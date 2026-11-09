Estátua da Havan está a caminho de Vila Velha

A réplica da Estátua da Liberdade que será instalada na nova megaloja da Havan, em Vila Velha, iniciou sua viagem rumo ao Espírito Santo na manhã desta segunda-feira (9). A estrutura saiu de Camboriú, em Santa Catarina, e deve chegar ao município capixaba até o fim da semana, após percorrer cerca de 1,5 mil quilômetros em cinco dias.





O monumento será instalado sobre um pedestal construído no estacionamento da loja, que tem inauguração prevista para 21 de novembro. Com 24 metros de altura e oito toneladas, a estátua seguirá o padrão das demais unidades da rede, que também possuem fachadas inspiradas na Casa Branca, sede do governo dos Estados Unidos.





A megaloja de Vila Velha será a 201ª unidade da Havan no país e a segunda no Espírito Santo. A primeira foi inaugurada em Linhares, no Norte capixaba, em maio de 2015.





Com investimento de R$ 100 milhões, a nova unidade ocupará uma área de mais de 20 mil metros quadrados e terá mais de 350 mil produtos disponíveis em diferentes setores. O empreendimento também contará com praça de alimentação e estacionamento gratuito.





O empresário Luciano Hang, dono da Havan, confirmou presença na inauguração e destacou a expectativa da rede para a abertura da unidade. “A nova megaloja deve ser um novo destino de turismo, lazer e compras na cidade”, afirmou.