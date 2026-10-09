Montadora chinesa vai fabricar carro elétrico popular em Jaguaré, no ES

A montadora E-Motors vai começar a produzir veículos elétricos em Jaguaré, Norte do Espírito Santo, em fevereiro de 2027. Com investimento de R$ 112 milhões, a fábrica terá capacidade para montar até 30 veículos por dia, na primeira etapa. As informações foram divulgadas pela Nova ES, agência de atração de negócios e desenvolvimento do governo capixaba.





A empresa chinesa promete preço mais acessível para os veículos elétricos que produz. Entre os modelos previstos está o Emova Pop, um automóvel compacto de dois lugares cuja estimativa de preço fica entre R$ 65 mil e R$ 70 mil.