terão de se desgarrar da base de Euclério (na
prática, romper com ele) nos próximos dias. Para ter sucesso no plano, Cesinha
terá de convencer alguns pares a contrariar publicamente o prefeito.
Não será nada fácil... Vamos ver se ele o conseguirá.
Se houver mesmo duas chapas inscritas, vencerá a que obtiver pelo menos dez votos. Do contrário, independentemente da data, Renato Machado, o ungido por Euclério, terá pela frente uma eleição protocolar.
Data da eleição
Esse é outro ponto em que o Regimento Interno colide com a
Lei Orgânica Municipal.
A princípio, o texto vigente do Regimento Interno prevê que
a eleição da Mesa do próximo biênio deve ser realizada no primeiro dia de 2027.
É o que se depreende do artigo 17:
Art.
No
entanto, como registramos acima, a Lei Orgânica, modificada em 2024, estabelece
expressamente uma data fixa para essa eleição do meio do mandato: 15 de
dezembro.
O registro da chapa tem de ser feito no Setor Legislativo até 3 dias úteis antes da sessão preparatória em que será realizada a eleição interna.
Convite
Adendo
Logo após a publicação desta coluna, o prefeito Euclério Sampaio entrou em contato e informou que convidou o vereador Cesinha às 9h15 para o almoço promovido por ele nesta segunda-feira (9).
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