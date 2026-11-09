Dinheiro e oportunidades: 5 signos que terão mais sorte em novembro

O fim da retrogradação de Vênus também favorecerá a revisão de acordos, relações profissionais e questões envolvendo valores pessoais. Por outro lado, a entrada do Sol em Sagitário, na segunda metade do mês, direcionará a atenção para o setor financeiro dos escorpianos. Isso poderá representar um momento favorável para negociar salários, rever preços de serviços, organizar investimentos ou desenvolver novas fontes de renda.