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No Caparaó

Caminhão capota em Alegre e deixa duas pessoas feridas

Publicado em

19 ago 2026 às 17:05

Um caminhão que transportava sacos de cimento capotou na manhã desta quarta-feira (19), na BR 482, nas proximidades de Celina, distrito de Alegre, na Região do Caparaó capixaba. Um homem e uma mulher ficaram feridos. 


Segundo o Corpo de Bombeiros, as vítimas não ficaram presas às ferragens e foram encaminhadas para avaliação médica em um hospital de referência, em Guaçuí. Os militares realizaram a contenção dos líquidos derramados pelo veículo e a limpeza da pista para garantir a segurança dos demais veículos da rodovia.


Não houve interdição total de rodovia. Segundo a Polícia Militar, o trânsito segue em meia pista, e a orientação é que os condutores redobrem a atenção ao passar pelo local. 


A PM aguarda a chegada de um guincho particular para a retirada do caminhão. As causas do acidente não foram informadas.

Caminhão de cimento capota em Alegre
Caminhão de cimento capota em Alegre Corpo de Bombeiros

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Tombamento na ES 248

Acidente em Colatina: 36 toneladas de ácido sulfúrico vazaram de carreta

Publicado em 19/08/2026 às 11:55
Segundo o Iema, córrego localizado nas proximidades não foi atingido pelo produto
Acidente aconteceu na ES 248, em Colatina, e causou queimaduras no motorista Crédito: Leitor | A Gazeta

Cerca de 36 toneladas de ácido sulfúrico foram derramadas sobre a pista após uma carreta que transportava o produto tombar em Colatina, na ES 248, rodovia que liga o município a Linhares, no Noroeste do Espírito Santo, na tarde de terça-feira (18). O acidente aconteceu próximo à entrada de Marilândia e deixou o motorista ferido. Nesta quarta-feira (19), equipes do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema) realizam a limpeza do local.


De acordo com o Iema, uma equipe de fiscalização acompanha os trabalhos e delimita a área atingida. Segundo o órgão, o córrego localizado nas proximidades não foi atingido pelo ácido sulfúrico.


O motorista da carreta sofreu queimaduras, foi socorrido por uma equipe do Corpo de Bombeiros e encaminhado ao hospital. Não há informações atualizadas sobre o estado de saúde dele. O homem havia iniciado a viagem em Minas Gerais.


A Polícia Militar informou que o trânsito flui em meia pista para os motoristas que passam pelo local.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Investigação

Homem é encontrado morto e parcialmente enterrado em matagal em Vila Valério

Publicado em 19/08/2026 às 10:43

Um homem, que não teve a identidade divulgada, foi encontrado morto e parcialmente enterrado em uma área de matagal no Córrego Tesouro, na zona rural de Vila Valério, no Noroeste do Espírito Santo, na manhã de terça-feira (18). Segundo a Polícia Militar, o corpo estava em estado de decomposição e foi localizado pelo cunhado da vítima.


O homem era natural da Bahia e estava em Vila Valério havia cerca de dois meses. Conforme relatado pelo cunhado à PM, ele não era visto desde sábado (15), quando foi encontrado pela última vez em um bar na mesma região onde o corpo foi localizado.


Durante as buscas pelo homem, o cunhado encontrou uma área de terra remexida no matagal. Ao cavar o local, localizou o corpo e acionou a Polícia Militar. O Corpo de Bombeiros e a perícia também foram chamados.


O corpo foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML) para necropsia e, posteriormente, liberado aos familiares. O caso é investigado pela Delegacia de Vila Valério. Até o momento, nenhum suspeito foi detido.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Veja vídeo

Defesa Civil de Marataízes alerta para risco após grande fissura em falésia

Publicado em 19/08/2026 às 09:47

A Defesa Civil de Marataízes, no Litoral Sul do Espírito Santo, emitiu um novo alerta sobre o risco iminente de deslizamentos e queda de rochas em um trecho das falésias na Praia dos Cações. Segundo o coordenador do órgão, Jones Toledo, foi identificada uma grande abertura no paredão, acompanhada por sinais de desprendimento de blocos e solo.

 

A região sofre com a erosão desde agosto de 2025De acordo com o coordenador, a instabilidade do terreno é agravada por fatores naturais, como chuva, erosão marinha, ventos fortes e infiltração de água. Para garantir a segurança de moradores e visitantes, a área foi interditada.


