Boca seca em idosos: veja medicamentos e problemas de saúde que podem causar a xerostomia

Nem sempre a boca seca em idosos é apenas consequência da pouca ingestão de água. Quando acompanhada de dificuldade para mastigar alimentos mais secos, alteração no paladar e necessidade frequente de beber água durante a noite, pode ser um sinal de xerostomia. A condição é caracterizada pela sensação de secura na boca e pode ocorrer com ou sem diminuição efetiva da produção de saliva.