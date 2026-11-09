Aprilia lança edição especial da RS 660 em homenagem ao circuito australiano da MotoGP

*Por Edmundo Dantas





Para celebrar seu vínculo com o circuito australiano – que a partir de 2027 deixará de fazer parte do calendário da MotoGP após quase trinta temporadas –, a Aprilia produziu uma edição especial da RS 660, uma das motos esportivas de média cilindrada mais populares. A Aprilia RS 660 Phillip Island Tribute é uma edição limitada com uma pintura marcante, criada exclusivamente para o modelo, além de uma capa para o banco do passageiro incluída de série.





Os painéis laterais da moto exibem o logotipo do circuito, formado pelo traçado da pista, logo acima da inscrição “Phillip Island Circuit” e da bandeira quadriculada da linha de chegada. O motor bicilíndrico de 660 cc, com quatro válvulas por cilindro, atinge um desempenho recorde para um propulsor dessa cilindrada, entregando 105 cavalos de potência a 10.400 rpm e 7,4 kgfm de torque a 8.400 rpm (embora também esteja disponível uma versão com potência limitada a 35 kW-47,5 cavalos), acoplado ao câmbio manual de 6 marchas com “quickshifer” bidirecional.





O motor é utilizado como elemento estrutural, contribuindo para a criação de uma estrutura compacta, leve e rígida e quadro (chassi) composto por duas vigas laterais aparafusadas na coluna de direção.