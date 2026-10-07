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Astrologia

Você conhece o significado destes 5 símbolos de proteção energética?

Presentes em joias, tatuagens e objetos de decoração, eles carregam significados ligados à sorte e ao afastamento de energias negativas
Portal Edicase

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Publicado em 07 de Outubro de 2026 às 13:55

O olho grego é um dos amuletos de proteção mais conhecidos do mundo (Imagem: Ali ihsan Demiryurek | Shutterstock)
O olho grego é um dos amuletos de proteção mais conhecidos do mundo Crédito: Imagem: Ali ihsan Demiryurek | Shutterstock

Símbolos de proteção atravessam séculos, culturas e diferentes tradições espirituais. Presentes em amuletos, joias, objetos de decoração e até tatuagens, eles carregam significados associados à proteção, à sorte e ao afastamento de energias consideradas negativas.

Mais do que simplesmente carregar um objeto, muitas tradições entendem que a intenção colocada sobre ele também faz parte de seu significado. Por isso, escolher um símbolo com o qual você tenha identificação pode transformá-lo em um lembrete de força, fé e proteção no dia a dia.

Conheça cinco símbolos bastante populares quando o assunto é proteção energética.

1. Olho grego

Provavelmente um dos amuletos de proteção mais conhecidos, o olho grego — também chamado de nazar — é tradicionalmente associado à proteção contra o mau-olhado e a inveja . Seu desenho característico, geralmente formado por círculos azuis, brancos e pretos que lembram um olho, aparece há séculos em diferentes regiões do Mediterrâneo e do Oriente Médio.

Na simbologia popular, o olho funcionaria como uma espécie de escudo, devolvendo ou neutralizando olhares carregados de inveja e negatividade. Pode ser utilizado em pulseiras, colares, chaveiros ou na entrada da casa.

2. Hamsá ou Mão de Fátima

A Hamsá é representada por uma mão aberta e aparece em diferentes culturas e tradições religiosas. Também conhecida como Mão de Fátima, é associada à proteção, às bênçãos e ao afastamento de energias negativas .

Muitas representações trazem um olho no centro da palma da mão, reforçando seu simbolismo contra o mau-olhado. Pode ser usada como pingente ou colocada em ambientes da casa. Para quem gosta de trabalhar a intenção junto aos símbolos, a Hamsá pode representar a ideia de estar protegido enquanto segue seu próprio caminho.

3. Pentagrama

Em diversas tradições esotéricas, o pentagrama é símbolo de equilíbrio e proteção (Imagem: Chizhevskaya Ekaterina | Shutterstock)
Em diversas tradições esotéricas, o pentagrama é símbolo de equilíbrio e proteção Crédito: Imagem: Chizhevskaya Ekaterina | Shutterstock

Apesar de algumas interpretações populares terem criado associações negativas em torno dele, o pentagrama possui uma história muito mais ampla e antiga. Em diversas tradições esotéricas, a estrela de cinco pontas é utilizada como símbolo de equilíbrio e proteção.

Suas pontas podem representar os quatro elementos — Terra, Água, Fogo e Ar — unidos ao Espírito. Quando representado com uma das pontas voltada para cima, tornou-se especialmente conhecido em algumas vertentes da espiritualidade e da magia como símbolo de harmonia entre essas forças.

Quem se identifica com essa simbologia pode utilizar o pentagrama em objetos pessoais ou no espaço destinado às práticas espirituais.

4. Olho de Hórus

Originário do Egito Antigo, o Olho de Hórus é um dos símbolos mais antigos desta lista. Também conhecido como Wedjat , esteve associado a ideias de proteção, restauração, saúde e integridade. Sua simbologia está ligada ao mito do deus Hórus e à recuperação de seu olho após uma batalha.

Por essa razão, o símbolo também ganhou uma forte relação com a capacidade de se reconstruir depois de momentos difíceis. Atualmente, aparece bastante em joias, amuletos e objetos decorativos e pode ser escolhido por quem deseja simbolizar proteção acompanhada de força e regeneração .

5. Figa

Muito conhecida no Brasil, a figa é um amuleto representado por uma mão fechada com o polegar posicionado entre os dedos indicador e médio. Sua história é antiga e passou por diferentes interpretações ao longo dos séculos.

Na cultura popular brasileira, tornou-se especialmente ligada à proteção contra inveja, mau-olhado e energias negativas, além de ser utilizada como símbolo de sorte.

Pequenas figas podem ser carregadas em pulseiras, colares, bolsas e chaveiros. Há ainda quem prefira mantê-las próximas à entrada de casa como um símbolo protetor .

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