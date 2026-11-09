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Combate ao crime

PF afasta dois delegados de cargos de chefia em área responsável por investigações do Master

As mudanças ocorrem em meio a uma reestruturação da área responsável por inquéritos que tramitam no STF

Publicado em 09 de Novembro de 2026 às 17:22

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

09 nov 2026 às 17:22
BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A Polícia Federal decidiu afastar de funções de chefia dois delegados que atuavam na coordenação de investigações relacionadas ao Banco Master.
Os delegados são Daniel Mostardeiro Cola, coordenador-geral de Repressão à Corrupção, Crimes Financeiros e Lavagem de Dinheiro, e Wedson Cajé Lopes, que exerce a função de substituto eventual da coordenação.
As mudanças ocorrem em meio a uma reestruturação da área responsável por inquéritos que tramitam no STF (Supremo Tribunal Federal), incluindo as investigações sobre suspeitas de irregularidades envolvendo o Master.
Em nota divulgada nesta segunda-feira (9), a Polícia Federal afirmou que as alterações em cargos de chefia e coordenação não afetam as investigações em andamento, incluindo as operações Compliance Zero, que apura suspeitas de irregularidades envolvendo o Banco Master, e Sem Desconto, que investiga fraudes em descontos associativos de aposentados e pensionistas do INSS.
Fachada do Banco Master, cujas operações também são alvo das investigações da PF Rovena Rosa/Agência Brasil
Segundo a corporação, as designações e dispensas de funções de confiança são atos administrativos relacionados à organização interna da instituição e não interferem na condução dos inquéritos.
"As funções de chefia e coordenação exercidas na Polícia Federal não se confundem com as atividades finalísticas de condução de investigações", afirmou a instituição.
A PF acrescentou que as mudanças não implicam alterações nas equipes responsáveis pelas apurações conduzidas pela Diretoria de Investigação e Combate ao Crime Organizado e à Corrupção.
A corporação também afirmou que não comenta individualmente decisões relacionadas à gestão de pessoal e que as nomeações e dispensas para funções comissionadas seguem critérios de "conveniência e oportunidade administrativa".
Relatórios
Na mesma manifestação, a Polícia Federal informou que ainda está elaborando os relatórios solicitados pelo presidente do Supremo, ministro Edson Fachin, sobre informações envolvendo integrantes da corte encontradas nas investigações do Banco Master.
O pedido foi formalizado por Fachin em 2 de outubro, por meio de ofício encaminhado à corporação. Segundo a PF, a elaboração dos documentos segue os termos acordados em reunião realizada em 13 de outubro entre o presidente do Supremo e representantes da instituição.
Segundo integrantes da cúpula da PF, ainda não há relatórios prontos para serem encaminhados ao tribunal. A previsão é que os documentos sejam concluídos e enviados até o final de novembro.
A cúpula da PF determinou que sejam elaborados relatórios individualizados para cada ministro mencionado, sem análises de conteúdo, cruzamento de dados ou emissão de juízos de valor sobre as informações reunidas.
A orientação é que os documentos se limitem à apresentação dos elementos encontrados durante as apurações, sem avançar sobre a conduta dos magistrados ou estabelecer conclusões sobre eventual envolvimento em irregularidades.
O procedimento busca respeitar as regras previstas na Loman (Lei Orgânica da Magistratura Nacional) e no Regimento Interno do STF, que estabelecem procedimentos específicos para investigações envolvendo magistrados.
Segundo integrantes da cúpula da PF, caberá exclusivamente ao Supremo avaliar as informações e decidir se existem elementos que justifiquem o aprofundamento das investigações. A corporação só poderá realizar novas diligências envolvendo os ministros mediante determinação da corte.

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