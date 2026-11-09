Mulher de FHC registra queixa após homem publicar vídeo do apartamento e do ex-presidente

SÃO PAULO - Um homem entrou no apartamento de Fernando Henrique Cardoso, em Higienópolis, no centro de São Paulo, filmou o ex-presidente da República acamado e publicou o vídeo em suas redes sociais. Após o ocorrido, a mulher de FHC registrou um boletim de ocorrência e afirmou que o vídeo foi feito sem autorização.
Na postagem, Wesley Oliveira aparece gravando o próprio rosto e fazendo um "tour" pelo imóvel, desde a entrada do prédio, até os cômodos do apartamento e as fotos de FHC com a família. Em dado momento, é possível ver o ex-presidente dormindo ao fundo.
"Aqui é a cama dele. Essa é a cama do cuidador dele. E mais uma curiosidade sobre a vida do ex-presidente. Aqui as fotos dele", afirma Wesley.
O vídeo compila trechos em que o homem aparece com diferentes roupas, o que sugere que as imagens teriam sido gravadas em diferentes dias. Em um deles, Wesley aparece de camisa preta, jaqueta e segurando uma latinha de cerveja. Há ainda um trecho em que ele é filmado de longe, por uma terceira pessoa, que não é identificada.
No último dia 23 de outubro, a esposa de FHC, Patricia Kundrat Brasil, de 48 anos, registrou um boletim de ocorrência sobre o episódio no 23º Distrito Policial da capital, em Perdizes. No documento, obtido pelo Estadão, afirma que Wesley é companheiro de um amigo do ex-presidente e se aproveitou de uma visita para fazer as gravações sem autorização. Segundo ela, os vídeos mostram FHC em situação "totalmente vulnerável".
"Além da postagem com a finalidade de humilhar, desprezar, vexar, desonrar, ridicularizar a imagem de um ex-presidente da República, Wesley ainda fez uma outra postagem no mesmo perfil de rede social onde mostra o apartamento citando valores e a intimidade do local onde a representante e seu companheiro residem", afirma o histórico do B.O. registrado por Patrícia.
Com 2.393 seguidores, o perfil de Wesley no Instagram onde teria sido postado o vídeo aparece como fechado. Apesar disso, o vídeo em que ele filma a casa do ex-presidente foi salvo e replicado por outros perfis em diferentes redes sociais.
Wesley Silva de Oliveira, 34 anos, disse ao Estadão que seu marido, Lessandro Gonçalves, é amigo de longa data de Patricia Kundrat, esposa de FHC, e por isso ambos frequentam a casa do ex-presidente, no bairro de Higienópolis, em São Paulo.
Ele alega que as gravações foram autorizadas por Kundrat e argumenta que, após o boletim de ocorrência registrado por ela, ambos conversaram por videochamada e que não há problemas entre eles.
Oliveira disse que não vê problema na exposição do ex-presidente por entender que pessoas com Alzheimer “têm de continuar com estilo de vida normal”. “A pessoa tem de continuar tendo um estilo de vida normal. Por que não aparecer em uma foto? Por que não aparecer em um vídeo? A pessoa não deve ser invisibilizada por causa de um diagnóstico. É um ser humano que está ali. Não tem que ficar escondido”, disse.
Wesley Oliveira não é jornalista de formação, mas afirma ter uma página de notícias no TikTok com cerca de 300 mil seguidores. Segundo Oliveira, a rede o notificou pelo compartilhamento de informações sobre o endereço do ex-presidente, na capital paulista. Ele disse não estar preocupado com o pedido de investigação apresentado pelos filhos de FHC.
“Não tenho preocupação porque não cometi nenhum crime. Foi tudo autorizado”, alegou.
Em 2019, quando tinha 26 anos, Wesley Silva de Oliveira foi detido por agressão na Rua da Consolação, no centro de São Paulo. Segundo boletim de ocorrência registrado na época, ele e seu então companheiro pularam a catraca de um ônibus e passaram a golpear um desafeto. A dupla foi contida por testemunhas, que chamaram a polícia.
Questionado pela reportagem sobre o episódio, Wesley negou ter agredido a vítima. “Quem agrediu foi o meu ex-companheiro, não eu”, afirma.
Policiais do antigo Grupo de Operações Especiais (GOE) foram até o local e conduziram os envolvidos ao 78º Distrito Policial. O delegado entendeu que a conduta imputada a Wesley era de menor potencial ofensivo e decidiu liberá-lo, “atendendo ao princípio da economia processual”.
No caso do então companheiro dele, o entendimento foi diferente. O rapaz, de 27 anos, teve a prisão em flagrante decretada, mas foi liberado após Wesley pagar sua fiança.
A vítima, um rapaz também de 27 anos, afirmou que já havia sido agredida por Wesley no passado.