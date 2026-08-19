Jovem suspeito de ameaçar a ex e atirar contra policias é preso no Caparaó

Um jovem de 18 anos foi preso pela Polícia Civil, nesta quarta-feira (19), suspeito de atirar contra policiais militares em Ibitirama, na Região do Caparaó do Espírito Santo. O caso ocorreu em 19 de julho, quando a polícia foi acionada após o rapaz fazer ameaças de morte e atirar contra a ex-companheira s familiares dela.





Segundo a Polícia Civil, após a chegada da Polícia Militar, o suspeito teria retornado ao local e feito novos disparos, desta vez contra os policiais que realizavam um cerco na região.





O suspeito fugiu de moto e foi perseguido pelos militares. Durante a fuga, o jovem abandonou o veículo e dois aparelhos celulares, conseguindo escapar pela região de mata.





De acordo com a Polícia Civil, o suspeito foi localizado em Guaçuí e preso por meio de um mandado de prisão preventiva. A ação foi coordenada pelos delegados William Cabral Júnior, de Ibitirama, e Messias Sirtuli Sobrinho, titular da delegacia de Guaçuí.





Ainda segundo a corporação, depoimentos de policiais militares, declarações da vítima e de testemunhas, além da apreensão da motocicleta e dos aparelhos celulares, fundamentaram o pedido de prisão preventiva diante da gravidade dos fatos e dos riscos à vítima.