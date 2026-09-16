Honda bate marco histórico no Brasil e supera 1 milhão de motocicletas emplacadas no ano

*Por Edmundo Dantas
A Honda Motos atingiu um marco histórico em sua trajetória no Brasil ao superar, pela primeira vez, um milhão de motocicletas emplacadas nos oito primeiros meses do ano. De janeiro e agosto de 2026, foram registrados mais de 1,30 milhão de emplacamentos, consolidando o melhor desempenho acumulado já alcançado pela empresa no período.
O resultado reforça a posição de liderança da Honda no segmento e evidencia a crescente importância da motocicleta como solução de mobilidade, trabalho e lazer para os brasileiros.
“O resultado demonstra a assertividade das estratégias para o mercado brasileiro. Contamos com uma rede de concessionárias altamente comprometida, um portfólio completo, soluções financeiras que facilitam o acesso aos produtos e um pós-venda reconhecido pela qualidade e proximidade. Mantemos ainda um olhar constante para as necessidades dos consumidores, o que permite oferecer soluções alinhadas às diferentes formas de mobilidade dos brasileiros”, comemora Marcos Bento, diretor Comercial da Honda Motos.
As fabricantes de motocicletas instaladas no Polo Industrial de Manaus (PIM) mantiveram ritmo elevado de produção nos oito primeiros meses do ano. Segundo dados da Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares (Abraciclo), 1.458.276 unidades foram produzidas de janeiro a agosto, alta de 9,9% em relação ao mesmo período do ano passado. Esse é o melhor resultado para o período desde 2008, quando foram fabricadas 1.606.230 motocicletas.
“Os números refletem o bom momento do mercado e a capacidade da indústria de acompanhar o aumento da demanda. As unidades industriais seguem em plena operação para acompanhar o crescimento do mercado. Os resultados refletem a capacidade das fabricantes de responder a essa demanda, mantendo as linhas de montagem em ritmo elevado e garantindo o abastecimento do mercado”, contabiliza Marcos Bento, presidente da Abraciclo.
No acumulado de 2026, a categoria Street liderou a produção, com 744.952 unidades, equivalente a 51,1% do total fabricado. Na sequência, apareceram a Trail, com 291.690 motocicletas (20%) e a Motoneta, com 189.800 unidades (13%).
Ícone em pré-venda
A Suzuki Motos do Brasil anuncia o início da pré-venda da Hayabusa Special Edition, série especial e numerada de um dos modelos mais emblemáticos da marca japonesa. Apresentado ao público durante o “Festival Interlagos” 2026, o modelo terá apenas 120 unidades no mercado brasileiro. A Hayabusa Special Edition tem preço sugerido de R$ 127.600. A pré-reserva pode ser feita mediante sinal de R$ 10 mil.
Desenvolvida para motociclistas que valorizam exclusividade, desempenho e a trajetória de um ícone sobre duas rodas, a Hayabusa Special Edition será identificada individualmente por uma placa com numeração de “001/120” a “120/120”. O modelo traz motor de quatro cilindros em linha de 1.340 cm³, que gera 190 cavalos de potência a 9.700 rpm e 15,3 kgfm de torque a 7 mil rpm, associado ao câmbio de 6 marchas.