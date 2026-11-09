Justiça do ES manda mulher se retratar e indenizar bispo por ofensas

A 1ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim condenou Mayla Maifredo Picoli a indenizar o bispo dom Luiz Fernando Lisboa e a Diocese de Cachoeiro de Itapemirim por publicações feitas nas redes sociais com acusações consideradas ofensivas e sem comprovação.





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Mayla, bolsonarista que foi candidata a vereadora de Cachoeiro em 2024 pelo União Brasil (208 votos), teve que fazer uma retratação pública, divulgada na sexta-feira (6), além de ter sido condenada pela Justiça a pagar R$ 15 mil de indenização, no total, por danos morais - R$ 10 mil à diocese e R$ 5 mil ao prelado católico.





A retratação da ex-candidata, de 40 anos de idade, foi publicada no Instagram e no Facebook, as mesmas redes sociais utilizadas por ela para atacar dom Fernando e a diocese cachoeirense.





A retratação da bolsonarista deve permanecer no feed por no mínimo 30 dias consecutivos, reconhecendo que as acusações eram infundadas e apresentando pedido de desculpas à diocese, ao bispo, aos padres, aos seminaristas e à comunidade católica.