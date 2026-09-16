Morango cravejado no pote: conheça versão do doce mais viralizado da internet

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A receita de hoje, o morango cravejado no pote, foi pensada para ser saboreada individualmente. De acordo com as quantidades de ingredientes descritas abaixo, a sobremesa rende em média oito unidades. Confira o passo a passo da preparação!