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Na Praia de Itacoatiara

Trio capixaba de surfe representa o ES no Tunel Crew Shootout, em Niterói

Luiz Hadad, Felipe Lacerda e Aninha Dagostini disputam competição nesta terça-feira (10), que reúne nomes de destaque do surfe brasileiro

Publicado em 09 de Novembro de 2026 às 16:03

Redação

Redação

Publicado em 

09 nov 2026 às 16:03
Aninha Dagostini surfando na Avalanche, onda em Vila Velha
Aninha Dagostini surfando na Avalanche, onda em Vila Velha @Jv.Fotos_

O surfe capixaba estará representado em uma das disputas que movimentam o cenário nacional com alguns dos melhores surfistas de tubos do Brasil. Luiz Hadad, de 37 anos, Felipe Lacerda, de 33, e Aninha Dagostini, de apenas 14 anos, participam do Tunel Crew Shootout 2026, um campeonato especializado em tubos, que será realizado nesta terça-feira (10), a partir das 7h, na Praia de Itacoatiara, em Niterói, no Rio de Janeiro.


Os três atletas levam a bandeira do Espírito Santo para uma competição que reúne surfistas experientes e novos talentos do esporte. A participação também evidencia a diversidade de gerações do surfe capixaba, com a experiência de Hadad e Lacerda e a juventude de Aninha, que, aos 14 anos, encara o desafio de competir ao lado de nomes importantes da modalidade.


Entre os participantes confirmados estão atletas conhecidos do surfe brasileiro, como Pedro Scooby, Phil Rajzman, Wesley Dantas, Guilherme Herdy, Marcelo Trekinho e Gabriel Pastori.    

Capixaba Luiz Hadad surfando.
Capixaba Luiz Hadad surfando. Donny Lopez/Divulgação
Formato da competição 

O Tunel Crew Shootout é um campeonato especializado em tubos, e conta com um formato de disputa em duas rodadas classificatórias. Cada surfista entra na água duas vezes e, ao final dos rounds, são somadas suas duas melhores ondas. Os oito atletas com as maiores pontuações avançam para as semifinais. 


Nessa fase, a disputa passa a ser eliminatória, com os dois melhores de cada bateria garantindo vaga na grande final, prevista para acontecer entre 12h30 e 13h. 


Além da disputa pelo título, o evento oferece uma premiação especial no formato Leaderboard: o atleta com a maior média entre os oito primeiros colocados conquista uma hospedagem na Kali Villas, nas Ilhas Mentawai, na Indonésia. 

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