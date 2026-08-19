Genro é indiciado por feminicídio da sogra após conflito por produção de café no ES

A Polícia Civil concluiu o inquérito sobre a morte de Lisalinda Spamer Okumski, de 47 anos, ocorrida em junho deste ano, em Afonso Cláudio, na Região Serrana do Espírito Santo. O genro dela, Antônio Pereira Alves, de 40 anos, conhecido como "Tony dos Teclados", foi indiciado por feminicídio. Ele está preso desde 19 de junho.





Segundo o delegado Guilherme Eberhard, titular da Delegacia de Afonso Cláudio, a investigação apontou que o crime ocorreu em um contexto de violência doméstica e familiar e de conflito patrimonial entre vítima e investigado. Os dois moravam no mesmo terreno e tinham atividades econômicas relacionadas à produção de café.





“Segundo a investigação, os elementos reunidos indicam motivação de ordem patrimonial e societária, relacionada a conflitos envolvendo a divisão de valores provenientes de atividades econômicas desenvolvidas em conjunto pela vítima e pelo investigado”, explicou o delegado.