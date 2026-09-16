Honda bate marco histórico no Brasil e supera 1 milhão de motocicletas emplacadas no ano

*Por Edmundo Dantas





A Honda Motos atingiu um marco histórico em sua trajetória no Brasil ao superar, pela primeira vez, um milhão de motocicletas emplacadas nos oito primeiros meses do ano. De janeiro e agosto de 2026, foram registrados mais de 1,30 milhão de emplacamentos, consolidando o melhor desempenho acumulado já alcançado pela empresa no período.





O resultado reforça a posição de liderança da Honda no segmento e evidencia a crescente importância da motocicleta como solução de mobilidade, trabalho e lazer para os brasileiros.





“O resultado demonstra a assertividade das estratégias para o mercado brasileiro. Contamos com uma rede de concessionárias altamente comprometida, um portfólio completo, soluções financeiras que facilitam o acesso aos produtos e um pós-venda reconhecido pela qualidade e proximidade. Mantemos ainda um olhar constante para as necessidades dos consumidores, o que permite oferecer soluções alinhadas às diferentes formas de mobilidade dos brasileiros”, comemora Marcos Bento, diretor Comercial da Honda Motos.