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Manutenção pode deixar 235 bairros da Grande Vitória sem água nesta quarta-feira (19)

A manutenção emergencial afetará bairros de Cariacica, Viana, Vila Velha e Vitória

Publicado em 19 de Agosto de 2026 às 15:49

Estefany Benachio

Estefany Benachio

Publicado em 

19 ago 2026 às 15:49
Torneira pingando: a ordem é economizar água no ES
Torneira pingando: a ordem é economizar água no ES Divulgação

Uma manutenção emergencial realizada pela Companhia Espírito-santense de Saneamento (Cesan) pode interromper o abastecimento de água em 235 bairros da Grande Vitória nesta quarta-feira (19)A medida pode afetar moradores de Cariacica, Viana, Vila Velha e Vitória


A Cesan orienta a população a economizar água e adotar práticas de reúso durante o período de interrupção do abastecimento. Para mais informações, os moradores podem entrar em contato com a companhia pelo telefone 115 ou pelo WhatsApp (27) 3422-0115.

Confira os bairros afetados 

Cariacica (83 bairros):

  • Alto Boa Vista

  • Alto Lage

  • Alzira Ramos

  • Aparecida

  • Bandeirantes

  • Bela Aurora

  • Bela Vista

  • Boa Sorte

  • Caçaroca

  • Campina Grande

  • Campo Belo

  • Campo Grande

  • Castelo Branco

  • Chácaras União

  • Cruzeiro Do Sul

  • Dom Bosco

  • Expedito

  • Flexal I

  • Flexal Ii

  • Formate

  • Foz Do Rio Bubu

  • Graúna

  • Itacibá

  • Itanguá

  • Itapemirim

  • Itaquari

  • Jardim América

  • Jardim Botânico

  • Jardim Campo Grande

  • Jardim De Alah

  • Maracanã

  • Morada De Santa Fé

  • Mucuri

  • Nova Brasília

  • Nova Campo Grande

  • Nova Canaã

  • Nova Valverde

  • Novo Brasil

  • Novo Horizonte

  • Operário

  • Oriente

  • Padre Gabriel

  • Parque Gramado

  • Piranema

  • Planeta

  • Porto De Santana

  • Porto Novo

  • Presidente Médice

  • Retiro Saudoso

  • Rio Branco

  • Rio Marinho

  • Rosa Da Penha

  • Santa Bárbara

  • Santa Cecília

  • Santa Paula

  • Santa Rosa

  • Santana

  • Santo André

  • São Benedito

  • São Conrado

  • São Francisco

  • São Geraldo

  • São Geraldo Ii

  • São Gonçalo

  • Serra Do Anil

  • Sotelândia

  • Sotema

  • Tabajara

  • Tiradentes

  • Tucum

  • Vale Dos Reis

  • Vale Esperança

  • Valparaíso

  • Vasco Da Gama

  • Vera Cruz

  • Vila Capixaba

  • Vila Independência

  • Vila Isabel

  • Vila Palestina

  • Vila Prudêncio

  • Vista Dourada

  • Vista Linda

  • Vista Mar


Viana (17 bairros): 

  • Areinha

  • Arlindo Villaschi

  • Campo Verde

  • Canaã

  • Caxias Do Sul

  • Industrial

  • Ipanema

  • Marcílio De Noronha

  • Morada Bethânia

  • Nova Bethânia

  • Parque Industrial

  • Primavera

  • Ribeira

  • Soteco

  • Universal

  • Vale Do Sol

  • Vila Bethânia


Vila Velha (70 bairros):

  • Alecrim

  • Alvorada

  • Araçás

  • Argolas

  • Aribiri

  • Ataíde

  • Boa Vista I

  • Boa Vista Ii

  • Brisamar

  • Cavalieri

  • Centro De Vila Velha

  • Chácara Do Conde

  • Cobi De Baixo

  • Cobi De Cima

  • Cobilândia

  • Cocal

  • Coqueiral Itaparica

  • Cristóvão Colombo

  • Darly Santos

  • Divino Esp Santo

  • Dom João Batista

  • Garoto

  • Glória

  • Guaranhuns

  • Ibes

  • Ilha Da Conceição

  • Ilha Das Flores

  • Ilha Dos Ayres

  • Ilha Dos Bentos

  • Industrial

  • Itapuã

  • Jaburuna

  • Jardim Asteca

  • Jardim Colorado

  • Jardim Do Vale

  • Jardim Guadalajara

  • Jardim Guaranhuns

  • Jardim Marilândia

  • Jockey De Itaparica

  • Nossa Sra Da Penha

  • Nova América

  • Nova Itaparica

  • Novo México

  • Olaria

  • Paul

  • Pedra Dos Búzios

  • Planalto

  • Pontal Das Garcas

  • Praia Da Costa

  • Praia Das Gaivotas

  • Praia De Itaparica

  • Primeiro De Maio

  • Res Coqueiral

  • Rio Marinho

  • Sagrada Família

  • Santa Clara

  • Santa Inês

  • Santa Mônica

  • Santa Mônica Popular

  • Santa Rita

  • Santos Dumont

  • Sao Torquato

  • Soteco

  • Vale Encantado

  • Vila Batista

  • Vila Garrido

  • Vila Guaranhuns

  • Vila Nova

  • Vista Da Penha

  • Zumbi Dos Palmares


Vitória (65 bairros):

  • Andorinhas

  • Ariovaldo Favalessa

  • Barro Vermelho

  • Bela Vista

  • Bento Ferreira

  • Bonfim

  • Caratoíra

  • Centro

  • Comdusa

  • Conquista

  • Consolação

  • Cruzamento

  • Da Penha

  • De Lourdes

  • Do Cabral

  • Do Moscoso

  • Do Quadro

  • Enseada Do Suá

  • Estrelinha

  • Fonte Grande

  • Forte São João

  • Fradinhos

  • Grande Vitória

  • Gurigica

  • Horto

  • Ilha Das Caieiras

  • Ilha De Santa Maria

  • Ilha Do Boi

  • Ilha Do Frade

  • Ilha Do Príncipe

  • Inhangueta

  • Itararé

  • Jesus De Nazareth

  • Joana D’ Arc

  • Jucutuquara

  • Mario Cypreste

  • Maruípe

  • Monte Belo

  • Nazareth

  • Nova Palestina

  • Parque Moscoso

  • Piedade

  • Praia Do Canto

  • Praia Do Suá

  • Redenção

  • Resistência

  • Romão

  • Santa Cecília

  • Santa Clara

  • Santa Helena

  • Santa Lúcia

  • Santa Luiza

  • Santa Martha

  • Santa Tereza

  • Santo André

  • Santo Antônio

  • Santos Dumont

  • Santos Reis

  • São Benedito

  • São Cristovão

  • São José

  • São Pedro

  • Tabuazeiro

  • Universitário

  • Vila Rubim

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Água Vitória (ES) Vitória Serra Viana Vila Velha Cariacica Cesan
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