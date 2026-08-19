Miss ES, Stephany Pim, revela internação na UTI após mastite: "Longe do meu bebê"

A mastite é um processo inflamatório agudo ou crônico do tecido mamário, de causas diversas e, na maioria das vezes, de etiologia bacteriana. "Clinicamente, observamos sinais de inflamação como dor, calor e vermelhidão, de intensidade variada, podendo evoluir para casos mais complicados, como abscessos e infecções sistêmicas", explica a mastologista Karolline Coutinho Abreu Vilela, da Rede Meridional.





Entre os sinais da doença estão dor, calor, vermelhidão, edema cutâneo, inchaço local e presença de ínguas. Nos casos mais complicados, são observados sinais sistêmicos, como febre, desânimo e taquicardia.





No caso de Stephany, a médica conta que a equipe presenciou uma mastite puerperal bacteriana complicada. "Teve uma importante repercussão sistêmica, que exigiu intervenção cirúrgica, antibioticoterapia endovenosa de amplo espectro e suporte clínico intensivo", diz Karolline Coutinho.





Nasceu para brilhar





Nascida e criada em Vitória, a capixaba — filha do sertanejo André Luiz da Silva, o Laion — sempre sonhou com uma carreira artística. Em 2014, Stephany interrompeu a graduação em Engenharia de Produção, em Campos dos Goytacazes, para voltar a Vitória e se dedicar à música, mas acabou se envolvendo com os concursos de beleza.





Com 1,71 metro de altura, foi eleita Miss Espírito Santo 2017 e conquistou o 3º lugar no Miss Brasil do mesmo ano. "Cresci muito nesses anos e ganhar com tanta gente acreditando em mim fez a diferença", disse na época. Fluente em inglês e espanhol, fez curso de teatro com Wolf Maya e sempre teve a oratória como um de seus trunfos.





Neta de comerciantes, em 2021 ela comandou um negócio em Vitória que reunia salão de beleza, bar e cafeteria. Agora, trabalha em parceria com o marido. Aos 32 anos, mãe de Valentim e Vittorio, ela fala sobre o problema de saúde que começou na mama direita, o motivo pelo qual precisou fazer o explante de silicone das duas mamas, os dias em que ficou na UTI e a saudade que estava de casa. "Não via a hora de tomar um açaí".





No dia 07 de julho, um mês após você ganhar o seu segundo filho, você foi internada. O que você lembra desse dia?

Me recordo de que estava sentindo dor e mal há muitos dias. Minha família estava superangustiada, porque eu já tinha feito muitos exames. E o último exame trouxe uma resposta: eu estava com uma mastite na mama direita. A gente imaginou que poderia ser uma eclampsia pós-parto, puerperal, mas mal podia imaginar que, mesmo depois de fazer tratamento com antibiótico intravenoso durante sete dias na internação anterior, iria voltar para o hospital e a situação estaria ainda pior.





Você sentia muitas dores?

Meu filho nasceu no dia 5 de junho e, no dia 12, uma semana depois, comecei a sentir uma dor muito forte e um mal-estar, como se estivesse com dengue. Era uma dor tão grande que a minha mama direita começou a inchar sem parar, a ponto de parecer que ia explodir. Dias depois, parecia até que a prótese tinha encapsulado. Não sei se alguém já teve esse problema com silicone na mama, mas senti a prótese extremamente dura, inflexível, e não conseguia mexer no silicone. Já no hospital, esse era o quadro: parecia uma inflamação de mastite, que costuma ocorrer pela lactação, mas eu tive uma hiperlactação.





E se sentiu culpada por reclamar das dores?

Eu me sentia culpada e mal por falar que estava com dor, por estar no puerpério e com um bebê dentro de casa. E acho que esse é outro alerta que deixo para as mamães ou mulheres que, às vezes, negligenciam as dores que estão sentindo, por não quererem parecer chatas ou ficar reclamando — afinal, são tantas preocupações. Eu tinha um bebê recém-nascido, que não dormia, e a mãe dele estava em uma situação na qual nem conseguia existir. Tinha a sensação de que essa mastite não havia sido curada. Mas o diagnóstico era muito pior.

Era o quê?

Na terceira ultrassonografia, a médica observou que havia muito mais líquido na mama do que anteriormente, e fui levada direto para uma ressonância magnética. A equipe do hospital pediu o parecer do infectologista e do cirurgião plástico. Todo o corpo clínico do hospital parou para tentar entender o meu quadro, porque, de fato, eles não podiam imaginar que a mama estivesse provocando tudo aquilo. A bactéria da mastite tinha se alojado na cápsula da prótese — e, quando isso acontece, o silicone em si não é o culpado por toda a situação. Como o antibiótico não conseguia combater a bactéria, era necessária a cirurgia.