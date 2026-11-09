Desidratação em idosos: 6 sinais que podem passar despercebidos

Segundo ela, boca seca e sede intensa são os sinais mais lembrados de desidratação, mas não os únicos. Algumas manifestações, mais discretas, acabam sendo confundidas com consequências naturais do envelhecimento. Por isso, a atenção de quem convive com o idoso faz diferença. “Reconhecer essas mudanças é fundamental para prevenir complicações, como quedas, alterações da pressão arterial e problemas renais”, ressalta.