A orientação da Defesa Civil é para que as pessoas não caminhem nem permaneçam próximas ao pé da falésia, evitem circular sobre o trecho que apresenta fissuras e trincas e mantenham distância segura do local. O órgão também recomenda que o isolamento sinalizado pelas autoridades seja respeitado.

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Loteria

Aposta feita em São Mateus ganha R$ 50 mil na quina da Mega-Sena

Publicado em 19/08/2026 às 07:36

Uma aposta feita via internet, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, acertou a quina da Mega-Sena e vai receber R$ 50.460,11. O prêmio principal, sorteado na noite de terça (18), acumulou e vai a R$ 50 milhões. 


Os números sorteados foram: 16 - 23 - 24 - 33 - 36 - 52  


A aposta mínima para a Mega-Sena custa R$ 6 e pode ser realizada também pela internet, até as 20h. A Mega tem três sorteios semanais: às terças, quintas e domingos.

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Redação de A Gazeta

/ [email protected]
Redação de A Gazeta
Estradas

Carreta com ácido sulfúrico tomba e motorista sofre queimaduras em Colatina

Publicado em 18/08/2026 às 19:40
Equipe especializada em emergências químicas do NOTAER atende a ocorrência.
Equipes do Notaer, Iema e Corpo de Bombeiros atuaram na ocorrência. Leitor / A Gazeta | Douglas Abreu

Uma carreta que transportava ácido sulfúrico tombou na ES-248, que liga Colatina a Linhares, no Noroeste do Espírito Santo, nesta terça-feira (18). O acidente ocorreu no trecho próximo da entrada de Marilândia. De acordo com informações apuradas pelo repórter Vitor Recla, da TV Gazeta, o ácido se espalhou na pista e o motorista sofreu queimaduras.


O Corpo de Bombeiros informou que o condutor foi socorrido e encaminhado ao hospital. Segundo a corporação, o veículo havia saído de Minas Gerais. 


O trânsito no trecho seguiu sem alterações. Uma equipe especializada no atendimento a emergências com produtos perigosos da corporação e um helicóptero do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer) atuaram na ocorrência. 


O Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema) também foi acionado para acompanhar a situação. Em nota, o órgão informou que a estimativa é de que cerca de 36 toneladas de ácido sulfúrico tenham vazado da carreta após o acidente, mas o produto não atingiu o córrego localizado na região.


Segundo o Iema, a carreta será retirada do local nesta quarta-feira (19) e, na sequência, será iniciada a limpeza da pista.

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Bloqueio começou na tarde desta terça-feira (18).

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Ana Muniz

Repórter / [email protected]
Ana Muniz
Estradas

Ponte na BR 101, sobre Rio em São Mateus, funcionará com pare e siga nos próximos dias

Publicado em 18/08/2026 às 18:40
Ponte sobre rio São Mateus, na BR 101, vai passar por manutenç
Ponte sobre rio São Mateus, na BR 101, vai passar por manutenção. Divulgação/Ecovias 101

A ponte sobre o Rio São Mateus, no Norte do Espírito Santo, localizada no km 64 da BR-101, será parcialmente interditada para obras entre terça-feira (18) e sábado (22). Durante a manutenção, o trânsito do trecho funcionará em sistema "pare e siga", com a operação do fluxo de veículos de forma alternada nos dois sentidos.


Os trabalhos, realizados pela Ecovias Capixaba, estão previstos para ocorrer das 08h30 às 16h e tem como objetivo fazer reparos na junta de dilatação da estrutura. O horário poderá ser estendido caso haja intercorrências durante a execução das atividades, segundo a empresa. A concessionária orienta motoristas a reduzirem a velocidade, respeitarem a sinalização e seguirem as orientações das equipes que estarão no local durante a intervenção

Atualização

Digite aqui a data da atualização formato: 18/02/2025

Após o primeiro de obras, a Ecovias Capixaba anunciou um novo horário para realizar o serviço de reparo da junta. Antes, a previsão era acontecer entre 7h30 e 17h, mas, nesta terça-feira, a concessionária responsável pela BR 101 anunciou um novo horário. O serviço passa a ser de 8h30 até 16h. 

