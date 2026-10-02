AGazeta

AGazeta

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Dia Nacional das Abelhas

Crianças têm aula prática sobre abelhas sem ferrão em Vitória

Atividade no Parque Mata Paludosa mostrou o papel dos insetos na polinização e na produção de alimentos

Publicado em 02 de Outubro de 2026 às 16:56

Lucas Gaviorno

Lucas Gaviorno

Publicado em 

02 out 2026 às 16:56
Estudantes vão a parque para conhecerem abelhas sem ferrão em Vitória
Estudantes vão a parque para conhecerem abelhas sem ferrão em Vitória Roberto Pratti

Você sabe qual é a importância das abelhas para o meio ambiente? Foi com essa pergunta que estudantes da rede municipal de Vitória participaram de uma atividade no Parque Municipal Mata Paludosa, em Jardim Camburi, em comemoração ao Dia Nacional das Abelhas, celebrado neste sábado (3). 


Durante a visita, os alunos conheceram as espécies nativas do Brasil que não possuem ferrão, como a urussu amarela, mandaçaia e iraí. As crianças e adolescentes também aprenderam sobre o papel das abelhas na polinização, processo em que os insetor transportam polén entre as flores e contribuem para a formação de frutos e sementes. 


Integrante da Associação de Meliponicultores Capixabas (Amecap), Eva Pires destacou a importância das espécies nativas para o equilíbrio ambiental e para a produção de alimentos.


"As abelhas sem ferrão nativas são importantes porque, além de produzir mel, elas fazem a polinização de diversas espécies que só abelhas nativas sem ferrão alcançam. Sem elas, nós não teríamos alimento", disse.

Estudantes vão a parque para conhecerem abelhas sem ferrão em Vitória
Estudantes vão a parque para conhecerem abelhas sem ferrão em Vitória Roberto Pratti

A gerente de Educação Ambiental de Vitória, Juliana Sardinha, ressaltou a importância de aproximar crianças e adolescentes das áreas de preservação ambiental.


"A gente só preserva aquilo que a gente conhece. Então, o intuito de trazer os alunos aqui é para que eles possam conhecer e preservar as abelhas", explicou.

Estudantes vão a parque para conhecerem abelhas sem ferrão em Vitória
Estudantes participaram de atividades e viram de perto as colmeias Roberto Pratti
Garotada aprendeu bastante

Após a aula ministrada no parque, o repórter João Brito, da TV Gazeta, conversou com os estudantes para saber o que eles haviam aprendido. Guilherme Dias, de 7 anos, contou um pouco sobre as abelhas sem ferrão.


"Elas colhem o polén e só a abelha-rainha que dá os ovos. Esses insetos são importantes para que a gente tenha fruta, roupas e outras coisas", disse o menino.


Já a Isadora Oliveira, de 13 anos, contou que tinha medo de abelha, mas ficou mais tranquila depois das explicações. "Está mais tranquilo, porque elas não picam por mal, mas sim para se proteger. Precisamos preservá-las", contou a menina.

Estudantes vão a parque para conhecerem abelhas sem ferrão em Vitória
Estudantes vão a parque para conhecerem abelhas sem ferrão em Vitória Roberto Pratti
Jogos ajudam a conhecer as espécies

Durante a programação no parque, os estudantes também participaram do Melipoflora, atividade em que eles precisam encontrar, dentro do parque, as flores associadas a cada espécie de abelha. 


Em outro jogo, chamado de A Caixa de Descobertas, os participantes retiram informações e respondem a perguntas sobre o comportamento, a alimentação e a importância das abelhas.

Atividades continuam

A programação no Parque Municipal Mata Paludosa, em Jardim Camburi, continua neste sábado (3), quando é celebrado o Dia Nacional das Abelhas. Com o lema “Antes de temer, conheça. Antes de eliminar, proteja”, a iniciativa busca ampliar o conhecimento sobre as espécies nativas e incentivar a preservação desses polinizadores.


A prefeitura também convida moradores, síndicos e representantes de condomínios da região a conhecer o meliponário do Refúgio de Vida Silvestre Mata Paludosa, onde são mantidas espécies nativas sem ferrão. A proposta é aproximar a comunidade desses animais e mostrar, de perto, como vivem e qual o papel que desempenham na natureza.


O espaço funciona de terça-feira a domingo, das 8h às 17h30, na Avenida Eugênio Pacheco de Queiroz, no antigo Parque da Fazendinha, em Jardim Camburi. A entrada é gratuita.

Veja Também 

Espécie de preguiça exclusiva da Mata Atlântica é encontrada na BR-262 no ES

Preguiça-de-coleira é flagrada atravessando rodovia em Muniz Freire

Fiscalização mirou no combate da produção clandestina de carvão vegetal no norte do estado.

Mais de duas toneladas de carvão vegetal são apreendidas em Conceição da Barra

Ressaca faz mar avançar sobre asfalto no Pontal de Marataízes

Ressaca faz mar avançar sobre asfalto em Pontal de Marataízes

Intertítulo

Parágrafo.

Parágrafo.

Parágrafo.

Parágrafo.

Parágrafo.

Parágrafo.

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Jardim Camburi Bairro Jardim Camburi Meio Ambiente Educação
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

e-Título oferece vários serviços para eleitores
Quer imprimir o título de eleitor em casa? Veja como
Vítima foi transportada para hospital em Colatina pelo Notaer.
Menina de 4 anos fica gravemente ferida após cair de moto no ES
Slash retorna ao Brasil com Myles Kennedy e The Conspirators.
Slash anuncia shows no Brasil; saiba onde, quando e como garantir seu ingresso

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados