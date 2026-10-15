Campanha vai dar pães em troca por recicláveis em 7 cidades do ES

Para celebrar o Dia Mundial do Pão — a ser comemorado nesta sexta (16) —, uma campanha vai distribuir pães doces a quem entregar materiais recicláveis. A ação ocorrerá no próximo sábado (17), em sete municípios do Espírito Santo, das 8h ao meio-dia, em 11 pontos no Estado.





O evento acontecerá em Vitória, Vila Velha, Serra, Santa Leopoldina, São Gabriel da Palha, Ecoporanga e Nova Venécia. Os participantes deverão levar ao local mais próximo itens como: garrafas PET, óleo de cozinha usado e tampinhas plásticas.





O intuito é distribuir 50 mil pães. Para isso, a cada duas garrafas PET ou dez tampinhas plásticas, o participante recebe um pão; e a cada litro de óleo de cozinha usado, quatro pães.





A ação é realizada pelo sindicato e pela associação da Indústria de Panificação e Confeitaria do Espírito Santo (Sindipães e Aipães), dentro da campanha nacional Doação Amor & Pão, da Associação Brasileira da Indústria de Panificação e Confeitaria (Abip).