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[Chapéu]

[Título]

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Ana Muniz

Repórter / [email protected]
Ana Muniz
Em Alto Lage

Trecho de avenida em Cariacica é interditado para obras de viaduto e mergulhão

Publicado em 18/08/2026 às 11:54
Trecho da Avenida Mário Gurgel é interditado para nova etapa das obras do Viaduto e Mergulhão de Alto Lage
Trecho da Avenida Mário Gurgel é interditado para nova etapa das obras do Viaduto e Mergulhão de Alto Lage Cláudio Postay | Prefeitura de Cariacica

As obras do novo viaduto e mergulhão de Alto Lage, em Cariacica, continuam e, devido a isso, o trânsito está com uma nova alteração. Um trecho da Avenida Mário Gurgel, na pista marginal principal, na altura da Obramax, no sentido Itacibá–Viana, foi interditado na última segunda-feira (17).


O secretário de Obras, Weverton Moraes, esclarece que esta intervenção permitirá a escavação da via para a construção do Mergulhão. De acordo com ele, durante o período, também será necessário realizar a realocação de cinco postes no trecho, além da implantação de novas redes de esgoto e drenagem.


Segundo a Prefeitura de Cariacica, os motoristas que trafegam pela região devem utilizar o desvio pelo canteiro central. Além disso, não foram fornecidas as informações sobre a duração deste bloqueio.

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Estefany Benachio

Estagiária / [email protected]
Estefany Benachio
Em Central Carapina

Mulher morre e outra fica ferida durante ataque a tiros na Serra

Publicado em 18/08/2026 às 11:29

Uma mulher morreu e outra, de 26 anos, ficou ferida após um ataque a tiros em Central Carapina, na Serra, na manhã desta terça-feira (18). A sobrevivente contou à Polícia Militar que foi atingida por disparos feitos por duas pessoas que passaram de carro pelo local. As vítimas não tiveram os nomes divulgados.


Segundo a vítima, os tiros tinham como alvo dois homens que estavam próximos a elas, mas não há confirmação de que os disparos os atingiram. Em uma gravação no local é possível escutar os disparos (ouça acima).


As duas mulheres foram socorridas e levadas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Carapina, na Serra, mas uma delas morreu no local. A outra foi transferida para o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, onde permanece em atendimento.


A Prefeitura da Serra informou que a Guarda Municipal presta apoio à Polícia Militar no policiamento da região e que a ocorrência não afetou o funcionamento de comércios e escolas. 


A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Civil para obter informações sobre as investigações, mas não houve retorno até a última atualização desta matéria.

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Mikaella Mozer

Repórter / [email protected]
Mikaella Mozer
Investigação

Mulher é encontrada morta dentro de casa em Linhares; causa será investigada

Publicado em 18/08/2026 às 09:36

Uma mulher de 53 anos, identificada como Maria Silvana dos Santos, foi encontrada morta dentro de casa, no bairro Aviso, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na noite de segunda-feira (17). De acordo com a Polícia Militar, a vítima passou por manobras de reanimação, mas não resistiu.


Uma equipe da Polícia Científica foi acionada e, em uma análise preliminar, não identificou sinais evidentes de violência no corpo da vítima. O celular de Maria e outro aparelho telefônico encontrados na residência foram recolhidos para perícia e poderão auxiliar nas investigações.


O caso é investigado pela Delegacia de Linhares. Segundo o delegado Fabrício Lucindo, a Polícia Civil aguarda o laudo do Serviço Médico Legal (SML) para identificar a causa da morte.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Grande Vitória

Carga de caminhão interdita trecho da Leste-Oeste em Vila Velha

Publicado em 17/08/2026 às 16:57
Carga de caminhão cai no viaduto da Leste-Oeste, em Vila Velha
Carga de caminhão cai no viaduto da Leste-Oeste, em Vila Velha Leitor AG

A carga de um caminhão interditou o Viaduto Leste-Oeste, no sentido do bairro Araçás, em Vila Velha, na tarde desta segunda-feira (17). 


Segundo a Guarda Municipal, o trecho foi bloqueado para veículos durante a retirada da carga da via. Não há informações sobre qual era o material transportado nem sobre feridos.

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Mikaella Mozer

Repórter / [email protected]
Mikaella Mozer

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