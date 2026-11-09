Caminhão bate em poste e deixa região sem energia em Guarapari

A Polícia Civil informou nesta segunda-feira (9) que está realizando buscas por Patrick Alves, de 22 anos, suspeito de matar um homem de 26 anos a tiros em um bar de Linhares, no Norte do Espírito Santo. Segundo a corporação, ele tem envolvimento com o tráfico de drogas no município.





O assassinato de Lucas de Oliveira Cardoso ocorreu em 15 de fevereiro deste ano, na região de Humaitá. De acordo com a Polícia Militar, a vítima estava com a companheira em um bar na noite do crime. A mulher contou aos militares que Patrick, que também é primo dela, chegou ao local e começou a fazer ameaças. Ele teria alegado que Lucas tentava assumir o comando do tráfico de drogas na região. Em seguida, conforme o relato, o suspeito atirou várias vezes contra a vítima.





Ainda segundo a companheira, Lucas não tinha envolvimento com drogas. O corpo foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Linhares.





A Polícia Civil informou que Patrick está desaparecido e tem um mandado de prisão em aberto expedido pela Justiça.





A corporação pede que informações sobre o paradeiro do suspeito sejam repassadas de forma anônima pelo Disque-Denúncia 181. As denúncias podem ser feitas por telefone, pelo site do serviço ou pelo WhatsApp, no número (27) 99253-8181.