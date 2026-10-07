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Polícia

Criança de 2 anos é encontrada morta a tiros ao lado do pai em MG

Segundo a Polícia Civil, os dois tinham ferimentos provocados por disparos de arma de fogo. Uma pistola foi localizada próxima ao corpo do homem e apreendida

Publicado em 07 de Outubro de 2026 às 14:07

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

07 out 2026 às 14:07
Uma criança de 2 anos foi encontrada morta a tiros ao lado do pai, de 39, na noite desta segunda-feira (5), dentro da casa do homem, no bairro Jardim Esperança, em Poços de Caldas, no sul de Minas Gerais.
Segundo a Polícia Civil, os dois tinham ferimentos provocados por disparos de arma de fogo. Uma pistola foi localizada próxima ao corpo do homem e apreendida.
De acordo com a investigação, o pai buscou o menino durante a tarde para passar algumas horas com ele e deveria devolvê-lo para a mãe no início da noite, oq ue não aconteceu.
Ela disse que disse aos policiais que o ex-companheiro não atendia às ligações. Diante da falta de contato, a mulher foi até o imóvel acompanhada de um familiar e encontrou a criança e o pai já mortos.
A Polícia Militar foi acionada, isolou o local e chamou a perícia da Polícia Civil. No imóvel, os policiais localizaram e apreenderam armas de fogo, munição e outros materiais, que serão submetidos a exames periciais.
Os corpos foram encaminhados ao IML (Instituto Médico-Legal), onde passarão por exames de necropsia.
A Polícia Civil disse que investiga o caso e que ainda não tem detalhes do que aconteceu.
O pai da criança era cabo da Polícia Militar de São Paulo e morava em Poços de Caldas, segundo a PM. A corporação disse que não foram localizados, nos sistemas consultados, registros anteriores de ocorrências de violência doméstica envolvendo o casal.

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