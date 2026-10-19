Yamaha R7 chega em novembro com edição limitada de 70 anos e preços partindo de R$ 60.690

A nova Yamaha R7, apresentada no “Festival Interlagos Motos” em agosto, já tem preço confirmado para o Brasil. A nova esportiva estará disponível nas concessionárias a partir de novembro, nas cores Racing Blue (azul metálico) e Midnight Black (preto metálico), pelo preço público sugerido de R$ 60.690, não incluindo frete e seguro, além de 70 unidades da edição especial e limitada R7 70th Anniversary, por R$ 61.290.





Produzida em Manaus, a nova R7 é equipada com o motor Crossplane Bicilíndrico (CP2) de 690 cc, reconhecido pelo torque forte e linear, com tecnologia DiASil, que contribui para menor vibração, melhor dissipação de calor e ganho de desempenho.





A esportiva da Yamaha entrega 73,4 cavalos de potência a 8.750 rpm e 6,9 kgfm de torque a 6.500 rpm, com câmbio manual de 6 marchas com sistema sincronizado, embreagem assistida e deslizante e “quickshifter” bidirecional de série para trocas rápidas de marchas sem uso do manete de embreagem.