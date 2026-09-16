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Morango cravejado no pote: conheça versão do doce mais viralizado da internet

A receita dessa sobremesa, que contém brigadeiro de leite em pó, rende em média oito porções de 150 gramas cada uma
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 16 de Setembro de 2026 às 15:47

Morango cravejado no pote
Morango cravejado no pote. Foto: Marca Mococa/Imagem gerada por IA
Enquanto as buscas por 'morango cravejado' seguem em alta no Google, a receita mais viralizada do momento na confeitaria segue rendendo diferentes versões, e uma delas fez muito sucesso aqui, no HZ: o morango cravejado de travessa.

A receita de hoje, o morango cravejado no pote, foi pensada para ser saboreada individualmente. De acordo com as quantidades de ingredientes descritas abaixo, a sobremesa rende em média oito unidades. Confira o passo a passo da preparação! 
Morango Cravejado no Pote 

Rendimento: 8 potes com 150g cada 

Tempo de preparo: 40 minutos 

Validade: 2 dias refrigerado 

Dificuldade: média


Ingredientes:


Brigadeiro 


1 caixinha de leite condensado ou de mistura láctea condensada (395g) 

2 colheres (sopa) de manteiga (30g) 

1 xícara (chá) de leite em pó (100g) 


Calda 


1 xícara (chá) de água (200ml) 

2 xícaras (chá) de açúcar (400g) 

Corante em pó alimentício vermelho 


Montagem


200g de chocolate branco picado, derretido 

1 xícara (chá) de compota de morango 

Morangos inteiros para finalizar 

Modo de preparo:


Brigadeiro 


  1. Em uma panela, coloque o leite condensado, a manteiga e o leite em pó. Misture bem. 
  2. Leve ao fogo médio, mexendo sempre, até atingir o ponto de brigadeiro cremoso. 
  3. Transfira o brigadeiro para um recipiente limpo e seco, e deixe esfriar completamente. 


Calda 


  1. Em outra panela, misture a água, o açúcar e o corante vermelho. Leve ao fogo médio. 
  2. Use um termômetro culinário para acompanhar a temperatura com precisão e cozinhe até a calda atingir o ponto de bala dura, por volta de 150°C. 
  3. Deixe a calda esfriar até endurecer e quebre em pedaços crocantes. 
  4. Misture os pedaços de calda ao chocolate branco derretido, formando a cobertura especial do doce. 


Montagem 


  1. Com o brigadeiro já frio, monte os potes com uma camada de brigadeiro de leite em pó na base. 
  2. Acrescente uma camada de compota de morango por cima. 
  3. Finalize com a cobertura de chocolate branco e calda crocante, e um morango inteiro no topo de cada pote.

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