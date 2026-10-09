Quem é Navi Pillay, sul-africana que ganhou o Nobel da Paz 2026 e julgou genocídio em Ruanda

Após defender vários opositores do apartheid, Pillay foi eleita juíza do Tribunal Penal Internacional para Ruanda pela Assembleia Geral da ONU, criado para julgar os responsáveis pelo genocídio de 1994 naquele país africano — em que, em apenas cem dias, cerca de 800 mil pessoas foram massacradas por extremistas étnicos hutus. Ela atuou na corte por oito anos, incluindo quatro anos como presidente.