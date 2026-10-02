Crianças têm aula prática sobre abelhas sem ferrão em Vitória

Você sabe qual é a importância das abelhas para o meio ambiente? Foi com essa pergunta que estudantes da rede municipal de Vitória participaram de uma atividade no Parque Municipal Mata Paludosa, em Jardim Camburi, em comemoração ao Dia Nacional das Abelhas, celebrado neste sábado (3).
Durante a visita, os alunos conheceram as espécies nativas do Brasil que não possuem ferrão, como a urussu amarela, mandaçaia e iraí. As crianças e adolescentes também aprenderam sobre o papel das abelhas na polinização, processo em que os insetor transportam polén entre as flores e contribuem para a formação de frutos e sementes.
Integrante da Associação de Meliponicultores Capixabas (Amecap), Eva Pires destacou a importância das espécies nativas para o equilíbrio ambiental e para a produção de alimentos.
"As abelhas sem ferrão nativas são importantes porque, além de produzir mel, elas fazem a polinização de diversas espécies que só abelhas nativas sem ferrão alcançam. Sem elas, nós não teríamos alimento", disse.
A gerente de Educação Ambiental de Vitória, Juliana Sardinha, ressaltou a importância de aproximar crianças e adolescentes das áreas de preservação ambiental.
"A gente só preserva aquilo que a gente conhece. Então, o intuito de trazer os alunos aqui é para que eles possam conhecer e preservar as abelhas", explicou.
Após a aula ministrada no parque, o repórter João Brito, da TV Gazeta, conversou com os estudantes para saber o que eles haviam aprendido. Guilherme Dias, de 7 anos, contou um pouco sobre as abelhas sem ferrão.
"Elas colhem o polén e só a abelha-rainha que dá os ovos. Esses insetos são importantes para que a gente tenha fruta, roupas e outras coisas", disse o menino.
Já a Isadora Oliveira, de 13 anos, contou que tinha medo de abelha, mas ficou mais tranquila depois das explicações. "Está mais tranquilo, porque elas não picam por mal, mas sim para se proteger. Precisamos preservá-las", contou a menina.
Durante a programação no parque, os estudantes também participaram do Melipoflora, atividade em que eles precisam encontrar, dentro do parque, as flores associadas a cada espécie de abelha.
Em outro jogo, chamado de A Caixa de Descobertas, os participantes retiram informações e respondem a perguntas sobre o comportamento, a alimentação e a importância das abelhas.
A programação no Parque Municipal Mata Paludosa, em Jardim Camburi, continua neste sábado (3), quando é celebrado o Dia Nacional das Abelhas. Com o lema “Antes de temer, conheça. Antes de eliminar, proteja”, a iniciativa busca ampliar o conhecimento sobre as espécies nativas e incentivar a preservação desses polinizadores.
A prefeitura também convida moradores, síndicos e representantes de condomínios da região a conhecer o meliponário do Refúgio de Vida Silvestre Mata Paludosa, onde são mantidas espécies nativas sem ferrão. A proposta é aproximar a comunidade desses animais e mostrar, de perto, como vivem e qual o papel que desempenham na natureza.
O espaço funciona de terça-feira a domingo, das 8h às 17h30, na Avenida Eugênio Pacheco de Queiroz, no antigo Parque da Fazendinha, em Jardim Camburi. A entrada é gratuita.
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