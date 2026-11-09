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Leonel Ximenes

Justiça do ES manda mulher se retratar e indenizar bispo por ofensas

Além de publicar um vídeo e um texto com o pedido de desculpas nas redes sociais, ela foi condenada a pagar R$ 15 mil, no total, à diocese e ao prelado católico

Publicado em 09 de Novembro de 2026 às 15:37

Públicado em 

09 nov 2026 às 15:37
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes Leonel Ximenes
Dom Fernando Lisboa foi atacado por Mayla Maifredo Picoli nas redes sociais
Dom Fernando Lisboa foi atacado por Mayla Maifredo Picoli nas redes sociais Divulgação

A 1ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim condenou Mayla Maifredo Picoli a indenizar o bispo dom Luiz Fernando Lisboa e a Diocese de Cachoeiro de Itapemirim por publicações feitas nas redes sociais com acusações consideradas ofensivas e sem comprovação.


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Mayla, bolsonarista que foi candidata a vereadora de Cachoeiro em 2024 pelo União Brasil (208 votos), teve que fazer uma retratação pública, divulgada na sexta-feira (6), além de ter sido condenada pela Justiça a pagar R$ 15 mil de indenização, no total, por danos morais - R$ 10 mil à diocese e R$ 5 mil ao prelado católico.


A retratação da ex-candidata, de 40 anos de idade, foi publicada no Instagram e no Facebook, as mesmas redes sociais utilizadas por ela para atacar dom Fernando e a diocese cachoeirense.


A retratação da bolsonarista deve permanecer no feed por no mínimo 30 dias consecutivos, reconhecendo que as acusações eram infundadas e apresentando pedido de desculpas à diocese, ao bispo, aos padres, aos seminaristas e à comunidade católica.

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Na gravação, ela reconheceu que as acusações feitas anteriormente contra a instituição religiosa e o bispo não tinham fundamento e declarou que estava se retratando publicamente pelas declarações e vídeos veiculados em seus perfis.


Durante o pronunciamento, ela reconheceu especificamente que as imputações de desvio de recursos, corrupção em seminários e ofensas litúrgicas eram totalmente infundadas e desprovidas de verdade, tendo sido divulgadas de forma injusta e abusiva.


Na sequência, ela apresentou um pedido público de desculpas aos ofendidos, reafirmando seu respeito à honra, à imagem e à relevância institucional da diocese e de seu bispo.

O QUE MOTIVOU A AÇÃO

A ação foi movida após a divulgação de quatro vídeos e dois stories em que Mayla chamava dom Luiz Fernando de bispo comunista, associava decisões litúrgicas à possessão diabólica e acusava a instituição de corrupção, desvio de recursos públicos, irregularidades em seminários e uso indevido de dízimos. 


A juíza Elaine Cristine de Carvalho Miranda, da 1ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, considerou que as manifestações ultrapassaram os limites da liberdade de expressão, pois, segundo a magistrada, críticas são permitidas, mas não autorizam acusações sem provas que comprometam honra e reputação, e destacou que a moradora não apresentou documentos contábeis, auditorias, inquéritos ou outras provas. 

A Assessoria de Comunicação da diocese relatou que as publicações provocaram uma série de comentários agressivos nas páginas oficiais da instituição, levando a equipe a restringir e bloquear comentários nas redes sociais.


No Instagram, Mayla Maifredo Picoli tem 5.398 seguidores, se identifica como “desigrejada” e diz que nesta página “compartilha seu aprendizado no curso de Direito". No Facebook, onde é seguida por 5,5 mil pessoas, ela também reafirma a condição de “desigrejada” e se diz criadora de conteúdos digitais.


Ainda na sua página no Instagram, Mayla publica os salmos 35 (ao qual dá o nome de “Prece de um justo perseguido") e o 109 (o qual denomina “Salmo imprecatório”).

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Leonel Ximenes

Leonel Ximenes Leonel Ximenes

Iniciou sua história em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De lá para cá, acumula passagens pelas editorias de Polícia, Política, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Também atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 é colunista. É formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo.

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