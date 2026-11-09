Débora Nascimento e Miguel Rômulo destacam a força feminina e do campo para a nova novela das 6

Imagine-se com uma vida tranquila no campo, ao lado do marido e dos filhos. Um dia, ele parte para a cidade grande em busca de oportunidades, mas desaparece. Anos depois, você decide procurá-lo e descobre que ele tem outro nome e uma vida completamente diferente. O que faria? Essa é a premissa de “Lá Na Minha Terra”, nova novela das 6 da TV Globo, que estreia na nesta segunda-feira (9).
A trama acompanha Rosenda (Dira Paes), moradora da fictícia Lavra Seca, no interior do Nordeste, que espera há mais de 15 anos pelo retorno de Severino (Daniel de Oliveira). Ele partiu para São Paulo prometendo melhorar a vida da família, mas nunca voltou, deixando para trás a mulher e os cinco filhos. Decidida a descobrir o que aconteceu, Rosenda vai à capital paulista e encontra o marido vivendo como Cesário: um empresário bem-sucedido, cercado de luxo e casado com Ismália (Camila Morgado).
Em entrevista ao HZ, Débora Nascimento (Delfina) e Miguel Rômulo (Damaso), atores da produção, contam o que o público pode esperar de seus personagens, revelam detalhes da preparação para a novela e compartilham suas relações com o Espírito Santo.
Débora Nascimento dá vida a Delfina, personagem do núcleo urbano da novela. Advogada na empresa de Cesário, ela trabalha ao lado do próprio marido, Aluísio. De personalidade forte, sensual e vaidosa, a personagem enfrenta conflitos no casamento, especialmente na divisão dos cuidados com o filho, Francisco. Além disso, vive um caso extraconjugal com o personagem de Daniel de Oliveira.
O convite para integrar o elenco veio do diretor criativo Allan Fiterman, com quem Débora já havia trabalhado em outros projetos. A atriz contou que a oportunidade foi irrecusável, principalmente pela complexidade de Delfina, que despertou seu interesse desde o primeiro contato.
Após sete anos dedicados principalmente a filmes e séries, a atriz retorna às novelas. Sua última participação no formato havia sido em “Verão 90”, em 2019. Segundo Débora, o desejo de voltar já existia, inclusive diante dos pedidos do público. Mesmo depois de um período longe das produções televisivas, ela se considera muito noveleira e mantém uma relação especial com um dos formatos de entretenimento mais presentes na cultura brasileira.
A Delfina é uma mistura do arquétipo da mãe, da guerreira e da amante também, então ela tem várias camadas, porque é uma mulher que ama, que deseja, que cuida, mas que também luta pelo que ela acredita e não abre mão de ser quem ela é
Débora Nascimento Atriz
Inteligente e com espírito de liderança, ela questiona imposições sexistas e defende a própria liberdade, levantando reflexões sobre o papel da mulher na sociedade. Se tivesse que definir Delfina em uma palavra, Débora escolheria coragem. É essa característica que, em sua visão, permite à personagem enfrentar "o que a gente é, pra gente peitar as nossas dores, os nossos traumas, os nossos desejos e os nossos amores”.
A relação com o Espírito Santo também apareceu na conversa. Débora contou que tem carinho pelo estado e muitos amigos capixabas, incluindo seu melhor amigo, natural de Marataízes. Ao falar sobre a identificação do público local com a novela, a atriz destacou a força e a sensibilidade das mulheres capixabas.
Tenho certeza que as mulheres capixabas vão adorar. As mulheres do ES são fortes, mas também cheias de paixão e de cuidado. E Delfina fala sobre isso, então, acho ela vai virar uma paixão capixaba
Débora Nascimento Atriz
Enquanto Delfina enfrenta seus conflitos no núcleo urbano, Miguel Rômulo interpreta Damaso, filho mais velho de Rosenda e Severino. Descrito como um vaqueiro emotivo e carinhoso, mas endurecido pela vida no sertão, ele é quem mais sente o peso do abandono paterno e tende a reagir à ausência do pai com ressentimento e revolta.
Natural do Rio de Janeiro, Miguel destacou a responsabilidade de interpretar um personagem nordestino com respeito. Para o ator, a trajetória de Damaso também representa uma oportunidade de abordar o abandono parental, realidade que atravessa a vida de muitos brasileiros.
A gente está contando uma história que não é minha, mas com muito cuidado a gente pede licença para poder contar a história de tantos e tantas brasileiros e brasileiras que a gente tem no nosso país, que sentem a falta ou se questionam por onde está e por onde anda o seu pai
Miguel Rômulo Ator
Para construir o personagem, o ator passou por uma preparação intensa, buscando compreender e trabalhar os próprios sentimentos para levá-los à interpretação de maneira sensível e emotiva. O papel também representa uma oportunidade de explorar uma faceta diferente de sua carreira, marcada principalmente por personagens na comédia. Um de seus trabalhos recentes no gênero foi Quincas, em “Êta Mundo Melhor!”.
Sobre o Espírito Santo, o ator brincou que está em dívida com os capixabas. Apesar da proximidade geográfica com o Rio de Janeiro, Miguel contou que esteve poucas vezes no estado ao longo da carreira. Ainda assim, acredita que a história de “Lá Na Minha Terra” pode despertar identificação no público local, especialmente pela valorização da cultura e da vida no campo.
Não tem um sertão apenas nordestino, nós temos diversos tipos de sertões no nosso país, e o do Espírito Santo principalmente carrega muito o povo capixaba. Então eu espero que vocês aí também assistam e possam se identificar um pouco, com um pouco de cada lugar a gente quer trazer uma identidade
Miguel Rômulo Ator