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Em evento esportivo

Mulher é presa suspeita de injúria racial contra árbitro de jiu-jítsu em Vitória

Segundo a Guarda Municipal, suspeita chamou árbitro de “macaco” durante competição no Ginásio Tancredão; testemunha prestou depoimento

Publicado em 09 de Novembro de 2026 às 19:45

Mikaella Mozer

Mikaella Mozer

Publicado em 

09 nov 2026 às 19:45

Uma mulher de 44 anos foi presa suspeita de injúria racial contra um árbitro de jiu-jitsu durante um evento esportivo no Ginásio Tancredão, no bairro Mário Cypreste, em Vitória, na tarde de domingo (8). Segundo a Guarda Municipal, testemunhas relataram que Priscilla Emanuelle Quintela Lube chamou o árbirto de “macaco”.


A situação aconteceu durante uma competição privada. Ao chegar ao local, a equipe da Guarda Municipal entrou em contato com o presidente da federação responsável pelo evento. Segundo a corporação, ele informou que a vítima, que ainda estava trabalhando, não queria ir à delegacia nem formalizar uma denúncia contra a mulher.


"No entanto, uma pessoa que também estava no ginásio afirmou ter presenciado as ofensas e se apresentou para acompanhar a equipe e prestar declarações sobre o fato", relatou o inspetor Amâncio.


A suspeita e a testemunha foram encaminhadas à Delegacia Regional de Vitória para prestar esclarecimentos. Segundo a Polícia Civil, Priscilla foi autuada em flagrante por injúria racial e encaminhada ao Centro Prisional Feminino de Cariacica.

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