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Crescimento

Havan mantém interesse em abrir lojas em mais 5 municípios do ES

A empresa está prestes a inaugurar uma nova unidade em Vila Velha, mas com perspectivas de expandir para outras cidades capixabas

Publicado em 16 de Outubro de 2026 às 09:04

Maurílio Mendonça

Maurílio Mendonça

Publicado em 

16 out 2026 às 09:04

A Havan mantém cinco municípios capixabas no radar, para efetivar futuros investimentos. A empresa brasileira já visitou terrenos em Vitória, Serra, Cariacica, Guarapari e Cachoeiro de Itapemirim, mas ainda não decidiu por nenhuma nova área.


No entanto, um desses municípios está mais próximo de receber uma nova loja de departamentos da Havan. “Estamos com foco na Serra”, afirma Nilton Hang, diretor de Expansão da rede de lojas.

Obras da nova unidade da Havan, em Vila Velha
A próxima unidade da Havan, no Espírito Santo, será em Vila Velha. A loja será inaugurada no dia 21 de novembro. Divulgação

E o interesse pela Serra se destaca das demais cidades por conta da variedade de opções. “Buscamos por áreas com 25 a 30 mil metros quadrados, e o município oferece mais possibilidades”, explica Hang. Mas a empresa ainda não escolheu uma área, apesar de já ter algumas opções.

Eu sempre visitei terrenos no Espírito Santo. É um dos estados que estarão economicamente melhor, nos próximos anos, e mais receptivo a investimentos.

Nilton Hang Diretor de Expansão da Havan

Ainda sem previsão de novas lojas no território capixaba, Hang explica que a empresa quer, primeiro, concluir as obras da unidade de Vila Velha. A previsão é de que a loja comece a operar no próximo mês, com a inauguração prevista para o dia 21 de novembro. “Estamos finalizando a parte de trás, da loja, e a montagem interna”, pontua o diretor.


Mais de 11 anos depois, a unidade de Vila Velha será a segunda da Havan no Espírito Santo. A primeira foi inaugurada em maio de 2015, em Linhares, no Norte do Estado. “Desde então, sempre estamos procurando por áreas, tanto na Grande Vitória quanto na região Sul (do ES)”, explica Nilton Hang.

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Na lista de interesses da Havan estão, além de Serra, os municípios de Vitória, Cariacica, Guarapari e Cachoeiro de Itapemirim. “Vitória é mais complicado para encontrar terreno”, explica Hang, justificando que o motivo não seria o valor do metro quadrado, mas o tamanho da área que a empresa procura.

200 lojas pelo Brasil

A Havan está prestes a alcançar a meta de 200 lojas, pelo Brasil, além de conseguir ter ao menos uma unidade em cada Estado do país, passando dos 26 mil funcionários.


Além da loja de Vila Velha, prevista para 21 de novembro, a empresa também terá novas unidades em Boa Vista, em Roraima; Fortaleza, no Ceará; São José dos Pinhais e Londrina, no Paraná; e São Miguel do Oeste, em Santa Catarina.

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