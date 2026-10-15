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Dia Mundial do Pão

Campanha vai dar pães em troca por recicláveis em 7 cidades do ES

Iniciativa será realizada neste sábado (17) e terá 11 pontos de entrega. Saiba os itens que poderão ser levados para a troca

Publicado em 15 de Outubro de 2026 às 15:38

Ana Clara da Cruz

Ana Clara da Cruz

Publicado em 

15 out 2026 às 15:38
Iniciativa une a celebração do Dia Mundial do Pão ao incentivo ao descarte adequado de materiais recicláveis Sindipães/Divulgação

Para celebrar o Dia Mundial do Pão  a ser comemorado nesta sexta (16) —, uma campanha vai distribuir pães doces a quem entregar materiais recicláveis. A ação ocorrerá no próximo sábado (17), em sete municípios do Espírito Santo, das 8h ao meio-dia, em 11 pontos no Estado. 


O evento acontecerá em Vitória, Vila Velha, Serra, Santa Leopoldina, São Gabriel da Palha, Ecoporanga e Nova Venécia. Os participantes deverão levar ao local mais próximo itens como: garrafas PET, óleo de cozinha usado e tampinhas plásticas.


O intuito é distribuir 50 mil pães. Para isso, a cada duas garrafas PET ou dez tampinhas plásticas, o participante recebe um pão; e a cada litro de óleo de cozinha usado, quatro pães.


A ação é realizada pelo sindicato e pela associação da Indústria de Panificação e Confeitaria do Espírito Santo (Sindipães e Aipães), dentro da campanha nacional Doação Amor & Pão, da Associação Brasileira da Indústria de Panificação e Confeitaria (Abip).

Adoção de animais

A arrecadação de tampinhas plásticas será destinada ao programa Tampinhas do Bem. A reciclagem dos materiais gera recursos destinados ao Banco de Ração e Utensílios para Animais. 


Assim, na Praça de Coqueiral de Itaparica, um dos pontos da campanha, também será realizado um evento de adoção de animais, com 17 cães e gatos disponíveis para adoção. Todos estão castrados, vacinados, vermifugados e microchipados.


Os interessados devem apresentar documento de identificação com foto e CPF. A adoção será precedida de triagem realizada pela equipe do Bem-Estar Animal.

Como começou?

Segundo o presidente do Sindipães, Junior Jodima, há mais de 12 anos, uma grande enchente em Vila Velha deixou garrafas PET espalhadas pelas ruas após a baixa das águas. A iniciativa surgiu como forma de preocupação dos impactos ambientais causados pelo descarte inadequado de resíduos.


O presidente da Aipães, Ivan Junior, destaca que o projeto busca unir a valorização do pão à responsabilidade ambiental, incentivando a população a contribuir para o descarte adequado de materiais recicláveis. 


Pontos de troca

Vitória: Praça Dom João Batista, São Pedro 1.


Vila Velha

  • Praça de Coqueiral — Avenida Santa Leopoldina, 1110, Coqueiral de Itaparica.

  • Praça de Jardim Colorado — Rua Cravo.

  • Rua São José, bairro Dom João Batista, em frente à quadra de esportes.

  • Praça Vereador Sebastião Cibien, Cobilândia.

  • Avenida N, em frente ao Campo do Normilhão, Terra Vermelha.


Serra: Avenida Braúna, na pracinha da rotatória próxima à faculdade Multivix.


Santa Leopoldina: Escadaria Jair Amorim, Centro.


São Gabriel da Palha: Praça Aurélio Bastianello, Avenida Presidente Castelo Branco.


Ecoporanga: Avenida Milton Motta, Centro, em frente à Padaria Ebenézer.


Nova Venécia: Praça Ivo Lobo, Vila Olímpica, bairro Ascensão.


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