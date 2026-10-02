Do PDRN ao NMN: o que há por trás dos novos ativos para a região dos olhos?

Segundo Thomas Kim, olhar para o conjunto da formulação é especialmente relevante quando o produto é desenvolvido para uma área específica. “Para quem busca atenção à aparência de linhas finas, firmeza, hidratação e sinais de cansaço, por exemplo, indico o Creme para Olhos NMN Melatonin PDRN Liposome, da marca Wati for Skin, que associa alguns desses novos ativos e ainda conta com uma tecnologia lipossomada, que envolve os ingredientes em estruturas lipídicas e pode favorecer sua entrega na pele”, afirma.