Trio capixaba de surfe representa o ES no Tunel Crew Shootout, em Niterói

O surfe capixaba estará representado em uma das disputas que movimentam o cenário nacional com alguns dos melhores surfistas de tubos do Brasil. Luiz Hadad, de 37 anos, Felipe Lacerda, de 33, e Aninha Dagostini, de apenas 14 anos, participam do Tunel Crew Shootout 2026, um campeonato especializado em tubos, que será realizado nesta terça-feira (10), a partir das 7h, na Praia de Itacoatiara, em Niterói, no Rio de Janeiro.





Os três atletas levam a bandeira do Espírito Santo para uma competição que reúne surfistas experientes e novos talentos do esporte. A participação também evidencia a diversidade de gerações do surfe capixaba, com a experiência de Hadad e Lacerda e a juventude de Aninha, que, aos 14 anos, encara o desafio de competir ao lado de nomes importantes da modalidade.





Entre os participantes confirmados estão atletas conhecidos do surfe brasileiro, como Pedro Scooby, Phil Rajzman, Wesley Dantas, Guilherme Herdy, Marcelo Trekinho e Gabriel Pastori.