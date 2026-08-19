AGazeta

AGazeta

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Em Cariacica

Pai é preso suspeito de estuprar e explorar sexualmente a filha no ES

Segundo a Polícia Civil, os fatos mais recentes investigados teriam ocorrido em maio deste ano, poucos dias após a adolescente voltar a morar com o pai

Publicado em 19 de Agosto de 2026 às 12:44

Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

19 ago 2026 às 12:44
Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA)
Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) Divulgação | Polícia Civil do ES

Um homem de 35 anos foi preso preventivamente em Cariacica, na Grande Vitória, suspeito de crimes de exploração sexual e estupro contra a própria filha, uma adolescente de 17 anos. A prisão foi realizada por policiais da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), na segunda-feira (17).


Os nomes dos envolvidos e o bairro onde os crimes teriam ocorrido não foram divulgados pela Polícia Civil para preservar a identidade da vítima.


Segundo a corporação, os fatos mais recentes investigados teriam ocorrido em maio deste ano, poucos dias após a adolescente voltar a morar com o pai. Durante as diligências, os policiais tiveram acesso a cópias de mensagens que teriam sido enviadas pelo homem ao celular da filha.


Em uma delas, segundo a polícia, o suspeito teria oferecido R$ 300 para manter relações sexuais com a adolescente.

Veja Também 

Violência contra mulher

Meninas de até 14 anos lideram estatísticas de crimes sexuais no ES

A investigação também identificou outros dois inquéritos policiais nos quais o homem é apontado como suspeito de crimes de violência sexual contra as duas filhas. A irmã da adolescente, atualmente com 19 anos, também teria sido vítima.


Durante o interrogatório, o investigado confessou os crimes, segundo a polícia. A informação contribuiu para o pedido de prisão preventiva, que também foi fundamentado, entre outros pontos, na suspeita de reiteração dos crimes contra a vítima.


Além das mensagens, a investigação reuniu depoimentos de testemunhas. Após a conclusão do inquérito, a Justiça expediu o mandado de prisão preventiva. O homem foi encaminhado ao sistema prisional.

Veja Também 

Dia D da Operação Nacional Caminhos Seguros 2026

Investigados por estupro de vulnerável são presos em operação nacional no ES

Operação cumpre mandados contra investigados por estupro de vulnerável

Polícia Civil cumpre mandados contra investigados por estupro de vulnerável no ES

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cariacica Grande Vitória Polícia Civil
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Lisalinda Spamer, mulher que desapareceu em Afonso Cláudio
Genro é indiciado por feminicídio da sogra após conflito por produção de café no ES
Imagem de destaque
Você come certo na hora errada? Entenda como o horário das refeições pode favorecer o ganho de peso
Homem baleado na Serra
Homem é atingido por bala perdida em Porto Canoa na Serra

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados