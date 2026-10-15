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Norte capixaba

Conheça o novo carro elétrico de R$ 75 mil que será fabricado no ES

Empresas brasileira e chinesa se uniram para montagem do Emova Pop; vendas devem começar entre fevereiro e março de 2027

Publicado em 15 de Outubro de 2026 às 13:31

Maurílio Mendonça

Maurílio Mendonça

Publicado em 

15 out 2026 às 13:31
O Emova Pop será produzido em Jaguaré no ES com peças da China
O Emova Pop será produzido em Jaguaré no ES com peças da China Divulgação

O veículo elétrico Emova Pop, que será produzido em Jaguaré, no Norte do Espírito Santo, deve chegar ao mercado brasileiro entre fevereiro e março de 2027, com preço estimado de R$ 75 mil. A proposta é oferecer um modelo compacto, de duas portas e com capacidade para transportar até duas pessoas. 


Na China, o microcarro urbano é conhecido como FAW Pony, tem quatro portas e permissão para transportar até quatro pessoas. Já no Brasil, o veículo vai seguir o modelo vendido em países da Europa.

Ele será o carro elétrico mais acessível que as pessoas poderão comprar.

Jeff Li, CEO da Ritoo (empresa representa a FAW Group)

O carro terá uma divisória entre os acentos e o porta-malas, atendendo às especificações de segurança do país, sendo incluído dentro da categoria L7e, que enquadra o compacto elétrico como um quadriciclo pesado (veículo a motor com pelo menos quatro rodas).


Ele exige Carteira Nacional de Habilitação (CNH) da categoria B e é voltado para o uso urbano, com restrições de circulação em rodovias. É um veículo leve, com até 600 quilos, e autonomia de até 200 km.

Segundo a E-Motors e a FAW Group, montadoras brasileira e chinesa, respectivamente, que se uniram para lançar novos veículos elétricos no Brasil, as peças serão importadas da China. Algumas, por sinal, já chegaram ao Brasil pelo Porto de Vitória. 


A previsão é de que a operação de montagem seja iniciada a partir de novembro. O processo de homologação do veículo junto às regras nacionais também começam no próximo mês, e a expectativa das empresas é de que as vendas comecem entre  o fim de fevereiro e o início de março do ano que vem.

Empresa capixaba responsável na distribuição

Outra informação confirmada pela E-Motors, empresa de Minas Gerais, é de que o trabalho de distribuição dos veículos será realizado por uma empresa capixaba. “Ainda é cedo para divulgar, mas podemos confirmar que será uma empresa do Espírito Santo”, explicou Mercídio Givisiez, CEO da E-Motors Brasil.


Os diretores da E-Motors e da FWA Group explicaram, durante coletiva realizada nesta quinta-feira (15), na sede da Nova ES (Agência de Atração de Investimentos do Espírito Santo), que o objetivo deste primeiro veículo, o Emova Pop, é de popularizar o carro elétrico no Brasil.

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“Queremos um bom volume de produção para, aos poucos, iniciar a fabricação no mercado brasileiro. Agora, 100% da tecnologia vem da China, mas, passo a passo, faremos a nacionalização de componentes no mercado brasileiro”, explica Jeff Li.


Hoje, o modelo chinês original, o FAW Pony, é comercializado na China com preço de até US$ 5.500 (aproximadamente R$ 27.725,00). Mas, no Brasil, a previsão é de que o Emova Pop custe R$ 75 mil.

As operações da montagem do microcarro elétrico serão em modelo semidesmontado, o SKD, com produção inicial de 20 a 30 carros por dia. A expectativa da E-Motors é de iniciar os trabalhos com até 20 funcionários, podendo chegar a 2 mil empregos diretos em fases futuras de expansão da fábrica.


“O que estamos fazendo agora com a E-Motors é tentar contribuir para a construção de todo um ecossistema de veículos elétricos. Isso é o que vislumbramos desde o início,” explica Li.

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