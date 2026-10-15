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Temporários

Prefeitura e Santa Casa de Iúna abrem seleções com salários de até R$ 4,7 mil

Postos são para cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior; inscrições seguem até 6 de novembro

Publicado em 15 de Outubro de 2026 às 11:19

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

15 out 2026 às 11:19
Prédio da Prefeitura de Iúna
Prefeitura de Iúna vai contratar profissionais temporários Divulgação/Prefeitura de Iúna

A Prefeitura Municipal e a Santa Casa de Iúna, na Região do Caparaó, estão com inscrições abertas para processos seletivos que têm como objetivo contratar profissionais de todos os níveis de escolaridade. Os selecionados farão parte de um cadastro de reserva.


As remunerações vão de R$ 1.212,79 (com complementação do salário mínimo) até R$ 4.784,73. A jornada semanal varia de 24 a 40 horas, com algumas funções em regime de plantão.

Os candidatos podem se inscrever até as 23h59 do dia 6 de novembro de 2026, no site do Instituto Seleção, empresa responsável pelo processo seletivo. As taxas de inscrição variam de R$ 40,00 a R$ 85,00, conforme o cargo.

As seleções contarão com prova objetiva, de caráter classificatório e eliminatório, para todos os cargos, e avaliação de títulos para cargos de ensino superior. O exame está marcado para ser aplicado no dia 29 de novembro de 2026.


A validade dos processos seletivos vai até 31 de dezembro de 2027, improrrogável.

Confira as vagas

SANTA CASA DE IÚNA

  • Assistente social (CR)

  • Auxiliar administrativo (CR)

  • Auxiliar de farmácia (CR)

  • Auxiliar de serviços gerais (CR)

  • Copeiro/cozinheiro (CR)

  • Enfermeiro (CR)

  • Enfermeiro obstetra (CR)

  • Farmacêutico (CR)

  • Nutricionista (CR)

  • Recepcionista (CR)

  • Técnico em enfermagem (CR)

  • Vigia/segurança (CR)

PREFEITURA DE IÚNA

  • Agente Comunitário de Saúde (CR)

  • Agente de Combate às Endemias (CR)

  • Agente de Suporte Operacional - Limpeza Pública (CR)

  • Assistente Social - Programa Municipal de Educação Especial (CR)

  • Assistente Social - Programas Sociais (CR)

  • Auxiliar Administrativo - Programas Sociais (CR)

  • Auxiliar de Saúde Bucal (CR)

  • Cuidador - Programa Municipal de Educação Especial (CR)

  • Digitador do Cadastro Único - Programas Sociais (CR)

  • Educador Físico (CR)

  • Monitor de Transporte Escolar (CR)

  • Motorista - Programas Sociais (CR)

  • Nutricionista - Programas Sociais (CR)

  • Orientador Social - Programas Sociais (CR)

  • Pedagogo - DT (CR)

  • Professor A - DT - Sala de AEE (CR)

  • Professor A - DT (Braile) (CR)

  • Professor A - DT (Educação Infantil/Ensino Fundamental - Séries Iniciais) (CR)

  • Professor A - DT (Libras) (CR)

  • Professor B - DT - Artes (CR)

  • Professor B - DT - Ciências (CR)

  • Professor B - DT - Educação Física (CR)

  • Professor B - DT - Ensino Religioso (CR)

  • Professor B - DT - Geografia (CR)

  • Professor B - DT - História (CR)

  • Professor B - DT - Inglês (CR)

  • Professor B - DT - Língua Portuguesa (CR)

  • Professor B - DT - Matemática (CR)

  • Psicólogo - Programa Municipal de Educação Especial (CR)

  • Psicólogo - Programas Sociais (CR)

  • Psicopedagogo - Programa Municipal de Educação Especial (CR)

  • Técnico em Florestas - PROESAM (CR)

  • Técnico em Meio Ambiente - PROESAM (CR)

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