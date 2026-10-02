Crianças têm aula prática sobre abelhas sem ferrão em Vitória

Você sabe qual é a importância das abelhas para o meio ambiente? Foi com essa pergunta que estudantes da rede municipal de Vitória participaram de uma atividade no Parque Municipal Mata Paludosa, em Jardim Camburi, em comemoração ao Dia Nacional das Abelhas, celebrado neste sábado (3).





Durante a visita, os alunos conheceram as espécies nativas do Brasil que não possuem ferrão, como a urussu amarela, mandaçaia e iraí. As crianças e adolescentes também aprenderam sobre o papel das abelhas na polinização, processo em que os insetor transportam polén entre as flores e contribuem para a formação de frutos e sementes.





Integrante da Associação de Meliponicultores Capixabas (Amecap), Eva Pires destacou a importância das espécies nativas para o equilíbrio ambiental e para a produção de alimentos.





"As abelhas sem ferrão nativas são importantes porque, além de produzir mel, elas fazem a polinização de diversas espécies que só abelhas nativas sem ferrão alcançam. Sem elas, nós não teríamos alimento", disse.