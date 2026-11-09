Igreja Matriz de Serra Sede passará por restauração de R$ 5,7 milhões

A Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição, em Serra Sede, na Serra, passará por obras de restauração. Construído no século XVIII, o templo histórico terá a nave central, o altar-mor, a Capela do Santíssimo e outros espaços recuperados. A intervenção também contempla a revitalização da Praça Barbosa Leão, onde fica a igreja. O investimento total é de aproximadamente R$ 5,74 milhões.





A ordem de serviço foi assinada no domingo (8) pela Prefeitura da Serra. A previsão é de que as obras sejam concluídas em até 12 meses, com recursos de uma parceria entre o município e o Governo do Estado.





Na igreja, cuja construção foi concluída em 1769, os serviços incluem a restauração do presbitério, das torres e da sacristia, além da recuperação de pisos, pinturas, forros, esquadrias, elementos decorativos e cobertura. O projeto também prevê melhorias nas instalações elétricas, na climatização e nos sistemas de segurança e prevenção contra incêndios.





De acordo com a secretária municipal de Obras, Izabela Roriz, as intervenções foram planejadas para preservar as características históricas e arquitetônicas do imóvel.





“Vamos recuperar elementos arquitetônicos e artísticos, modernizar as instalações e requalificar toda a praça, sempre respeitando a identidade do local. A proposta é entregar um espaço renovado, seguro e acessível, sem perder suas características históricas e culturais”, afirmou.