Pai é preso suspeito de estuprar e explorar sexualmente a filha no ES

Um homem de 35 anos foi preso preventivamente em Cariacica, na Grande Vitória, suspeito de crimes de exploração sexual e estupro contra a própria filha, uma adolescente de 17 anos. A prisão foi realizada por policiais da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), na segunda-feira (17).
Os nomes dos envolvidos e o bairro onde os crimes teriam ocorrido não foram divulgados pela Polícia Civil para preservar a identidade da vítima.
Segundo a corporação, os fatos mais recentes investigados teriam ocorrido em maio deste ano, poucos dias após a adolescente voltar a morar com o pai. Durante as diligências, os policiais tiveram acesso a cópias de mensagens que teriam sido enviadas pelo homem ao celular da filha.
Em uma delas, segundo a polícia, o suspeito teria oferecido R$ 300 para manter relações sexuais com a adolescente.
A investigação também identificou outros dois inquéritos policiais nos quais o homem é apontado como suspeito de crimes de violência sexual contra as duas filhas. A irmã da adolescente, atualmente com 19 anos, também teria sido vítima.
Durante o interrogatório, o investigado confessou os crimes, segundo a polícia. A informação contribuiu para o pedido de prisão preventiva, que também foi fundamentado, entre outros pontos, na suspeita de reiteração dos crimes contra a vítima.
Além das mensagens, a investigação reuniu depoimentos de testemunhas. Após a conclusão do inquérito, a Justiça expediu o mandado de prisão preventiva. O homem foi encaminhado ao sistema prisional.