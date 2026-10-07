Criança de 2 anos é encontrada morta a tiros ao lado do pai em MG

Uma criança de 2 anos foi encontrada morta a tiros ao lado do pai, de 39, na noite desta segunda-feira (5), dentro da casa do homem, no bairro Jardim Esperança, em Poços de Caldas, no sul de Minas Gerais.

Segundo a Polícia Civil, os dois tinham ferimentos provocados por disparos de arma de fogo. Uma pistola foi localizada próxima ao corpo do homem e apreendida.

De acordo com a investigação, o pai buscou o menino durante a tarde para passar algumas horas com ele e deveria devolvê-lo para a mãe no início da noite, oq ue não aconteceu.

Ela disse que disse aos policiais que o ex-companheiro não atendia às ligações. Diante da falta de contato, a mulher foi até o imóvel acompanhada de um familiar e encontrou a criança e o pai já mortos.

A Polícia Militar foi acionada, isolou o local e chamou a perícia da Polícia Civil. No imóvel, os policiais localizaram e apreenderam armas de fogo, munição e outros materiais, que serão submetidos a exames periciais.

Os corpos foram encaminhados ao IML (Instituto Médico-Legal), onde passarão por exames de necropsia.

A Polícia Civil disse que investiga o caso e que ainda não tem detalhes do que aconteceu.