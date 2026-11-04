Reforma do Armazém 5 do Porto de Vitória deve começar ainda neste ano

Segundo a Secult, há uma parceria com o Instituto Terra para realizar as adequações no armazém. A previsão é que os trabalhos tenham início ainda em 2026. Enquanto o projeto de reforma não é iniciado, a secretaria afirma que mantém o monitoramento do espaço e realizou intervenções para garantir a manutenção e a conservação das estruturas.





Recentemente, o colunista de A Gazeta Abdo Filho divulgou que a Vports, concessionária responsável pelo Complexo Portuário de Vitória, e o governo do Espírito Santo estariam dialogando sobre a situação do Armazém 5, com a empresa interessada em saber quais são os planos para o local.