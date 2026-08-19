Pai é preso suspeito de estuprar e explorar sexualmente a filha no ES

Um homem de 35 anos foi preso preventivamente em Cariacica, na Grande Vitória, suspeito de crimes de exploração sexual e estupro contra a própria filha, uma adolescente de 17 anos. A prisão foi realizada por policiais da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), na segunda-feira (17).





Os nomes dos envolvidos e o bairro onde os crimes teriam ocorrido não foram divulgados pela Polícia Civil para preservar a identidade da vítima.





Segundo a corporação, os fatos mais recentes investigados teriam ocorrido em maio deste ano, poucos dias após a adolescente voltar a morar com o pai. Durante as diligências, os policiais tiveram acesso a cópias de mensagens que teriam sido enviadas pelo homem ao celular da filha.





Em uma delas, segundo a polícia, o suspeito teria oferecido R$ 300 para manter relações sexuais com a adolescente.