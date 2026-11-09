Mulher é presa suspeita de injúria racial contra árbitro de jiu-jítsu em Vitória

Uma mulher de 44 anos foi presa suspeita de injúria racial contra um árbitro de jiu-jitsu durante um evento esportivo no Ginásio Tancredão, no bairro Mário Cypreste, em Vitória, na tarde de domingo (8). Segundo a Guarda Municipal, testemunhas relataram que Priscilla Emanuelle Quintela Lube chamou o árbirto de “macaco”.
A situação aconteceu durante uma competição privada. Ao chegar ao local, a equipe da Guarda Municipal entrou em contato com o presidente da federação responsável pelo evento. Segundo a corporação, ele informou que a vítima, que ainda estava trabalhando, não queria ir à delegacia nem formalizar uma denúncia contra a mulher.
"No entanto, uma pessoa que também estava no ginásio afirmou ter presenciado as ofensas e se apresentou para acompanhar a equipe e prestar declarações sobre o fato", relatou o inspetor Amâncio.
A suspeita e a testemunha foram encaminhadas à Delegacia Regional de Vitória para prestar esclarecimentos. Segundo a Polícia Civil, Priscilla foi autuada em flagrante por injúria racial e encaminhada ao Centro Prisional Feminino de Cariacica.