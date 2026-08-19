Diretor da Havan anuncia inauguração de loja em Vila Velha para novembro

Em vídeo publicado nas redes sociais na última terça-feira (18), o diretor de Expansão da Havan, Nilton Hang, confirmou a data de inauguração da loja em Vila Velha: 21 de novembro deste ano, às 10h. Ele é primo do fundador da empresa, Luciano Hang.





A expectativa, anteriormente, era de que a loja começasse as atividades em outubro, mas um replanejamento das obras alterou a previsão inicial para as entregas das lojas em construção.





Procurada pela reportagem, a assessoria de imprensa da Havan afirmou que a data ainda não é definitiva, podendo ser alterada conforme imprevistos. Ainda segundo a empresa, o planejamento envolve a programação de todas as inaugurações de lojas no Brasil, o que faz necessário deslocar equipes de montagem entre cidades de diferentes estados.





A loja de 10 mil metros quadrados segue os padrões da marca, com arquitetura que lembra a Casa Branca, sede do Poder Executivo dos Estados Unidos, e com uma réplica da Estátua da Liberdade. Está em construção num terreno de 35 mil metros quadrados, ao lado da Assaí Atacadista. No Estado, a companhia tem uma unidade em Linhares, na Região Norte.





O investimento é estimado em torno de R$ 100 milhões, com 200 vagas de emprego abertas para novos funcionários.