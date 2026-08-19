Homem é atingido por bala perdida em Porto Canoa na Serra

Um homem de 34 anos foi atingido por uma bala perdida no joelho no bairro Porto Canoa, na Serra, na noite de terça-feira (18). A vítima relatou à Polícia Militar que saía de casa para encontrar a esposa quando ouviu os tiros e viu várias pessoas correndo.





A repórter Alice Souza, da TV Gazeta, apurou que os disparos partiram de dentro de um carro que estava estacionado na região. Os ocupantes do veículo teriam atirado contra um jovem que estava em uma bicicleta. Não há informações se o alvo dos disparos foi atingido.





O morador ferido foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) e levado para o Hospital Estadual Dr. Jayme dos Santos Neves. Ele recebeu alta e já está em casa.