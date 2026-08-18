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Violência

Jovem é preso após matar companheira na frente dos filhos e da PM em Piúma

Brenda Felix Martins, de 24 anos, já havia sido agredida e ameaçada de morte por Arthur Lessa Ricas, de 21 anos, conforme relatos à PM; crime ocorreu na noite de terça-feira (17)

Publicado em 18 de Agosto de 2026 às 09:54

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

18 ago 2026 às 09:54
Arthur Lessa Ricas, de 21 anos, foi preso em Piúma
Arthur Lessa Ricas, de 21 anos, foi preso em Piúma Montagem| A Gazeta

Um jovem de 21 anos, identificado como Arthur Lessa Ricas, foi preso após matar a companheira, Brenda Felix Martins, de 24 anos, com uma facada no pescoço, na noite desta terça-feira (17), no bairro Piuminas, em Piúma, no Litoral Sul do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, o crime aconteceu na frente dos filhos do casal e de uma equipe de militares que havia sido acionada ao local.


De acordo com a PM, ao perceber a chegada de um dos militares à residência, o suspeito correu em direção à vítima e a golpeou com uma faca. A filha do casal, de 5 anos, e uma mulher que segurava o filho mais novo, um bebê de 3 meses, também presenciaram o crime.


Os militares tentaram conter o sangramento e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas Brenda morreu no local. O suspeito foi algemado e encaminhado à Delegacia Regional de Itapemirim, junto com a arma utilizada no crime. A perícia foi acionada, e o corpo da vítima foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Cachoeiro de Itapemirim.


Ainda segundo os militares, foram localizadas nas redes sociais de Arthur publicações e mensagens com conteúdo ameaçador em relação à vítima. Familiares também relataram à polícia que as discussões entre o casal eram constantes e que Brenda já havia sido agredida pelo companheiro diversas vezes.


Os familiares disseram ainda que Arthur apresentava ciúmes excessivos e que, durante todo o dia, teria feito diversas ameaças de morte contra a mulher. Segundo a Polícia Militar, os filhos do casal ficaram sob os cuidados de familiares. O Conselho Tutelar foi acionado para tomar conhecimento do caso e adotar as medidas necessárias.


A Polícia Civil informou que Arthur foi autuado em flagrante por feminicídio qualificado, conforme o artigo 121-A, § 1º, incisos I e II, e § 2º, incisos I, III e V, do Código Penal. Ele foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP).

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