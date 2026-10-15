21 parlamentares do ES ficam sem novo mandato após as eleições

Nove deputados que disputaram um novo mandato na Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales) não conseguiram se eleger: Alcântaro Filho (Republicanos), Allan Ferreira (Podemos), Bispo Alves (Republicanos), Bruno Lamas (PSB), Coronel Weliton (DC), Denninho Silva (União), Fábio Duarte (PDT), Marcos Madureira (Podemos) e Zé Preto (Podemos).





Alguns receberam mais votos do que em 2022, mas ficaram sem uma das 30 cadeiras. É o caso de Allan Ferreira, que passou de 15.185 para 22.845 votos, e de Alcântaro Filho, cuja votação subiu de 15.742 para 15.983.





Entre os que assumiram cadeiras ao longo da legislatura estão Bruno Lamas e Marcos Madureira. Lamas ocupou a vaga de Tyago Hoffmann (PSB), que se licenciou para assumir a Secretaria de Estado da Saúde. Madureira assumiu em 2025, após a saída de Theodorico Ferraço (PP), eleito prefeito de Cachoeiro de Itapemirim.





Outros quatro deputados estaduais buscaram cargos diferentes, mas não foram eleitos. Sérgio Meneguelli (PSD) e Callegari (DC) concorreram ao Senado e terminaram em quinto e oitavo lugares, com 301.897 e 50.150 votos, respectivamente. Já Iriny Lopes (PT) e Tyago Hoffmann disputaram vagas na Câmara dos Deputados e ficaram na suplência, com 52.367 e 68.915 votos.





Já na bancada capixaba da Câmara dos Deputados, três parlamentares tentaram a reeleição e não conseguiram: Amaro Neto (PP), Messias Donato (União) e Dr. Victor Linhalis (PSB). Messias recebeu 66.236 votos, Amaro somou 36.839 e Dr. Victor obteve 24.547. Os três ficaram na suplência. Mesmo com votação superior à de 2022, quando se elegeu com 42.460 votos, Messias não conquistou um novo mandato.





Helder Salomão (PT) e Paulo Foletto (PSB) disputaram outros cargos. Helder concorreu ao governo do Espírito Santo e terminou o primeiro turno em terceiro lugar, com 323.483 votos, sem avançar à segunda etapa. Foletto tentou uma vaga na Assembleia Legislativa, mas ficou na suplência do PSB, com 14.545 votos.





Gilvan da Federal (PL) também ficará sem novo mandato. O deputado retirou a candidatura à reeleição após o Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES) negar seu registro. O partido o substituiu na disputa.