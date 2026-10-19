Yamaha R7 chega em novembro com edição limitada de 70 anos e preços partindo de R$ 60.690

*Por Edmundo Dantas
A nova Yamaha R7, apresentada no “Festival Interlagos Motos” em agosto, já tem preço confirmado para o Brasil. A nova esportiva estará disponível nas concessionárias a partir de novembro, nas cores Racing Blue (azul metálico) e Midnight Black (preto metálico), pelo preço público sugerido de R$ 60.690, não incluindo frete e seguro, além de 70 unidades da edição especial e limitada R7 70th Anniversary, por R$ 61.290.
Produzida em Manaus, a nova R7 é equipada com o motor Crossplane Bicilíndrico (CP2) de 690 cc, reconhecido pelo torque forte e linear, com tecnologia DiASil, que contribui para menor vibração, melhor dissipação de calor e ganho de desempenho.
A esportiva da Yamaha entrega 73,4 cavalos de potência a 8.750 rpm e 6,9 kgfm de torque a 6.500 rpm, com câmbio manual de 6 marchas com sistema sincronizado, embreagem assistida e deslizante e “quickshifter” bidirecional de série para trocas rápidas de marchas sem uso do manete de embreagem.
Educar e ensinar
Ao lado da rede de concessionárias, a Honda alcança um marco em sua trajetória de promoção da segurança no trânsito: mais de dois milhões de pessoas já participaram de atividades educativas realizadas em todo o Brasil.
Entre as ações, estão cursos de pilotagem, palestras educativas, atividades do “Clubinho Honda” e pit stops de conscientização. A atuação da Honda na segurança no trânsito no Brasil teve início na década de 70, quando a empresa promovia atividades itinerantes de conscientização e treinamento em várias regiões do país.
Com a expansão e evolução desse trabalho, a fabricante japonesa criou em 1998 o primeiro Centro Educacional de Trânsito Honda (CETH), com estrutura permanente dedicada à formação de condutores e à disseminação de conceitos de direção e pilotagem seguras. Atualmente, são três CETHs – em Indaiatuba (SP), Manaus (AM) e Recife (PE).
“A capilaridade e o engajamento da nossa rede de concessionárias têm papel fundamental nessa trajetória, permitindo que as ações educativas cheguem a diferentes regiões do Brasil e impactem positivamente públicos variados. Promover a segurança no trânsito é uma premissa da Honda, e esse resultado reflete nosso compromisso contínuo de contribuir para a formação de condutores mais conscientes e para a construção de um trânsito mais seguro”, afirma Marcos Bento, diretor Comercial da Honda Motos.
O Grupo J.Toledo participa na décima quarta edição do “Festival Moto Brasil”, de 16 a 18 de outubro no Riocentro, com todo o lineup de suas principais marcas: Suzuki, Haojue e Zontes. O destaque fica por conta da Suzuki GSX-8T, modelo que deve chegar às lojas neste ano.
“Depois de apresentar a GSX-8T no ‘Festival Interlagos Motos’, queremos proporcionar ao público carioca a oportunidade de conhecer de perto essa novidade da Suzuki, um modelo inspirado na clássica T500. Os visitantes poderão conhecer de perto também os recém-lançados modelos da Haojue, a NK160 e a Burgman ADX, e a Zontes 368G”, promete Fernanda Toledo, diretora-executiva do J.Toledo.
Em parceria com a concessionária carioca Ego Motos, o grupo disponibilizará para o público três modelos na pista do test-ride: a Zontes GK350, a Haojue DL160 e a recém-lançada Burgman ADX.
A taxa para participar do test-ride é de R$ 20, dando direito a experimentar três modelos de escolha do visitante. O trajeto do test-ride tem cerca de 900 metros, montado no estacionamento, na área externa em frente ao pavilhão do evento no Riocentro.
A Triumph Motorcycles promove neste mês uma nova campanha de varejo, que reúne condições especiais de financiamento e benefícios exclusivos para diferentes perfis de motociclistas.
Entre os destaques do mês, estão a Tiger 900, a Tiger 1200, a Speed Twin 1200, a linha T-Series de 400 cc e a família L-Series 660. Na linha Adventure, a Tiger 900 é o principal atrativo da campanha. O modelo pode sair com entrada de R$ 44.990 e saldo em 24 parcelas sem juros, com taxa zero ao mês.
A oferta inclui também a possibilidade de supervalorização da motocicleta seminova na troca. A Tiger 900 destaca ainda sua evolução em performance e equipamentos, com 108 cavalos de potência e itens que reforçam a vocação para viagens e aventuras, como sistema de escape Akrapovič, barras de proteção e novos grafismos. O conjunto combina capacidade para diferentes tipos de terreno com recursos voltados à segurança, ao conforto e à diversão ao pilotar.