Débora Nascimento e Miguel Rômulo destacam a força feminina e do campo para a nova novela das 6

Imagine-se com uma vida tranquila no campo, ao lado do marido e dos filhos. Um dia, ele parte para a cidade grande em busca de oportunidades, mas desaparece. Anos depois, você decide procurá-lo e descobre que ele tem outro nome e uma vida completamente diferente. O que faria? Essa é a premissa de “Lá Na Minha Terra”, nova novela das 6 da TV Globo, que estreia na nesta segunda-feira (9).





A trama acompanha Rosenda (Dira Paes), moradora da fictícia Lavra Seca, no interior do Nordeste, que espera há mais de 15 anos pelo retorno de Severino (Daniel de Oliveira). Ele partiu para São Paulo prometendo melhorar a vida da família, mas nunca voltou, deixando para trás a mulher e os cinco filhos. Decidida a descobrir o que aconteceu, Rosenda vai à capital paulista e encontra o marido vivendo como Cesário: um empresário bem-sucedido, cercado de luxo e casado com Ismália (Camila Morgado).





Em entrevista ao HZ, Débora Nascimento (Delfina) e Miguel Rômulo (Damaso), atores da produção, contam o que o público pode esperar de seus personagens, revelam detalhes da preparação para a novela e compartilham suas relações com o Espírito Santo.