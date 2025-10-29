Editorias do Site
Exposição sobre a Baía de Vitória inaugura novo espaço cultural do Porto

Mostra, que inaugura o Armazém 5, reúne 15 artistas e propõe novos olhares sobre a relação entre cidade, história e natureza

Felipe Khoury

Publicado em 29 de outubro de 2025 às 11:21

Armazém 5 inicia atividades nesta quinta-feira (30)
Crédito: SecultES

A Baía de Vitória, com suas águas que conectam ilhas, histórias e cidades, é o ponto de partida da exposição “Baía de Vitória: Outras Margens Possíveis”, que inaugura o Armazém 5, novo espaço cultural no Porto de Vitória. A abertura acontece nesta quinta-feira (30), às 19h, com entrada gratuita.

A mostra, que segue até 7 de dezembro, reúne 15 artistas capixabas em um convite a imaginar outras formas de convivência e pertencimento nesse território tão simbólico para a capital.

Com curadoria de Napê Rocha, Clara Pignaton e Mara Pereira, a exposição apresenta obras que atravessam linguagens - pintura, vídeo, fotografia, instalação e performance -, construindo uma narrativa sobre memória, transformação e futuro. Os trabalhos refletem as múltiplas camadas da baía, de sua geografia natural às relações sociais que moldaram suas margens.

Participam os artistas Amaná, Ana Luzes, Carla Désirée, Farley José, Gabriela Gaia, Ione Reis, Jaíne Muniz, Jenni Prélio, Jessica Barcellos, João Coser, Juliana Almeida, Julio Tigre, Natan Dias, Rick Rodrigues e Yuriê Perazzini.

Armazém 5 inicia atividades nesta quinta-feira (30)
Crédito: Helio Filho/Secom

Mais do que uma mostra de artes visuais, “Outras Margens Possíveis” é uma experiência que conecta arte, pesquisa e educação. Além das obras dos artistas, o público poderá conferir uma websérie que investiga as transformações da baía ao longo das décadas e os trabalhos desenvolvidos por estudantes de quatro escolas públicas - nas cidades de Vitória, Vila Velha, Serra e Cariacica - inspirados nas histórias, paisagens e personagens desse território.

O Armazém 5, que abre suas portas com essa exposição, surge como um novo espaço de convivência cultural no Centro de Vitória. Instalado em um dos galpões históricos do Porto, o local foi restaurado e adaptado para receber atividades artísticas, formativas e gastronômicas, tornando-se um ponto de encontro entre a cidade e o mar.

Informações

  • Exposição: Baía de Vitória: Outras Margens Possíveis
  • Abertura: quinta-feira (30), às 19h
  • Local: Armazém 5 - Porto de Vitória - Centro
  • Período de visitação: de 30 de outubro até 7 de dezembro
  • Entrada gratuita

