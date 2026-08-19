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Grande Vitória

Homem é atingido por bala perdida em Porto Canoa na Serra

A vítima relatou à Polícia Militar que saía de casa para encontrar a esposa quando ouviu os tiros e viu várias pessoas correndo

Publicado em 19 de Agosto de 2026 às 13:12

Estefany Benachio

Estefany Benachio

Publicado em 

19 ago 2026 às 13:12
Homem baleado na Serra
A vítima foi socorrida pelo Samu/192  Leitor A Gazeta

Um homem de 34 anos foi atingido por uma bala perdida no joelho no bairro Porto Canoa, na Serra, na noite de terça-feira (18). A vítima relatou à Polícia Militar que saía de casa para encontrar a esposa quando ouviu os tiros e viu várias pessoas correndo. 


A repórter Alice Souza, da TV Gazeta, apurou que os disparos partiram de dentro de um carro que estava estacionado na região. Os ocupantes do veículo teriam atirado contra um jovem que estava em uma bicicleta. Não há informações se o alvo dos disparos foi atingido.


O morador ferido foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) e levado para o Hospital Estadual Dr. Jayme dos Santos Neves. Ele recebeu alta e já está em casa.

VEJA TAMBÉM | Mulher morre durante ataques na Serra 
A Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra. Até o momento, nenhum suspeito foi detido.

Serviço

Disque-Denúncia (181)

Informações que possam ajudar nas investigações podem ser repassadas de forma sigilosa ao Disque-Denúncia 181, pelo telefone 181, pelo site https://disquedenuncia181.es.gov.br/ ou pelo WhatsApp (27) 99253-8181.

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Imagem de destaque

O caminho da bala perdida que faz vítimas inocentes no ES

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