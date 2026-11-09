Justiça do ES manda mulher se retratar e indenizar bispo por ofensas

A 1ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim condenou Mayla Maifredo Picoli a indenizar o bispo dom Luiz Fernando Lisboa e a Diocese de Cachoeiro de Itapemirim por publicações feitas nas redes sociais com acusações consideradas ofensivas e sem comprovação.
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Mayla, bolsonarista que foi candidata a vereadora de Cachoeiro em 2024 pelo União Brasil (208 votos), teve que fazer uma retratação pública, divulgada na sexta-feira (6), além de ter sido condenada pela Justiça a pagar R$ 15 mil de indenização, no total, por danos morais - R$ 10 mil à diocese e R$ 5 mil ao prelado católico.
A retratação da ex-candidata, de 40 anos de idade, foi publicada no Instagram e no Facebook, as mesmas redes sociais utilizadas por ela para atacar dom Fernando e a diocese cachoeirense.
A retratação da bolsonarista deve permanecer no feed por no mínimo 30 dias consecutivos, reconhecendo que as acusações eram infundadas e apresentando pedido de desculpas à diocese, ao bispo, aos padres, aos seminaristas e à comunidade católica.
Na gravação, ela reconheceu que as acusações feitas anteriormente contra a instituição religiosa e o bispo não tinham fundamento e declarou que estava se retratando publicamente pelas declarações e vídeos veiculados em seus perfis.
Durante o pronunciamento, ela reconheceu especificamente que as imputações de desvio de recursos, corrupção em seminários e ofensas litúrgicas eram totalmente infundadas e desprovidas de verdade, tendo sido divulgadas de forma injusta e abusiva.
Na sequência, ela apresentou um pedido público de desculpas aos ofendidos, reafirmando seu respeito à honra, à imagem e à relevância institucional da diocese e de seu bispo.
A ação foi movida após a divulgação de quatro vídeos e dois stories em que Mayla chamava dom Luiz Fernando de bispo comunista, associava decisões litúrgicas à possessão diabólica e acusava a instituição de corrupção, desvio de recursos públicos, irregularidades em seminários e uso indevido de dízimos.
A juíza Elaine Cristine de Carvalho Miranda, da 1ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, considerou que as manifestações ultrapassaram os limites da liberdade de expressão, pois, segundo a magistrada, críticas são permitidas, mas não autorizam acusações sem provas que comprometam honra e reputação, e destacou que a moradora não apresentou documentos contábeis, auditorias, inquéritos ou outras provas.
A Assessoria de Comunicação da diocese relatou que as publicações provocaram uma série de comentários agressivos nas páginas oficiais da instituição, levando a equipe a restringir e bloquear comentários nas redes sociais.
No Instagram, Mayla Maifredo Picoli tem 5.398 seguidores, se identifica como “desigrejada” e diz que nesta página “compartilha seu aprendizado no curso de Direito". No Facebook, onde é seguida por 5,5 mil pessoas, ela também reafirma a condição de “desigrejada” e se diz criadora de conteúdos digitais.
Ainda na sua página no Instagram, Mayla publica os salmos 35 (ao qual dá o nome de “Prece de um justo perseguido") e o 109 (o qual denomina “Salmo imprecatório”).
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