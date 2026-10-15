AGazeta

AGazeta

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Eleições 2026

21 parlamentares do ES ficam sem novo mandato após as eleições

Resultado nas urnas tirou vagas na Assembleia Legislativa do Espírito Santo, na Câmara dos Deputados e no Senado a partir de 2027

Publicado em 15 de Outubro de 2026 às 15:27

Tiago Alencar

Tiago Alencar

Publicado em 

15 out 2026 às 15:27
Lorenzo Pazolini e Ricardo Ferraço vão disputar o segundo turno para governador do Espírito Santo
Lorenzo Pazolini e Ricardo Ferraço vão disputar o segundo turno para governador do Espírito Santo Arte: A Gazeta

As eleições de 2026 deixarão 21 parlamentares do Espírito Santo sem um novo mandato a partir de 2027. A relação reúne 13 deputados estaduais, seis federais e dois senadores. Parte tentou a reeleição, enquanto outros disputaram cargos diferentes ou deixaram a corrida eleitoral.


O levantamento considera os parlamentares eleitos e aqueles que assumiram cadeiras ao longo da legislatura. Não entram na contagem os que conquistaram mandato em outra Casa legislativa. O resultado das urnas não representa uma saída imediata: os mandatos atuais seguem até o encerramento da legislatura. 

Assembleia: nove tentaram continuar na Casa

Nove deputados que disputaram um novo mandato na Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales) não conseguiram se eleger: Alcântaro Filho (Republicanos), Allan Ferreira (Podemos), Bispo Alves (Republicanos), Bruno Lamas (PSB), Coronel Weliton (DC), Denninho Silva (União), Fábio Duarte (PDT), Marcos Madureira (Podemos) e Zé Preto (Podemos).


Alguns receberam mais votos do que em 2022, mas ficaram sem uma das 30 cadeiras. É o caso de Allan Ferreira, que passou de 15.185 para 22.845 votos, e de Alcântaro Filho, cuja votação subiu de 15.742 para 15.983.


Entre os que assumiram cadeiras ao longo da legislatura estão Bruno Lamas e Marcos Madureira. Lamas ocupou a vaga de Tyago Hoffmann (PSB), que se licenciou para assumir a Secretaria de Estado da Saúde. Madureira assumiu em 2025, após a saída de Theodorico Ferraço (PP), eleito prefeito de Cachoeiro de Itapemirim.


Outros quatro deputados estaduais buscaram cargos diferentes, mas não foram eleitos. Sérgio Meneguelli (PSD) e Callegari (DC) concorreram ao Senado e terminaram em quinto oitavo lugares, com 301.897 50.150 votos, respectivamente. Já Iriny Lopes (PT) e Tyago Hoffmann disputaram vagas na Câmara dos Deputados e ficaram na suplência, com 52.367 e 68.915 votos.


Já na bancada capixaba da Câmara dos Deputados, três parlamentares tentaram a reeleição e não conseguiram: Amaro Neto (PP), Messias Donato (União) e Dr. Victor Linhalis (PSB). Messias recebeu 66.236 votos, Amaro somou 36.839 e Dr. Victor obteve 24.547. Os três ficaram na suplência. Mesmo com votação superior à de 2022, quando se elegeu com 42.460 votos, Messias não conquistou um novo mandato.


Helder Salomão (PT) e Paulo Foletto (PSB) disputaram outros cargos. Helder concorreu ao governo do Espírito Santo e terminou o primeiro turno em terceiro lugar, com 323.483 votos, sem avançar à segunda etapa. Foletto tentou uma vaga na Assembleia Legislativa, mas ficou na suplência do PSB, com 14.545 votos.


Gilvan da Federal (PL) também ficará sem novo mandato. O deputado retirou a candidatura à reeleição após o Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES) negar seu registro. O partido o substituiu na disputa.

Senado: Contarato e Do Val não se reelegem

Os senadores Fabiano Contarato (PT) e Marcos do Val (Avante) também deixarão suas cadeiras ao fim dos mandatos. Eleitos em 2018 para um período de oito anos, os dois tentaram a reeleição neste ano, mas não conseguiram.


Contarato recebeu 521.431 votos e terminou em quarto lugar. Do Val somou 167.900 votos e ficou na sexta posição. As duas vagas foram conquistadas por Renato Casagrande (PSB) e Evair de Melo (Republicanos).


Evair não entra na contagem dos parlamentares sem novo mandato porque trocará a Câmara pelo Senado. O mesmo critério exclui os deputados estaduais Dr. Bruno Resende (União), João Coser (PT), Lucas Polese (PL) e Marcelo Santos (União), eleitos para a Câmara dos Deputados.

Leia mais sobre eleições no ES

Papo de Eleições repercute resultados da pesquisa Quaest e apoios para o 2º turno

Quaest: 44% querem que governador eleito do ES seja aliado de Flávio e 28%, de Lula

Quaest: 63% dos eleitores de Helder devem migrar voto para Ricardo e 18%, para Pazolini

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Política Espírito Santo Eleições Eleicões 2026
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Campanha vai dar pães em troca por recicláveis em 7 cidades do ES
Imagem de destaque
As decisões de Kassio Nunes Marques à frente do TSE - e por que elas viraram motivo de críticas ao ministro
Incêndio em carro na rodovia ES 010
Caminhonete pega fogo na ES 010 na Serra

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados