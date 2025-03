Veja vídeo

Armazém no Porto de Vitória vai funcionar como polo de shows e exposições

Detalhes do espaço foram apresentados na manhã desta quarta-feira (12) pela concessionária do porto em conjunto com a pasta de cultura do governo do Estado

João Barbosa Repórter / [email protected]

Um dos cinco galpões do Porto de Vitória, no Centro da Capital, vai funcionar como um polo cultural multiúso com arena de espetáculos, espaço expositivo e também para ações de formação, ativação em arte, design e gastronomia. Na manhã desta quarta-feira (12), em solenidade no Palácio Anchieta, em Vitória, a Secretaria de Cultura do Espírito Santo (Secult) apresentou, em conjunto com a Vports, gestora do espaço e responsável pela revitalização do terminal portuário nos últimos dois anos, os detalhes para o funcionamento do Armazém 5.

No espaço de 1,8 mil metros quadrados, que vai abrir suas portas em junho, a primeira atividade cultural será a exposição "Baía de Vitória: outras margens possíveis", iniciativa realizada pelo Studio DAUS com exposições de arte, websérie, publicação digital e detalhes sobre a via marítima que conecta Vila Velha, Vitória, Serra e Cariacica.

“Esse projeto une cidade, ecologia e arte. Temos uma série de ações além do Armazém 5 e, nele, nossa exposição vai detalhar a história dos aspectos dos transportes de mercadorias e de tudo aquilo que destaca a importância da baía de Vitória”, explicou Ângela Gomes, uma das coordenadoras da atividade.

Para a entrega dos galpões, a Vports promoveu obras de recuperação estrutural, tratamento do concreto e de infiltrações, reforma das estruturas e recuperação do perfil arquitetônico, com limpeza e o tratamento de fachadas e da alvenaria, além de nova pintura com tinta similar à da construção original do porto da Capital.

Projeção de como ficará o armazém, que abre as portas em junho com exposição cultural. (Divulgação / Vports)

“Entregar esses armazéns requalificados faz parte de um resgate da nossa cultura e da nossa história. Estamos ocupando os espaços com museus, com centros de educação que tratam de temas como economia do mar e tecnologia da informação e ainda temos espaços de arte. As reformas estão prontas e entregues para todos os parceiros. Dois dos armazéns vão funcionar operacionalmente, um com a Federação das Indústrias (Findes) e o Senai, um com o Instituto Vale e o quinto com a Secretaria de Cultura”, explicou Gustavo Serrão, diretor-presidente da Vports.

Entre os armazéns 4 e 5, a empresa concessionária ainda planeja a construção de um centro integrado de lazer e convivência para o público, projeto que está em fase inicial e definição de parcerias para que comece a funcionar.

Após a assinatura de cessão do espaço, o governador Renato Casagrande (PSB) pontuou que o funcionamento do armazém deve garantir dinamismo à economia do Centro de Vitória.

“Nós já teremos, neste ano, eventos culturais e exposições naquela área que é excelente não só para exposições, mas para qualquer outro evento cultural. Além disso, estamos trazendo para o Centro secretarias estaduais e outras ações de mobilidade e infraestrutura, como a revitalização da rodoviária e instalação de estação do Aquaviário, que permitem uma maior circulação de pessoas e aumentam as expectativas e oportunidades para o Centro”, ponderou.

“A partir de junho, o Armazém 5 já começa a funcionar com uma exposição que trata justamente desse contexto onde o porto está inserido: a Baía de Vitória, um cartão postal que tem uma importância histórica e econômica do Espírito Santo. A gente tem pensado em um espaço que receba música, exposições, gastronomia, moda, artesanato e que mantenha uma agenda cultural pulsante no Estado”, complementou Fabrício Noronha, secretário estadual de Cultura.

A ocupação dos armazéns do Porto de Vitória

Quando o espaço revitalizado começar a funcionar de forma integral, além dos dois armazéns utilizados para operações da Vports e o de parceria firmada com a Secult, os demais serão ocupados da seguinte maneira:

O Armazém 3 será ocupado pelo Senai Porto, uma unidade de ensino especializada na formação de profissionais para as áreas de logística, gestão portuária, tecnologia da informação e economia do mar. O espaço tem investimentos superiores a R$ 34 milhões, voltados para obras de reforma e adequação, mobiliário, montagem dos laboratórios e equipamentos de forma geral. A unidade, a primeira do Espírito Santo instalada em área portuária, terá capacidade de atender cerca de 1,8 mil alunos por dia, sendo 600 por turno.





será ocupado pelo Senai Porto, uma unidade de ensino especializada na formação de profissionais para as áreas de logística, gestão portuária, tecnologia da informação e economia do mar. O espaço tem investimentos superiores a R$ 34 milhões, voltados para obras de reforma e adequação, mobiliário, montagem dos laboratórios e equipamentos de forma geral. A unidade, a primeira do Espírito Santo instalada em área portuária, terá capacidade de atender cerca de 1,8 mil alunos por dia, sendo 600 por turno. No Armazém 4 e no prédio anexo a ele, funcionará a nova sede do Museu Vale (antes instalado em Vila Velha) em uma área total de 3,9 mil metros quadrados, que passará por novas reformas e adequações para receber o espaço, ganhando uma reestruturação territorial, paisagística, econômica e social. O espaço terá cerca de 850 metros quadrados voltados para exposições temporárias. Já no edifício, será montada a exposição permanente com o acervo histórico da Estrada de Ferro Vitória a Minas (EFVM), ocupando dois dos cinco andares do prédio.



O projeto também prevê uma sala para o programa educativo do museu, além de áreas para ateliê e residências artísticas, um auditório e uma biblioteca. O prédio abrigará ainda o Centro de Memória da EFVM, e, na cobertura, haverá um espaço reservado para um restaurante, com vista panorâmica da baía de Vitória e do centro histórico da Capital.



Lançamento de editais de cultura

Além da apresentação dos detalhes da ocupação do Armazém 5, ainda na manhã desta quarta-feira (12), o governo do Estado lançou dois novos editais plurianuais de fomento à cultura: Espaços Culturais e Nova Cena - Mostras e Festivais. O investimento total é de R$ 7,6 milhões por meio do Fundo de Cultura do Estado do Espírito Santo (Funcultura), somados com recursos da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB).

Por serem plurianuais, os editais vão definir ações para dois ciclos de atividades nos projetos contemplados. Artistas de todas as regiões do Espírito Santo podem acessar os documentos com detalhes no site da Secult. Já a abertura das inscrições está prevista para a próxima segunda-feira (17), por meio da plataforma do Mapa Cultural ES, com inscrições a serem encerradas no dia 30 de abril.

