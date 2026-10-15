Campanha vai dar pães em troca por recicláveis em 7 cidades do ES

Para celebrar o Dia Mundial do Pão — a ser comemorado nesta sexta (16) —, uma campanha vai distribuir pães doces a quem entregar materiais recicláveis. A ação ocorrerá no próximo sábado (17), em sete municípios do Espírito Santo, das 8h ao meio-dia, em 11 pontos no Estado.
O evento acontecerá em Vitória, Vila Velha, Serra, Santa Leopoldina, São Gabriel da Palha, Ecoporanga e Nova Venécia. Os participantes deverão levar ao local mais próximo itens como: garrafas PET, óleo de cozinha usado e tampinhas plásticas.
O intuito é distribuir 50 mil pães. Para isso, a cada duas garrafas PET ou dez tampinhas plásticas, o participante recebe um pão; e a cada litro de óleo de cozinha usado, quatro pães.
A ação é realizada pelo sindicato e pela associação da Indústria de Panificação e Confeitaria do Espírito Santo (Sindipães e Aipães), dentro da campanha nacional Doação Amor & Pão, da Associação Brasileira da Indústria de Panificação e Confeitaria (Abip).
Adoção de animais
A arrecadação de tampinhas plásticas será destinada ao programa Tampinhas do Bem. A reciclagem dos materiais gera recursos destinados ao Banco de Ração e Utensílios para Animais.
Assim, na Praça de Coqueiral de Itaparica, um dos pontos da campanha, também será realizado um evento de adoção de animais, com 17 cães e gatos disponíveis para adoção. Todos estão castrados, vacinados, vermifugados e microchipados.
Os interessados devem apresentar documento de identificação com foto e CPF. A adoção será precedida de triagem realizada pela equipe do Bem-Estar Animal.
Como começou?
Segundo o presidente do Sindipães, Junior Jodima, há mais de 12 anos, uma grande enchente em Vila Velha deixou garrafas PET espalhadas pelas ruas após a baixa das águas. A iniciativa surgiu como forma de preocupação dos impactos ambientais causados pelo descarte inadequado de resíduos.
O presidente da Aipães, Ivan Junior, destaca que o projeto busca unir a valorização do pão à responsabilidade ambiental, incentivando a população a contribuir para o descarte adequado de materiais recicláveis.
Pontos de troca
Vitória: Praça Dom João Batista, São Pedro 1.
Vila Velha
Praça de Coqueiral — Avenida Santa Leopoldina, 1110, Coqueiral de Itaparica.
Praça de Jardim Colorado — Rua Cravo.
Rua São José, bairro Dom João Batista, em frente à quadra de esportes.
Praça Vereador Sebastião Cibien, Cobilândia.
Avenida N, em frente ao Campo do Normilhão, Terra Vermelha.
Serra: Avenida Braúna, na pracinha da rotatória próxima à faculdade Multivix.
Santa Leopoldina: Escadaria Jair Amorim, Centro.
São Gabriel da Palha: Praça Aurélio Bastianello, Avenida Presidente Castelo Branco.
Ecoporanga: Avenida Milton Motta, Centro, em frente à Padaria Ebenézer.
Nova Venécia: Praça Ivo Lobo, Vila Olímpica, bairro Ascensão.