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Divisão de valores

Genro é indiciado por feminicídio da sogra após conflito por produção de café no ES

Lisalinda Spamer Okumski, de 47 anos, foi encontrada morta em junho, em Afonso Cláudio; Antônio Pereira Alves, conhecido como "Tony dos Teclados", está preso

Publicado em 19 de Agosto de 2026 às 13:29

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

19 ago 2026 às 13:29

A Polícia Civil concluiu o inquérito sobre a morte de Lisalinda Spamer Okumski, de 47 anos, ocorrida em junho deste ano, em Afonso Cláudio, na Região Serrana do Espírito Santo. O genro dela, Antônio Pereira Alves, de 40 anos, conhecido como "Tony dos Teclados", foi indiciado por feminicídio. Ele está preso desde 19 de junho.


Segundo o delegado Guilherme Eberhard, titular da Delegacia de Afonso Cláudio, a investigação apontou que o crime ocorreu em um contexto de violência doméstica e familiar e de conflito patrimonial entre vítima e investigado. Os dois moravam no mesmo terreno e tinham atividades econômicas relacionadas à produção de café.


“Segundo a investigação, os elementos reunidos indicam motivação de ordem patrimonial e societária, relacionada a conflitos envolvendo a divisão de valores provenientes de atividades econômicas desenvolvidas em conjunto pela vítima e pelo investigado”, explicou o delegado.

Lisalinda Spamer, mulher que desapareceu em Afonso Cláudio
Lisalinda Spamer, mulher que desapareceu em Afonso Cláudio Arquivo da família

Lisalinda estava desaparecida desde 6 de junho, e o corpo foi encontrado no dia 15, em Mata Fria, a cerca de 500 metros da casa dela. A investigação confirmou que a mulher sofreu um corte na região do pescoço. Conforme a Polícia Civil, o genro participou das buscas e indicava locais distantes e em direções opostas à região onde o corpo foi localizado.


A prisão temporária de Antônio foi convertida em preventiva. O inquérito foi encaminhado ao Ministério Público do Espírito Santo (MPES) para as providências cabíveis.

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