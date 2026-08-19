Manutenção pode deixar 235 bairros da Grande Vitória sem água nesta quarta-feira (19)

Uma manutenção emergencial realizada pela Companhia Espírito-santense de Saneamento (Cesan) pode interromper o abastecimento de água em 235 bairros da Grande Vitória nesta quarta-feira (19). A medida pode afetar moradores de Cariacica, Viana, Vila Velha e Vitória.
A Cesan orienta a população a economizar água e adotar práticas de reúso durante o período de interrupção do abastecimento. Para mais informações, os moradores podem entrar em contato com a companhia pelo telefone 115 ou pelo WhatsApp (27) 3422-0115.
Alto Boa Vista
Alto Lage
Alzira Ramos
Aparecida
Bandeirantes
Bela Aurora
Bela Vista
Boa Sorte
Caçaroca
Campina Grande
Campo Belo
Campo Grande
Castelo Branco
Chácaras União
Cruzeiro Do Sul
Dom Bosco
Expedito
Flexal I
Flexal Ii
Formate
Foz Do Rio Bubu
Graúna
Itacibá
Itanguá
Itapemirim
Itaquari
Jardim América
Jardim Botânico
Jardim Campo Grande
Jardim De Alah
Maracanã
Morada De Santa Fé
Mucuri
Nova Brasília
Nova Campo Grande
Nova Canaã
Nova Valverde
Novo Brasil
Novo Horizonte
Operário
Oriente
Padre Gabriel
Parque Gramado
Piranema
Planeta
Porto De Santana
Porto Novo
Presidente Médice
Retiro Saudoso
Rio Branco
Rio Marinho
Rosa Da Penha
Santa Bárbara
Santa Cecília
Santa Paula
Santa Rosa
Santana
Santo André
São Benedito
São Conrado
São Francisco
São Geraldo
São Geraldo Ii
São Gonçalo
Serra Do Anil
Sotelândia
Sotema
Tabajara
Tiradentes
Tucum
Vale Dos Reis
Vale Esperança
Valparaíso
Vasco Da Gama
Vera Cruz
Vila Capixaba
Vila Independência
Vila Isabel
Vila Palestina
Vila Prudêncio
Vista Dourada
Vista Linda
Vista Mar
Areinha
Arlindo Villaschi
Campo Verde
Canaã
Caxias Do Sul
Industrial
Ipanema
Marcílio De Noronha
Morada Bethânia
Nova Bethânia
Parque Industrial
Primavera
Ribeira
Soteco
Universal
Vale Do Sol
Vila Bethânia
Alecrim
Alvorada
Araçás
Argolas
Aribiri
Ataíde
Boa Vista I
Boa Vista Ii
Brisamar
Cavalieri
Centro De Vila Velha
Chácara Do Conde
Cobi De Baixo
Cobi De Cima
Cobilândia
Cocal
Coqueiral Itaparica
Cristóvão Colombo
Darly Santos
Divino Esp Santo
Dom João Batista
Garoto
Glória
Guaranhuns
Ibes
Ilha Da Conceição
Ilha Das Flores
Ilha Dos Ayres
Ilha Dos Bentos
Industrial
Itapuã
Jaburuna
Jardim Asteca
Jardim Colorado
Jardim Do Vale
Jardim Guadalajara
Jardim Guaranhuns
Jardim Marilândia
Jockey De Itaparica
Nossa Sra Da Penha
Nova América
Nova Itaparica
Novo México
Olaria
Paul
Pedra Dos Búzios
Planalto
Pontal Das Garcas
Praia Da Costa
Praia Das Gaivotas
Praia De Itaparica
Primeiro De Maio
Res Coqueiral
Rio Marinho
Sagrada Família
Santa Clara
Santa Inês
Santa Mônica
Santa Mônica Popular
Santa Rita
Santos Dumont
Sao Torquato
Soteco
Vale Encantado
Vila Batista
Vila Garrido
Vila Guaranhuns
Vila Nova
Vista Da Penha
Zumbi Dos Palmares
Andorinhas
Ariovaldo Favalessa
Barro Vermelho
Bela Vista
Bento Ferreira
Bonfim
Caratoíra
Centro
Comdusa
Conquista
Consolação
Cruzamento
Da Penha
De Lourdes
Do Cabral
Do Moscoso
Do Quadro
Enseada Do Suá
Estrelinha
Fonte Grande
Forte São João
Fradinhos
Grande Vitória
Gurigica
Horto
Ilha Das Caieiras
Ilha De Santa Maria
Ilha Do Boi
Ilha Do Frade
Ilha Do Príncipe
Inhangueta
Itararé
Jesus De Nazareth
Joana D’ Arc
Jucutuquara
Mario Cypreste
Maruípe
Monte Belo
Nazareth
Nova Palestina
Parque Moscoso
Piedade
Praia Do Canto
Praia Do Suá
Redenção
Resistência
Romão
Santa Cecília
Santa Clara
Santa Helena
Santa Lúcia
Santa Luiza
Santa Martha
Santa Tereza
Santo André
Santo Antônio
Santos Dumont
Santos Reis
São Benedito
São Cristovão
São José
São Pedro
Tabuazeiro
Universitário
Vila Rubim