Sol, mar e piscina: 8 cuidados para manter os cabelos saudáveis no verão

Tome cuidado para não lavar os fios em excesso, uma prática muito comum no verão para lidar com o calor e o suor. “Apesar de não existir uma regra quanto ao número de lavagens, higienizar os fios excessivamente pode torná-los frágeis e ressecados. A frequência ideal dependerá das necessidades de cada pessoa. Por exemplo, enquanto praticantes de atividade física devem higienizar os cabelos diariamente, pessoas de cabelos oleosos podem lavar os fios até duas vezes ao dia. Já quem tem cabelo fino e seco deve realizar a higienização em dias alternados”, afirma.