Prefeitura e Santa Casa de Iúna abrem seleções com salários de até R$ 4,7 mil

A Prefeitura Municipal e a Santa Casa de Iúna, na Região do Caparaó, estão com inscrições abertas para processos seletivos que têm como objetivo contratar profissionais de todos os níveis de escolaridade. Os selecionados farão parte de um cadastro de reserva.





As remunerações vão de R$ 1.212,79 (com complementação do salário mínimo) até R$ 4.784,73. A jornada semanal varia de 24 a 40 horas, com algumas funções em regime de plantão.