AGazeta
AGazeta
ENTRAR
SAIR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Espaço cultural

Reforma do Armazém 5 do Porto de Vitória deve começar ainda neste ano

Fechado há um ano, espaço foi cedido à Secult-ES e deve ganhar uma estrutura multiuso, com área para eventos, exposições e um café

Publicado em 04 de Novembro de 2026 às 10:35

Maurílio Mendonça

Maurílio Mendonça

Publicado em 

04 nov 2026 às 10:35

Há um ano fechado, o Armazém 5 do Porto de Vitória deve começar a receber obras de reforma e adequação ainda em 2026. O espaço foi cedido à Secretaria de Estado da Cultura (Secult), que usou o local para uma única exposição, por alguns meses, em 2025. Desde então, permanece fechado, mas a pasta afirma que tem interesse na área de 1,8 mil m².

Armazém 5 do Porto de Vitória será transformado em espaço cultural Vitor Jubini

Segundo a Secult, há uma parceria com o Instituto Terra para realizar as adequações no armazém. A previsão é que os trabalhos tenham início ainda em 2026. Enquanto o projeto de reforma não é iniciado, a secretaria afirma que mantém o monitoramento do espaço e realizou intervenções para garantir a manutenção e a conservação das estruturas.


Recentemente, o colunista de A Gazeta Abdo Filho divulgou que a Vports, concessionária responsável pelo Complexo Portuário de Vitória, e o governo do Espírito Santo estariam dialogando sobre a situação do Armazém 5, com a empresa interessada em saber quais são os planos para o local.

Veja Também 

Imagem de destaque

Porto: armazém do Centro de Vitória pode mudar de mãos

Além de confirmar o início das obras para este ano, a Secult esclareceu que o contrato com a Vports permanece vigente até 2035 e que não há previsão de devolução do espaço.


A Secretaria de Cultura pretende transformar o Armazém 5 em uma estrutura multiuso, incluindo uma área para realizar eventos, um espaço expositivo e um café. O objetivo é ampliar as possibilidades de uso cultural e de convivência no local.


Além desse ambiente, outros quatro armazéns do Porto de Vitória foram recuperados pela Vports e entregues em maio de 2024, totalizando um investimento de quase R$ 20 milhões. Os armazéns 1 e 2, mais próximos da Vila Rubim, são usados pela concessionária na atividade portuária.

Novos usos para armazéns

O Armazém 3 abriga o Senai Porto, área destinada à oferta de cursos técnicos, com intuito de formação de profissionais. O espaço tem capacidade para atender a 1,8 mil alunos, sendo 600 por turno.


o Armazém 4 e o prédio anexo vão receber a nova sede do Museu Vale, que contará com área para exposições temporárias e uma exposição permanente dedicada ao acervo histórico da Estrada de Ferro Vitória a Minas (EFVM).


Esse projeto, ainda em obras, ainda inclui uma sala para o programa educativo do museu, áreas para ateliê e residências artísticas, um auditório e uma biblioteca. A empresa também pretende construir um restaurante na cobertura do prédio anexo, com vista panorâmica da baía e do centro histórico de Vitória.

Leia Mais 

Quem vai comandar a Assembleia do ES? Há dois possíveis candidatos, mas nada definido

Mais uma rua é fechada para obras no Centro de Vitória; veja o que fica pronto até o Natal

CBN Vitória ao vivo: Vila Velha ganha estacionamento para bikes elétricas

Deb Haaland é eleita primeira mulher indígena governadora nos EUA

Eleições nos EUA: quem são os grandes vencedores

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Obras Cultura Porto de Vitória Centro de Vitória Vitória Vitória (ES) Secult Governo do ES Vports
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Vila Natalina de Vila Velha
Vila Natalina de Vila Velha terá parque de diversões e sala sensorial para pessoas com deficiências
Imagem de destaque
Vai viajar e tem diabetes? Veja como manter a glicemia sob controle nas férias
Suspeito estava com simulacro de arma na cintura quando foi abordado por guarda municipal
Homem é preso após roubar celular de mulher usando arma falsa na Praia da Costa

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados

Fale com a gente

Escolha o canal de sua preferência para assinar A Gazeta ou tirar dúvidas.