Saladas proteicas: 5 receitas com proteínas vegetais para o almoço

Em uma assadeira, tempere a abóbora-cabotiá e o grão-de-bico com metade do azeite, o sal e a pimenta-do-reino. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 25 minutos, até dourarem. Depois, cozinhe o brócolis no vapor por 4 minutos, mantendo-o firme. Em uma frigideira, aqueça o restante do azeite em fogo médio e refogue o cogumelo por 5 minutos. Reserve. Após, em um prato fundo, forre com as folhas de espinafre e distribua o abacate, o brócolis, o cogumelo, o grão-de-bico e a abóbora-cabotiá. Regue com o suco de limão e tempere com sal e pimenta-do-reino. Finalize com o gergelim preto e os brotos de rabanete. Sirva em seguida.