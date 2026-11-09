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Oito toneladas

Estátua da Havan está a caminho de Vila Velha

Réplica da Estátua da Liberdades estadunidense ficará no estacionamento da nova filial capixaba da Havan

Publicado em 09 de Novembro de 2026 às 19:36

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 nov 2026 às 19:36
Pesando mais de oito toneladas, estátua da Havan está a caminho de Vila Velha Havan/Divulgação

A réplica da Estátua da Liberdade que será instalada na nova megaloja da Havan, em Vila Velha, iniciou sua viagem rumo ao Espírito Santo na manhã desta segunda-feira (9). A estrutura saiu de Camboriú, em Santa Catarina, e deve chegar ao município capixaba até o fim da semana, após percorrer cerca de 1,5 mil quilômetros em cinco dias.


O monumento será instalado sobre um pedestal construído no estacionamento da loja, que tem inauguração prevista para 21 de novembro. Com 24 metros de altura e oito toneladas, a estátua seguirá o padrão das demais unidades da rede, que também possuem fachadas inspiradas na Casa Branca, sede do governo dos Estados Unidos.


A megaloja de Vila Velha será a 201ª unidade da Havan no país e a segunda no Espírito Santo. A primeira foi inaugurada em Linhares, no Norte capixaba, em maio de 2015. 


Com investimento de R$ 100 milhões, a nova unidade ocupará uma área de mais de 20 mil metros quadrados e terá mais de 350 mil produtos disponíveis em diferentes setores. O empreendimento também contará com praça de alimentação e estacionamento gratuito.


O empresário Luciano Hang, dono da Havan, confirmou presença na inauguração e destacou a expectativa da rede para a abertura da unidade. “A nova megaloja deve ser um novo destino de turismo, lazer e compras na cidade”, afirmou.

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