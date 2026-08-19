Caminhão capota em Alegre e deixa duas pessoas feridas

Um caminhão que transportava sacos de cimento capotou na manhã desta quarta-feira (19), na BR 482, nas proximidades de Celina, distrito de Alegre, na Região do Caparaó capixaba. Um homem e uma mulher ficaram feridos.





Segundo o Corpo de Bombeiros, as vítimas não ficaram presas às ferragens e foram encaminhadas para avaliação médica em um hospital de referência, em Guaçuí. Os militares realizaram a contenção dos líquidos derramados pelo veículo e a limpeza da pista para garantir a segurança dos demais veículos da rodovia.





Não houve interdição total de rodovia. Segundo a Polícia Militar, o trânsito segue em meia pista, e a orientação é que os condutores redobrem a atenção ao passar pelo local.





A PM aguarda a chegada de um guincho particular para a retirada do caminhão. As causas do acidente não foram informadas.