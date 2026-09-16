Morango cravejado no pote: conheça versão do doce mais viralizado da internet

Rendimento: 8 potes com 150g cada
Tempo de preparo: 40 minutos
Validade: 2 dias refrigerado
Dificuldade: média
Ingredientes:
Brigadeiro
1 caixinha de leite condensado ou de mistura láctea condensada (395g)
2 colheres (sopa) de manteiga (30g)
1 xícara (chá) de leite em pó (100g)
Calda
1 xícara (chá) de água (200ml)
2 xícaras (chá) de açúcar (400g)
Corante em pó alimentício vermelho
Montagem
200g de chocolate branco picado, derretido
1 xícara (chá) de compota de morango
Morangos inteiros para finalizar
Modo de preparo:
Brigadeiro
- Em uma panela, coloque o leite condensado, a manteiga e o leite em pó. Misture bem.
- Leve ao fogo médio, mexendo sempre, até atingir o ponto de brigadeiro cremoso.
- Transfira o brigadeiro para um recipiente limpo e seco, e deixe esfriar completamente.
Calda
- Em outra panela, misture a água, o açúcar e o corante vermelho. Leve ao fogo médio.
- Use um termômetro culinário para acompanhar a temperatura com precisão e cozinhe até a calda atingir o ponto de bala dura, por volta de 150°C.
- Deixe a calda esfriar até endurecer e quebre em pedaços crocantes.
- Misture os pedaços de calda ao chocolate branco derretido, formando a cobertura especial do doce.
Montagem
- Com o brigadeiro já frio, monte os potes com uma camada de brigadeiro de leite em pó na base.
- Acrescente uma camada de compota de morango por cima.
- Finalize com a cobertura de chocolate branco e calda crocante, e um morango inteiro no topo de cada pote.