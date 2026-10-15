Conheça o novo carro elétrico de R$ 75 mil que será fabricado no ES

O carro terá uma divisória entre os acentos e o porta-malas, atendendo às especificações de segurança do país, sendo incluído dentro da categoria L7e, que enquadra o compacto elétrico como um quadriciclo pesado (veículo a motor com pelo menos quatro rodas).





Ele exige Carteira Nacional de Habilitação (CNH) da categoria B e é voltado para o uso urbano, com restrições de circulação em rodovias. É um veículo leve, com até 600 quilos, e autonomia de até 200 km.





Segundo a E-Motors e a FAW Group, montadoras brasileira e chinesa, respectivamente, que se uniram para lançar novos veículos elétricos no Brasil, as peças serão importadas da China. Algumas, por sinal, já chegaram ao Brasil pelo Porto de Vitória.





A previsão é de que a operação de montagem seja iniciada a partir de novembro. O processo de homologação do veículo junto às regras nacionais também começam no próximo mês, e a expectativa das empresas é de que as vendas comecem entre o fim de fevereiro e o início de março do ano que vem.