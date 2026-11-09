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Desidratação em idosos: 6 sinais que podem passar despercebidos

Alterações na disposição, na urina e no estado de atenção podem indicar falta de líquidos no organismo; saiba quando procurar ajuda médica

Publicado em 09 de Novembro de 2026 às 17:13

Portal Edicase

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Publicado em 

09 nov 2026 às 17:13
Com o envelhecimento, a percepção da sede tende a diminuir, por isso a hidratação merece atenção especial na terceira idade (Imagem: Andrii Iemelianenko | Shutterstock)
Com o envelhecimento, a percepção da sede tende a diminuir, por isso a hidratação merece atenção especial na terceira idade Crédito: Imagem: Andrii Iemelianenko | Shutterstock

A desidratação é uma condição que merece atenção especial na terceira idade. Com o envelhecimento, a percepção da sede tende a diminuir, fazendo com que muitos idosos não sintam necessidade de beber água, mesmo quando o organismo precisa de líquidos.

Além disso, a nutricionista Waleska Nishida, coordenadora do curso de Nutrição da Faculdade Anhanguera, explica que alterações na função renal, uso de determinados medicamentos e presença de doenças crônicas podem aumentar o risco de desidratação em idosos.

Segundo ela, boca seca e sede intensa são os sinais mais lembrados de desidratação, mas não os únicos. Algumas manifestações, mais discretas, acabam sendo confundidas com consequências naturais do envelhecimento. Por isso, a atenção de quem convive com o idoso faz diferença. “Reconhecer essas mudanças é fundamental para prevenir complicações, como quedas, alterações da pressão arterial e problemas renais”, ressalta.

A seguir, Waleska Nishida lista alguns sintomas comuns de desidratação em idosos.

1. Confusão mental e mudanças repentinas de comportamento

Dificuldade de concentração, desorientação, irritabilidade e sonolência fora do habitual podem estar relacionadas à desidratação. Em idosos, a falta de líquidos pode contribuir para alterações agudas do estado mental, especialmente quando associada a infecções ou outras condições de saúde. Mudanças repentinas de comportamento exigem avaliação médica, pois também podem indicar problemas graves.

2. Cansaço excessivo e fraqueza muscular

A sensação constante de fadiga, mesmo após períodos de descanso, pode indicar que o organismo não está recebendo líquidos suficientes. A desidratação pode comprometer a circulação sanguínea e o equilíbrio de eletrólitos, provocando fraqueza, indisposição e dificuldade para realizar atividades cotidianas.

3. Urina mais escura e redução das idas ao banheiro

A diminuição da frequência urinária e a presença de urina mais concentrada podem indicar ingestão insuficiente de líquidos. Entretanto, a coloração da urina também pode ser influenciada por medicamentos, alimentos e doenças. Por isso, é importante observar mudanças em relação ao padrão habitual do idoso.

A desidratação pode causar queda de pressão ao se levantar da cama, provocando tontura e aumentando o risco de quedas (Imagem: YAKOBCHUK VIACHESLAV | Shutterstock)
A desidratação pode causar queda de pressão ao se levantar da cama, provocando tontura e aumentando o risco de quedas Crédito: Imagem: YAKOBCHUK VIACHESLAV | Shutterstock

4. Tontura ao se levantar ou mudar de posição

A perda de líquidos pode reduzir o volume de sangue circulante e favorecer quedas de pressão arterial , especialmente ao se levantar da cama ou de uma cadeira. Essa alteração pode provocar tontura, sensação de desmaio e instabilidade, aumentando o risco de quedas e fraturas.

5. Prisão de ventre e dificuldade para evacuar

A ingestão insuficiente de água pode contribuir para o ressecamento das fezes, dificultando o funcionamento intestinal. Em idosos, esse problema pode ser agravado pela redução da mobilidade, pelo consumo insuficiente de fibras e pelo uso de determinados medicamentos. Embora a constipação tenha diferentes causas, a hidratação adequada é importante para o funcionamento do intestino.

6. Boca seca e dificuldade para engolir alimentos

A redução da saliva e a sensação de boca pegajosa podem estar associadas à desidratação. Alguns idosos também apresentam dificuldade para mastigar ou engolir alimentos secos. No entanto, esses sintomas podem ser provocados por medicamentos e outras condições, sendo importante investigar sua origem, principalmente quando surgem de forma persistente.

Quando procurar um médico

Idosos que convivem com insuficiência cardíaca, doenças renais ou que precisam restringir a ingestão de líquidos devem ter atenção especial à hidratação. Nesses casos, a quantidade de água consumida diariamente precisa seguir orientações médicas individualizadas, pois tanto a falta quanto o excesso de líquidos podem trazer riscos à saúde.

Além disso, é importante que familiares e cuidadores fiquem atentos a sinais de alerta, como confusão mental repentina, desmaios, dificuldade para despertar e redução acentuada da quantidade de urina. Esses sintomas podem indicar alterações graves no organismo e exigem atendimento médico imediato para identificar a causa e iniciar o tratamento adequado.

Prevenindo a desidratação em idosos

Para prevenir a desidratação em idosos, é importante incentivar o consumo regular de água ao longo do dia, mesmo quando não houver sensação de sede, já que essa percepção tende a diminuir com o envelhecimento.

“[…] Água, sopas, frutas ricas em água e outras bebidas adequadas às necessidades individuais podem contribuir para a hidratação. Familiares e cuidadores devem observar mudanças no comportamento, na disposição e na frequência urinária, especialmente durante períodos de calor intenso ou episódios de febre, vômitos e diarreia”, alerta Waleska Nishida.

Por Deiwerson Damasceno dos Santos

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